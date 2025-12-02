Артур Стоецкий: «Мир стремительно развивается, и привычным для многих плакатам, ролл-апам и билбордам остается все меньше места в новой реальности»

Стремительное развитие современного мира отправляет в прошлое привычные решения: скоро на бумажные афиши мы будем смотреть так же, как на дисковые телефоны и кассетные магнитофоны! Поговорили с руководителем отдела корпоративных продаж Limar Studio Артуром Стоецким о плюсах и перспективах развития LED-технологий, которые позволяют вывести коммуникацию с потенциальным – и не только! – клиентом на новый уровень!
В какой момент вы решили заменить устаревшие вывески и баннеры LED-экранами и что подтолкнуло вас к этому решению?
На самом деле все довольно-таки просто: наш мир стремительно развивается, и привычным для многих плакатам, ролл-апам и билбордам остается все меньше места в новой реальности. Это выцветающая, в прямом смысле этого слова, индустрия. А будущее за цифровыми LED-технологиями, которые динамичнее, ярче, информативнее и гораздо эффективнее. Тем более что у наших цифровых экранов практически нет никаких ограничений: все до банальности просто и очень удобно! Не нужно никаких проводов и дополнительных условий: можно снять видео на смартфон и в три клика загрузить его на экран через вайфай.
И как давно вы занимаетесь установкой носителей нового времени?
Два года назад мы одни из первых предложили нашим клиентам совершенно новые возможности по созданию медийных поверхностей из прозрачных LED-экранов, и даже за этот период технологии шагнули далеко вперед.
Недавно один из заказчиков поставил нам довольно интересную задачу: создать мобильный видеоресепшен. Раньше у нас не было инструментов для ее решения, но сегодня все изменилось! Мы собрали его как мозаику, используя LED-технологии.
Можно ли говорить о том, что у самарского бизнеса есть предпочтения и любимые продукты? Не мешает ли это оценивать полный спектр возможностей «экранных» носителей?
Наверное, так будет всегда: как бы ни был широк ассортимент предлагаемых продуктов, у бизнеса всегда будут свои любимые решения, которые ему максимально близки и понятны. Поэтому вы правы: у нас на самом деле есть готовые «коробочные» решения для бизнеса формата «включил в розетку и работает», которые востребованы больше других. Наверное, это и стоит считать главной сложностью работы с новыми технологиями: нужно помогать своим клиентам расширять кругозор. Сегодня в фокусе нашей аудитории – экраны и их разнообразие. Они ближе всего к привычному для бизнеса формату уличных билбордов, но открывают новые горизонты для формирования стратегии коммуникации и ее монетизации. Но мы понимаем, что в данном случае повышение интереса к другим нашим продуктам и решениям – всего лишь вопрос времени. Сегодня еще не все понимают плюсы цифровых индор-решений, просто потому что для них это выход за рамки привычного. Поэтому в диалогах с клиентами мы стараемся продемонстрировать возможности наших продуктов на конкретных примерах – это помогает подчеркнуть и эффективность решений, и способы монетизации этой эффективности. Но так было со всеми прорывными технологиями: людям нужно время, чтобы осознать все плюсы новинки.
Как считаете, какие перспективы развития у LED-технологий? Ваш продукт уже добрался до пика своих возможностей или у него все только начинается?
Перспективы развития нашего продукта весьма воодушевляющие, и спрогнозировать, когда эти технологии достигнут пика своих возможностей, очень сложно. Просто потому что из сегодняшнего дня мы не можем его разглядеть. В крупных мегаполисах уже реализуются продукты, о которых еще вчера мы могли только мечтать. Но говорить о том, что это вершина, не стоит: мы же уже отмечали, что только за последние пару месяцев технологии успели выйти на новый уровень. Поэтому за одним пиком последует другой, а потом еще один, а за ним – еще и еще. И пределов развития я пока не вижу. Повторюсь, все только начинается!
