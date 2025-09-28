Самара вне планетных рамок: Любовь Курганская про запуск аппарата «Бион-М» №2

С побережья Волги прямиком в космос: это не начало фэнтези-картины, а реальность, вышедшая за рамки планеты Земля. В конце августа на орбиту вышел космический аппарат «Бион-М» №2, а в середине сентября он успешно приземлился в степях Оренбургской области. Пассажиры: семьдесят пять мышей, около полутора тысяч мух-дрозофил, а также грибы, бактерии, клеточные ткани и семена двадцати пяти редких растений. Могут ли био-космо-путешественники стать лекарством от рака? Как выглядят новые технологии и какие задачи стояли перед космический аппаратом? Собака.ru задала все острые вопросы физику-исследователю – Любови Курганской.
Какие задачи стояли перед аппаратом «Бион-М» №2 и что помогло их решить: новые решения или классические разработки?
Основная задача – исследование биовоздействия невесомости и высокого уровня космической радиации на живые организмы на разных уровнях: системном, органном, клеточном и молекулярном. Главные разработки – новые решения: у них нет аналогов ни в России, ни за рубежом. К примеру: для измерения температуры в контейнерах с биологическими объектами мы разработали и изготовили космический «градусник» – комплекс научной аппаратуры МРТ-2 (многоканальный регистратор температур). Кроме того, на борту «Биона» работала созданная в Самарском университете имени академика Королева научная аппаратура СИГМА-2. С ее помощью создавался комфортный температурный режим для клеточных культур, микроорганизмов и семян растений.
Основа экстремальной аппаратуры – карбид кремния: почему?
Этот полупроводниковый материал считается наиболее перспективным для применения в электронике, работающей в экстремальных условиях – при высоких температурах, гравитационных перегрузках и под воздействием радиации. По твердости он уступает лишь алмазу и нитриду бора.
Какое было самое волнующее наблюдение?
Запуск. Мы ждали запуска научного космического аппарата «Бион-М» №2 более десяти лет – первый отправился на орбиту в 2013 году. И передать словами эмоции от этого события, от самого старта непросто: 20 августа я была на Байконуре и своими глазами видела как ракета-носитель с «Бионом» устремилась в небо. Это было очень волнительно. Осталось нам, ученым, проанализировать результаты экспериментов и провести новые исследования уже на Земле.
Что дают исследования в космосе и как их применять в практике на Земле?
Результаты исследований в космосе имеют большое значение в получении новых знаний в науке. Некоторые из них могут стать основой для перспективных методов лечения различных заболеваний, например, рака. Это поможет улучшить понимание процессов жизнедеятельности человека в условиях невесомости и получить уникальные материалы для развития новых технологий.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Олеся Орина, Роскосмос
Комментарии (0)