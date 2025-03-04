Подарки с волжских берегов: подводим итоги сувенирного опен-колла!

Продолжаем открывать новые имена Самарской области и вместе с министром туризма Самарской области Екатериной Матвеевой и директором Самарского туристского информационного центра Анной Павкиной подводим итоги нашего сувенирного опен-колла. Надеемся и верим, что вопросов «А что же привезти в подарок из Самарской области?» после нашего материала станет гораздо меньше!
Екатерина Матвеева
Министр туризма Самарской области
«Точка на карте»
Невозможно пройти мимо. Так и хочется обуть удобную обувь, взять рюкзак и отправиться в пешее путешествие по природным красотам Самарской области. Наслаждаться ароматным чаем и созидать прекрасное вокруг.
Mon Menu
Яркие краски, сочность в каждом изделии. За набор с черешней отдельное спасибо. Именно тот вариант, когда хочется лета, тепла и солнца.
BUNTARKA
Отдельное внимание бренду, который открывает новые символы и смыслы Самарской области. Оригинальные украшения рассказывают богатую историю и передают разнообразие архитектуры региона.
Macowca
Столько любви и волшебства в каждой игрушке. Хочется рассматривать этих малышей, слушать сказки или смотреть добрые мультфильмы в уютной домашней обстановке.
Анна Павкина
Директор Самарского туристского информационного центра (ТИЦ)
«Точка на карте» и «Волжский Даб l Волжский Мерч»
Два этих бренда наиболее полно отражают всю специфику и разнообразие Самарской области. Важно, что эти изделия не только обладают своими функциональными предназначениями, например, кружка создана не только только для того, чтобы из нее пить, рубашка – чтобы ее носить, а шапка – чтобы согреваться в холодное время года: все эти изделия обладают еще и функциями продвижения и просвещения. Такие бренды нужно не только продвигать, но и с их помощью рассказывать широкой аудитории о том, что заложено в тех или иных понятиях, смыслах и графических отражениях.
BUNTARKA
Бренд BUNTARKA – история уже не только про просветительскую функцию, украшение себя и продвижение своей продукции, но еще и про изящность, универсальность изделий и их настоящую эксклюзивность. Помимо того, что кулоны, кольца – как и любые другие ювелирные изделия этого бренда – приятно выглядят, они еще и способны натолкнуть человека на те или иные вопросы, которые откроют перед ним полет для фантазий и творчества.
Фото: Архивы пресс-служб
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