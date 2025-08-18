Никакого праздника и ничего нельзя! Елена Внучкова о том, какие нововведения ожидают пользователей известной социальной сети с первого сентября

Начнем по порядку: что с первого сентября нельзя делать в запрещенной социальной сети?

Для начала важно определиться, по каким основным признакам информация считается рекламной. Во-первых, такая информация направлена на неопределенный круг лиц – то есть размещена в социальной сети. Во-вторых, ее главной целью является привлечение внимания к объекту рекламирования. А в-третьих, в сообщении присутствует призыв к действию: «купи», «подпишись», «только сегодня скидки», «ловите промокод». Если в публикации присутствуют все три признака, то эта информация будет считаться рекламой, следовательно публикация таких постов с 1 сентября 2025 года будет под запретом.

А что можно, но кажется, что нельзя?

Нативная интеграция, в которой нет акцента на том, что и где купить и сколько это стоит, разрешена! А еще не под запретом материалы, в которых нет прямых ссылок на продажу товаров или услуг. Важно, чтобы интеграция не выбивалась из стандартного стиля ведения блога.

На какие триггерные точки стоит обратить внимание при написании материала, чтобы он не считался рекламным?

Прежде всего, это яркий рассказ о преимуществах и выделение одного товара среди нескольких. Сюда же стоит отнести – как уже было сказано выше – призывы купить, подписаться и записаться, а также указание контактов для связи.

А отзывы – это реклама?

Отзывы о товаре в специальном разделе рекламой не являются, поскольку в обратной связи содержится личное мнение покупателей. Информация на личной странице пользователя социальной сети не формирует интерес к какому-либо товару: его отношение не может расцениваться как реклама, поскольку такая информация размещается в справочно-информационных целях. В случае, если в отзыве есть излишняя эмоциональная окраска, указания на преимущества товара или услуги, призыв купить или промокод, то такая информация будет признана рекламой.

Много ли паники и переживаний вокруг темы с запретами?

Да, многие некомпетентные граждане, которые ведут большие блоги, начали публиковать недостоверную информацию с целью собственного продвижения – и это действительно вызывает панику. Кто-то поступил разумно – получил консультацию юристов и уже начал готовить блог к запрету, кто-то принял решения бросить блог или перевести всю аудиторию на другую площадку.

И все ли переживания оправданы?

Восемьдесят процентов переживаний не оправданы. Много паники возникает из-за термина «самореклама», но такого термина у нас в законе просто нет. Люди переживают, что и публикация своих товаров и услуг в запрещенной соцсети попадает под запрет.

Какая ответственность за публикацию рекламы предусмотрена с первого сентября?

Для физических лиц – до 2500 рублей, для ИП и должностных лиц – до 20000 рублей и для юридических лиц – до 500000 рублей. Я уверена, что это лишь на первое время: штрафы обязательно будут расти. Уже сейчас депутаты госдумы предлагают увеличить их до 100000 рублей, так как доходы от рекламы несопоставимы с размером предполагаемого наказания. Соответствующие поправки в Кодексе об административных правонарушениях уже готовятся. К историям про то, что «вас не найдут» или «ну и ладно, штраф небольшой», лучше не прибегать.

Как обезопасить себя и подготовиться к старту нового закона?

Если человек планирует продвигать личные товары или услуги, то уже сейчас нужно наполнить блог информацией о своей «хозяйственной деятельности». Блогерам, которые продавали рекламу, теперь лучше продавать «творческую услугу», например создавайте для брендов ugs-контент. Разрешено показывать процесс и результат как кейс, но при этом продвигать товар на рынке и делиться личным опытом без признаков рекламы. Варианты – создавать подборки и тематические рубрики, информационные визуальные посты и коллаборации без указаний на рекламу – тоже возможны!

* – принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.