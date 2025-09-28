Самара вне планетных рамок: Любовь Курганская про запуск аппарата «Бион-М» №2

Какие задачи стояли перед аппаратом «Бион-М» №2 и что помогло их решить: новые решения или классические разработки?

Основная задача – исследование биовоздействия невесомости и высокого уровня космической радиации на живые организмы на разных уровнях: системном, органном, клеточном и молекулярном. Главные разработки – новые решения: у них нет аналогов ни в России, ни за рубежом. К примеру: для измерения температуры в контейнерах с биологическими объектами мы разработали и изготовили космический «градусник» – комплекс научной аппаратуры МРТ-2 (многоканальный регистратор температур). Кроме того, на борту «Биона» работала созданная в Самарском университете имени академика Королева научная аппаратура СИГМА-2. С ее помощью создавался комфортный температурный режим для клеточных культур, микроорганизмов и семян растений.

Основа экстремальной аппаратуры – карбид кремния: почему?

Этот полупроводниковый материал считается наиболее перспективным для применения в электронике, работающей в экстремальных условиях – при высоких температурах, гравитационных перегрузках и под воздействием радиации. По твердости он уступает лишь алмазу и нитриду бора.