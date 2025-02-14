Открывая Самарскую Луку: волонтерский проект «Путь реки» начал подготовку к новому походному сезону

Инициатор и основатель проекта «Путь реки»

В прошлом году мы промаркировали маршрут от села Ширяево до горы Плешка, за Молодецким курганом, изготовили около шестидесяти маркировочных столбиков из валежника и порядка двадцати лавочек, оборудовали и открыли для прохождения отрезок от Вислого камня до Ширяево, с ответвлением на пристань Шелехметь. Также в 2024-ом мы впервые вышли на полевые работы: расширили Козью тропу, укрепили ее по всем канонам тропостроения, а следом – занялись подъемом в районе Откола недалеко от Жигулевска. Активный сезон проекта, конечно, приходится на теплое время года. Работы в полях идут с мая по октябрь. А вот проектная работа никогда не заканчивается – она длится круглый год.

В наступившем 2025 году мы планируем замкнуть маркировочный круг в 330 километров – завершить участок от горы Плешка до Вислого камня. Дальше мы расставим столбы-указатели от села Ширяево до Жигулевска – без них мы не сможем открыть этот участок тропы, так как есть риск, что люди могут заблудиться. По плану мы должны презентовать данный участок и добавить его на карту на нашем сайте уже в начале июня. Таким образом, для прохождения будет доступен участок от Вислого камня до Жигулевска, а это уже половина всей тропы!

В конце сезона, примерно в августе, мы расставим столбы от Жигулевска до горы Плешка или до Молодецкого кургана. И, соответственно, сможем открыть для прохождения еще и этот отрезок – но это будет уже ближе к осени.

В этом сезоне также запланированы работы с полотном тропы – мы хотим обустроить комфортный подъем на Вислый камень. Это популярная локация с невероятными видами, но добираться до нее сейчас очень затруднительно, особенно в дождливое время. И если все получится, то мы впервые построим мост, через реку Ахтуша в районе Лбища, где также пройдет наша тропа.

До открытия походного сезона у нас достаточно много задач: нам нужно разработать подробную механику пешего челленджа, о котором мы расскажем позже в наших социальных сетях, найти партнеров и блогеров, с которыми мы могли бы сотрудничать и популяризировать маршрут. А активный сезон начнется в мае: тогда на маршрут выйдут и маркировочные группы, и волонтеры, которые будут устанавливать указатели. И мы этого уже очень ждем!