Эмиль Махмудов: «Умный дом – это не игрушка для богачей, а нормальный следующий шаг эволюции быта: вы живете, он думает»

Пора признать тот факт, что мир вокруг умнеет (в прямом смысле этого слова!): датчики протечки воды, смарт-розетки, сценарные выключатели и голосовые помощники живут с нами в одном доме и, что важно, значительно упрощают быт. За все это техноволшебство в Самаре отвечает «Смартуют» – проект, который мастерски собирает умные дома и делает квартиры, коттеджи (и не только!) безопаснее, экономичнее и комфортнее. Управляющий компанией Эмиль Махмудов рассказал про силу российских производителей, дизайнерские решения на любой вкус и разумную экономию – времени и денег. В ход пошло все: от домашних кинотеатров до заводов и клиник. Так что, кто первый в будущее – тот, у кого сценарии света настроены, или тот, кто все еще бегает по квартире и щелкает выключателями?
«Автоматика должна помогать и предупреждать об опасности, а не вредить человеку»
Умный дом действительно помогает людям в решении многих задач: от регулировки света до удаленного включения кулера с водой – и с этим фактом не поспоришь. Почему мы стали такими ленивыми?
На самом деле автоматизация – это не про ленивых, а про умных. Зачем тратить жизнь на передвижения по квартире по маршруту «включи тут, выключи там», если можно заняться чем-то более приятным? Один телефон и одно приложение – и вы смотрите, чем занимается няня с вашими детьми, запускаете курьера в офис, не вставая с кресла, включаете кондиционер еще до приезда домой, открываете ворота гостям, не выходя из душа. Система работает без интернета (кроме онлайн-камер). Так что, даже если вы в очередной раз слышите от провайдера: «Ой, это у вас роутер!», ваш дом продолжает думать и действовать.
Все ли системы дома можно автоматизировать?
Абсолютно. Умные унитазы? Легко. Умная кофемашина? Обязательно. Умный кулер, сделанный из обычного «тупого» бака с водой? Без проблем. Сначала мы узнаем все о желаниях клиента и его понимании комфорта, а уже потом – думаем про железо, софт и прочее волшебство. Если вам хочется, чтобы шторы сами подстраивались под рассвет, а теплый пол знал, во сколько вы встанете, значит, так и будет.
Что вы бы никогда не стали автоматизировать?
Все, что хоть как-то может угрожать человеку. В пример можно привести автоматическую крышку бассейна: сделать так, чтобы она просто закрывалась – дело техники, а вот сделать так, чтобы она не накрыла сверху человека, – вопрос совести и инженерии. Поэтому такие проекты мы тщательно продумываем, ставим несколько уровней датчиков, моделируем аварийные сценарии и только потом внедряем в быт. Важно: наш умный дом не сидит «на игле» интернета. Есть контроллер – мозг системы, есть исполнительные модули – ее руки, ноги и рефлексы. Вместе это один живой организм, который работает бесперебойно. Автоматика должна помогать и предупреждать об опасности, а не вредить человеку. Все остальное – в мусорку истории.
«Российские инженеры уже больше двадцати лет не «догоняют», а задают тренды»
Знаю, что вы работаете исключительно с российскими производителями. Сталкиваетесь ли вы со стереотипами, что заграничное – оно качественнее и надежнее?
Конечно, стереотип живучий: «Там – космос, у нас – лишь бы работало». Когда‑то мы делали умный дом на американском оборудовании: все было красиво, дорого, долго и с тайной надеждой, что санкции обойдут нас стороной. Потом «Смартуют» полностью перешел на отечественное железо: мы поняли, что комплектующие всегда под рукой, нет никакой зависимости от настроения зарубежных компаний. Второй дом для того же клиента получился в несколько раз дешевле, но, что важно, он не проиграл по качеству своему предшественнику!
Люблю пример с машинами: все автомобили едут, но ощущение от руля, динамика, начинка, звук у каждого разные. В автоматизации то же самое: российские инженеры уже больше двадцати лет не «догоняют», а задают тренды. Просто делают это тихо, без голливудского маркетинга.
Переход на российское оборудование и развитие отечественных систем не были связаны, например, с пандемией и экономическими факторами?
Нет, все банальнее: оборудование стало доступнее и выгоднее. Раньше одна только защита от протечек могла стоить под двести тысяч. Сегодня на отечественном оборудовании тот же вопрос решается в четыре раза дешевле – и это без потерь по надежности. А по дизайну вообще рай: от премиального пластика до благородных металлов, от строгого минимализма до золотых кнопок «как в отеле в Дубае». Есть решения под любой интерьер, вкус и кошелек – от «скромного, но умного» до «пусть все завидуют».
Умный дом – это красивый дом? Или все-таки технологии совместимы не со всем дизайнерским ремонтом?
Умный дом – это не только про микросхемы, но и про эстетику. Кнопки, панели и переключатели могут быть пластиковыми, медными, латунными, алюминиевыми, разных форм, цветов и фактур. Мы подбираем все так, чтобы техника не ломала интерьер, а работала на него. В итоге умный дом – это не рой уродливых коробочек на стенах, а аккуратные, стильные элементы, которые выглядят как часть дорогого ремонта, а работают как отдельный мозг в вашем жилье.
Обывателю может показаться, что умный дом – история, например, исключительно про свет, воду, отопление и вентиляцию в квартирах и частных домах. Но ведь это не так?
Мы можем реализовать практически любые задумки: автоматизацию бассейнов, чтобы крышка жила по графику, а не по настроению, частные кинотеатры, где свет, звук и шторы подчиняются одному нажатию кнопки, сложные коммерческие объекты: клиники, производства, склады, заводы – все, где есть кнопки, провода и люди, которые устали управлять технологиями руками. Сейчас как раз делаем клинику: освещение, климат, безопасность, инженерка – все соединено в единой системе. И все это под ключ: от проекта до последней настроенной сцены «Ночь, тихо, пациенты спят».
Автоматизация отлично заходит и в ретейл. Возьмем ресторан: раньше администратор играл в «оркестр из десяти кондиционеров и люстр», теперь – другой сюжет: температуры в залах и на кухне регулируются сценарием, свет меняется от «деловой обед» до «вечерняя романтика», вентиляция сама понимает, когда в зале стало душно.
С какими необычными сценариями за все время работы вы сталкивались?
Честно? Для нас они уже обычные, но со стороны выглядят как магия с легким сумасшествием. У одного клиента под кроватью стоит кнопка, которая выключает охрану в доме. У другого – специальный сценарий, который передает сообщение подрядчику, когда переполняются очистные сооружения и мусорные баки. Еще из любимого – обогрев дорожек в зоне парковки. Зимой снег не чистят – он просто не успевает нормально лечь.
Умный дом помогает в усилении вопросов безопасности?
На все сто процентов! Система автоматически оповещает владельца, если происходит что-то странное: датчики движения замечают лишнюю активность, охранные датчики реагируют на открытие дверей и окон, камеры фиксируют все, что движется, кроме, возможно, вашей самооценки. Плюс датчики протечки: если где-то потекла труба или стиралка решила отомстить за прошлые перегрузы, система дает сигнал, а при нужной конфигурации просто перекрывает воду.
Заданные сценарии можно поменять через определенное время?
Конечно! Надоел вам определенный алгоритм действий? Достаем телефон, открываем приложение и меняем: для этого уже все настроено.
«Умный дом – это не игрушка для богачей, а нормальный следующий шаг эволюции быта: вы живете, он думает»
Что интересного можно сделать в вопросе умного дома для детей?
В детских мы часто настраиваем шторы, которые сами закрываются вечером и открываются утром по сценарию, мягкий ночной свет, чтобы ребенок видел путь до туалета, голосового помощника, который включает сказки, музыку или «спать пора», свет по циркадному ритму – утром бодрит, вечером плавно успокаивает.
А для домашних питомцев?
Специальных «умных мисок для кота Василия» мы пока не ставили, но это вопрос фантазии. Можно, например: поставить видеокамеры, которые одновременно работают и на безопасность, и на наблюдение за детьми и животными, сделать сценарии света и климата, чтобы питомцу было комфортно, когда он дома один, настроить уведомления, если в доме появилась подозрительная активность: например, пес снова решил проверить прочность дивана.
Кому точно нужен умный дом?
Тем, кто делает ремонт и не планирует жить в прошлом веке. Умный дом экономит время и деньги, повышает безопасность. Отдельно – огромная польза для людей с ограниченными возможностями здоровья: приводные системы, подъемники, голосовое управление, специализированные кровати, датчики в полу, которые реагируют на падения и сразу сигнализируют опекуну или родственникам.
В чем же самая главная ценность умного дома?
В одном слове – комфорт. Мне важно заниматься своими делами, а техника пусть работает сама: включает нужный свет, регулирует температуру, следит за безопасностью и экономит ресурсы. Умный дом – это когда вы живете, а автоматика тихо делает все остальное: без истерик, лишних движений и ежедневного марафона «кто забыл выключить свет в коридоре». Умный дом – это не игрушка для богачей, а нормальный следующий шаг эволюции быта: вы живете, он думает.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
Стиль: Анастасия Попова
