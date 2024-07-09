Аквачилл и никакого песка: 11 мест для жаркого отдыха в Самарской области

Спорткомплекс ЦСКА

В паре минут от городского пляжа, по соседству с пивзаводом, можно провести целый день у огромного открытого бассейна комплекса ЦСКА. Спортсменов и не очень ждут 10 дорожек разной глубины, комфортная температура воды – около 25 градусов в любое время года, а самых разгорячённых – сауна. Пить джус прямо в бассейне не получится – проход с напитками запрещён. Зато можно взять кислородный коктейль сразу после водных процедур в холле спорткомплекса. Ни в чём себе не отказываем.

Важно, что в последние полтора месяца лета бассейн ежегодно уходит на каникулы. В этом году он будет закрыт с середины июля по 1 сентября. Точную дату закрытия сообщат в группе «ВКонтакте».

Волжский проспект, 10