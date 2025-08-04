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Команда Самарского университета имени Королева будет популяризировать науку: в августе начал работать научпоп-портал «Одержимы наукой»

Врываемся в август с отличной новостью: дизайн-студия BLNC разработала айдентику масштабного просветительского проекта «Одержимы наукой», который поможет команде Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева создавать видеосериалы, аудиоподкасты, лонгриды и новостные сюжеты о научных исследованиях и разработках, популяризировать науку и рассказывать о том, чем занимаются ученые. При этом, проект, реализованный при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, не собирается ограничиваться онлайном: уже запланированы встречи с учеными, создание мерча и коллаборации с малым бизнесом.

Анна Ситник

Продюсер проекта и директор Центра по связям с общественностью Самарского университета имени Королева

«Мы сделали ставку на качество создаваемого контента и много работаем над смыслом и подачей. Для нас важно сделать интересный продукт, который будет полезен людям. В первую очередь – школьникам и их родителям и педагогам. Потому что главная цель проекта – поддержать и вдохновить тех, кто интересуется наукой, и показать им перспективы научной карьеры».

Фото: Светлана Маковеева, архивы пресс-служб

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