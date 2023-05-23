Праздники прошли: самарский Holiday Inn меняет название

В среду 24 мая в отеле Holiday Inn Samara подведут итоги ребрендинга и назовут его новое имя.

После того, как международный гостиничный оператор InterContinental Hotels Group заявил о прекращении своей деятельности в России, в Holiday Inn Samara стартовали работы по ребредингу: к работе по смене названия и дизайн-системы привлекли специалистов столичного агентства GN10. В среду 24 мая отель закончит период работы со скрытыми вывесками и город познакомится с его новым образом. А пока можно погадать, появятся ли в новом названии слова «вкусно» или «точка».