Эмиль Махмудов: «Умный дом – это не игрушка для богачей, а нормальный следующий шаг эволюции быта: вы живете, он думает»

«Российские инженеры уже больше двадцати лет не «догоняют», а задают тренды»

Знаю, что вы работаете исключительно с российскими производителями. Сталкиваетесь ли вы со стереотипами, что заграничное – оно качественнее и надежнее?

Конечно, стереотип живучий: «Там – космос, у нас – лишь бы работало». Когда‑то мы делали умный дом на американском оборудовании: все было красиво, дорого, долго и с тайной надеждой, что санкции обойдут нас стороной. Потом «Смартуют» полностью перешел на отечественное железо: мы поняли, что комплектующие всегда под рукой, нет никакой зависимости от настроения зарубежных компаний. Второй дом для того же клиента получился в несколько раз дешевле, но, что важно, он не проиграл по качеству своему предшественнику!

Люблю пример с машинами: все автомобили едут, но ощущение от руля, динамика, начинка, звук у каждого разные. В автоматизации то же самое: российские инженеры уже больше двадцати лет не «догоняют», а задают тренды. Просто делают это тихо, без голливудского маркетинга.

Переход на российское оборудование и развитие отечественных систем не были связаны, например, с пандемией и экономическими факторами?

Нет, все банальнее: оборудование стало доступнее и выгоднее. Раньше одна только защита от протечек могла стоить под двести тысяч. Сегодня на отечественном оборудовании тот же вопрос решается в четыре раза дешевле – и это без потерь по надежности. А по дизайну вообще рай: от премиального пластика до благородных металлов, от строгого минимализма до золотых кнопок «как в отеле в Дубае». Есть решения под любой интерьер, вкус и кошелек – от «скромного, но умного» до «пусть все завидуют».

Умный дом – это красивый дом? Или все-таки технологии совместимы не со всем дизайнерским ремонтом?

Умный дом – это не только про микросхемы, но и про эстетику. Кнопки, панели и переключатели могут быть пластиковыми, медными, латунными, алюминиевыми, разных форм, цветов и фактур. Мы подбираем все так, чтобы техника не ломала интерьер, а работала на него. В итоге умный дом – это не рой уродливых коробочек на стенах, а аккуратные, стильные элементы, которые выглядят как часть дорогого ремонта, а работают как отдельный мозг в вашем жилье.

Обывателю может показаться, что умный дом – история, например, исключительно про свет, воду, отопление и вентиляцию в квартирах и частных домах. Но ведь это не так?

Мы можем реализовать практически любые задумки: автоматизацию бассейнов, чтобы крышка жила по графику, а не по настроению, частные кинотеатры, где свет, звук и шторы подчиняются одному нажатию кнопки, сложные коммерческие объекты: клиники, производства, склады, заводы – все, где есть кнопки, провода и люди, которые устали управлять технологиями руками. Сейчас как раз делаем клинику: освещение, климат, безопасность, инженерка – все соединено в единой системе. И все это под ключ: от проекта до последней настроенной сцены «Ночь, тихо, пациенты спят».

Автоматизация отлично заходит и в ретейл. Возьмем ресторан: раньше администратор играл в «оркестр из десяти кондиционеров и люстр», теперь – другой сюжет: температуры в залах и на кухне регулируются сценарием, свет меняется от «деловой обед» до «вечерняя романтика», вентиляция сама понимает, когда в зале стало душно.

С какими необычными сценариями за все время работы вы сталкивались?

Честно? Для нас они уже обычные, но со стороны выглядят как магия с легким сумасшествием. У одного клиента под кроватью стоит кнопка, которая выключает охрану в доме. У другого – специальный сценарий, который передает сообщение подрядчику, когда переполняются очистные сооружения и мусорные баки. Еще из любимого – обогрев дорожек в зоне парковки. Зимой снег не чистят – он просто не успевает нормально лечь.

Умный дом помогает в усилении вопросов безопасности?

На все сто процентов! Система автоматически оповещает владельца, если происходит что-то странное: датчики движения замечают лишнюю активность, охранные датчики реагируют на открытие дверей и окон, камеры фиксируют все, что движется, кроме, возможно, вашей самооценки. Плюс датчики протечки: если где-то потекла труба или стиралка решила отомстить за прошлые перегрузы, система дает сигнал, а при нужной конфигурации просто перекрывает воду.

Заданные сценарии можно поменять через определенное время?

Конечно! Надоел вам определенный алгоритм действий? Достаем телефон, открываем приложение и меняем: для этого уже все настроено.