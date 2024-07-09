Аквачилл и никакого песка: 11 мест для жаркого отдыха в Самарской области

Фанатам провести выходной, а самым преданным – и рабочий день у воды посвящается: собрали 11 мест, где можно купаться, загорать, пить коктейли и ни в чём себе не отказывать с утра и до ночи. Без песка, варёной кукурузы и прочих приколов на любителя.
Спорткомплекс ЦСКА
В паре минут от городского пляжа, по соседству с пивзаводом, можно провести целый день у огромного открытого бассейна комплекса ЦСКА. Спортсменов и не очень ждут 10 дорожек разной глубины, комфортная температура воды – около 25 градусов в любое время года, а самых разгорячённых – сауна. Пить джус прямо в бассейне не получится – проход с напитками запрещён. Зато можно взять кислородный коктейль сразу после водных процедур в холле спорткомплекса. Ни в чём себе не отказываем.
Важно, что в последние полтора месяца лета бассейн ежегодно уходит на каникулы. В этом году он будет закрыт с середины июля по 1 сентября. Точную дату закрытия сообщат в группе «ВКонтакте».
Волжский проспект, 10
Оздоровительный центр «Самарские термы»
Ложка хороша к обеду, а бассейн – к адской жаре в +32 градуса. Пару дней назад в комплексе «Самарские термы» как раз начала работу открытая площадка с детской и взрослой зонами, бассейном с солёной водой, шезлонгами и навесами от солнца. Здесь же появилось несколько новых парных.
Стоимость билета на такой курорт прямо в городе зависит от выбранного тарифа: можно оформить почасовую оплату, а можно не мелочиться – взять сразу на весь день. Ознакомиться с прайсом удастся на официальном сайте комплекса.
Московское шоссе, 18-й километр, 25а
Парк-отель Sky Village
Победителем в номинации «Бассейн с самым сногсшибательным видом» точно бы стал Sky Village: здесь и Волга, и горы, и остров Зелёненький. Оплачивать целый номер для того, чтобы отдохнуть у бассейна, здесь вовсе не обязательно: в парк-отеле действует тариф на дневное посещение. При бронировании зоны с 10:00 до 21:00 обещают предоставить шезлонг, полотенце и место для переодевания. Здесь же работает бар у бассейна, где можно взять прохладительные напитки.
п. Управленческий, Берёзовый проезд, 60
Курортный отель «Самарский»
Городу-курорту – курортный отель: в «Самарском» можно как снять номер на сутки и больше, так и оформить гостевой визит на несколько часов. Работают три открытых бассейна, один из которых с подогревом, зона с шезлонгами и зонтиками, а также бар – ежедневно с 9:00 до 20:00. Взрослый билет выйдет в 2000 рублей.
9-я просека, 5-я линия, 4
Центр здоровья и отдыха «Волжские термы»
Въезд в Новокуйбышевск летом строго по пропускам – купальникам, соломенным шляпам, пляжным полотенцам и солнцезащитным очкам. В «Волжских термах» на выбор – открытый и закрытый бассейны, бани и сауны, массажные кабинеты и фуд-парк. Приезжать советуем сразу на весь день – пары часов на то, чтобы обойти все парные и сауны явно не хватит.
г. Новокуйбышевск, Суворова, 2
Загородный комплекс «Русская охота»
Наслаждаться природой Самарской области едем в загородный комплекс «Русская охота» в посёлке Курумоч. На территории не только открытый бассейн, но ещё и целый эко-парк с соснами, небольшим озером, собственными зоопарком и рестораном. Релакс у воды без бронирования номера возможен только с воскресенья по четверг. А вот в пятницу и субботу дневное пребывание не предусмотрено.
п. Курумоч, Садовая, 100а
ГЛК «СОК»
Занимаем лежак на ГЛК «СОК» с видом на склоны, вспоминаем, как зимой по ним на бешеной скорости спускались сноубордисты и лыжники, и настраиваемся на полный чилл. Сразу после – охлаждаемся в бассейне с коктейлем в руках. Согласитесь, звучит как план для идеальных выходных.
Тем, кто хочет начать неделю с бассейна, стоит быть внимательными: понедельник в ГЛК «СОК» – день профилактики.
п. Красная Глинка, Батайская, 18б
Парк-отель Sosnovoe Family Club
Целых 400 квадратных метров удовольствия – именно столько занимает открытый бассейн в парк-отеле Sosnovoe Family Club. Окружают аквазону вековые сосны, лежаки и, что немаловажно, бар. За чистотой воды здесь особенно следят: каждый вечер её обновляют, а каждое утро – очищают от опавшей листвы.
п. Малая Царевщина, Сосновогорская, 13
Территория спорта и отдыха Magnetic WakePark
Меньше получаса от исторического центра Самары – и вы на настоящем споте для любителей водных активностей или неспешного отдыха у бассейна. Действуют дневные, вечерние и безлимитные тарифы – от выбора меняется и стоимость пребывания. Цена также зависит от дня недели и выбранного формата – «Стандарт» или VIP. В первом – аренда шезлонга происходит в порядке живой очереди, во втором – предоставляют бунгало на двоих по предварительной записи и предоплате. Вариантов – море, точнее, целый бассейн.
Самарское шоссе, 4
Аквапарк Aqua Land
Тем, кому вдруг захочется микса из экстрима, релакса и, как вариант, аквадискотеки, в бассейне под открытым небом аквапарка в Тольятти находятся четыре взрослые водные горки, гидромассаж и сцена. По соседству – детская территория с парой безопасных аттракционов. А для всех и каждого – зона фаст-фуда, лаундж-зона и летняя терраса.
г. Тольятти, Баныкина, 19а
Бутик-отель 7 terrass
«Бесконечный» бассейн, как на лучших виллах острова Бали, но с самарской душой – в бутик-отеле 7 terrass. Отдохнуть на территории удастся тем, кто забронирует номер: в стоимость будет включена аквазона с видом на Волгу, шезлонги и полотенца, а за дополнительную стоимость можно арендовать площадку барбекю или заказать ужин в ресторане. Особенно атмосферно будет на закате – поверьте или проверьте.
9-я просека, 3-я линия, 1а
Фото: архивы пресс-служб
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