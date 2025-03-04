Подарки с волжских берегов: подводим итоги сувенирного опен-колла!

Два этих бренда наиболее полно отражают всю специфику и разнообразие Самарской области. Важно, что эти изделия не только обладают своими функциональными предназначениями, например, кружка создана не только только для того, чтобы из нее пить, рубашка – чтобы ее носить, а шапка – чтобы согреваться в холодное время года: все эти изделия обладают еще и функциями продвижения и просвещения. Такие бренды нужно не только продвигать, но и с их помощью рассказывать широкой аудитории о том, что заложено в тех или иных понятиях, смыслах и графических отражениях.