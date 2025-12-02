Артур Стоецкий: «Мир стремительно развивается, и привычным для многих плакатам, ролл-апам и билбордам остается все меньше места в новой реальности»

В какой момент вы решили заменить устаревшие вывески и баннеры LED-экранами и что подтолкнуло вас к этому решению?

На самом деле все довольно-таки просто: наш мир стремительно развивается, и привычным для многих плакатам, ролл-апам и билбордам остается все меньше места в новой реальности. Это выцветающая, в прямом смысле этого слова, индустрия. А будущее за цифровыми LED-технологиями, которые динамичнее, ярче, информативнее и гораздо эффективнее. Тем более что у наших цифровых экранов практически нет никаких ограничений: все до банальности просто и очень удобно! Не нужно никаких проводов и дополнительных условий: можно снять видео на смартфон и в три клика загрузить его на экран через вайфай.

И как давно вы занимаетесь установкой носителей нового времени?

Два года назад мы одни из первых предложили нашим клиентам совершенно новые возможности по созданию медийных поверхностей из прозрачных LED-экранов, и даже за этот период технологии шагнули далеко вперед.

Недавно один из заказчиков поставил нам довольно интересную задачу: создать мобильный видеоресепшен. Раньше у нас не было инструментов для ее решения, но сегодня все изменилось! Мы собрали его как мозаику, используя LED-технологии.