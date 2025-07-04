Степан Солоднев круто попал в список Forbes «30 до 30». Молодой предприниматель из Красного Яра, сооснователь чат-ботов «Слипи» и «Тея», с количеством пользователей более восьмидесяти пяти тысяч, утверждает, что оказаться в мегарейтинге – не самое главное в его работе. Важно, что созданные им продукты помогли десяткам тысяч людей по всему миру улучшить качество жизни — наладить здоровый сон и питание.
«Думаю, учителям нравилось, что я не просто делал домашку, а постоянно просил что-то посложнее»
Насколько я знаю, вы родились в Самарской области, в селе Красный Яр. Каким – если постараться уместить описание в (!) сто символов – было ваше детство?
Мне было дико интересно, как устроен мир, поэтому физика и математика стали для меня главной игрой детства.
Какое самое яркое детское воспоминание сохранилось?
Самое яркое – первая поездка на море с родителями в Абхазию. После тяжелой дороги мы сразу пошли купаться ночью, а когда зашли в воду, вокруг светился планктон. Это было чудесно, особенно когда ты впервые видишь море: ты плывешь, а вокруг все сияет.
Часто ли бывали в Самаре? Или все же чаще проводили время в селе?
В основном я проводил время в селе, в Самаре бывал редко. Хотя в десятом-одиннадцатом классах я учился в самарском лицее, сейчас он называется Самарский региональный центр для одаренных детей. Жил в общежитии, много учился и посещал дополнительные занятия, поэтому практически не гулял по городу.
Как вы учились в школе? Чаще учителя говорили: «Да ты ничего не добьешься!» или «Ты отлично справляешься, молодец»?
Однозначно, второе. Тяга к знаниям во многом – заслуга моих родителей, которые с детства развивали во мне любознательность, за что я им бесконечно благодарен. А в школе мне повезло с преподавателями, которые это подхватили. Думаю, учителям нравилось, что я не просто делал домашку, а постоянно просил что-то посложнее. Поэтому они меня поддерживали и давали дополнительные материалы.
Чем любили заниматься в детстве?
Помимо учебы главным моим увлечением была музыка. Я семь лет проучился в музыкальной школе, освоил игру на пяти инструментах и пять лет играл в духовом оркестре. Любовь к музыке осталась со мной: я и сейчас часто хожу в филармонию слушать классику или орган в соборе.
Где вы учились после школы?
Я поступил в Московский физико-технический институт. Очень много времени уделял учебе, в итоге сдал ЕГЭ по физике на сто баллов и выиграл олимпиаду от МФТИ. Это, конечно, сильно упростило поступление – в МФТИ самые высокие проходные баллы в России. Но я стремился в Физтех не только из-за престижа. Мне хотелось оказаться среди людей, которые так же, как и я, горят желанием понять, как устроен мир, и получают кайф от решения сложных задач. И я их там нашел.
«Что касается попадания в рейтинг, то для меня лично ничего не изменилось: близкие и друзья любят и ценят меня вне зависимости от моих достижений»
Когда и как появилась идея «Слипи»?
Сначала я решал собственную проблему с плохим сном, изучал разные методики, которые в итоге действительно мне помогли. Когда появилась идея масштабировать эти знания, чтобы помочь многим людям, я случайно познакомился с Артемом Журавлевым – моим бизнес-партнером, очень талантливым человеком, знакомство с которым я считаю огромной удачей. Оказалось, что он буквально за пару недель до этого запустил похожий проект. Тогда я не раздумывая ушел с работы, чтобы полностью погрузиться в развитие продукта. Мы объединили усилия, и все закрутилось: появились пользователи, сотрудники, инвесторы, а с ними – и большая ответственность. Так проект и вырос.
Сразу ли продукт «залетел»? И были ли камни преткновения на пути запуска чат-бота?
Телеграм-бот сразу показал отличные результаты. Мы использовали инфлюенс-маркетинг, и большинство рекламных кампаний окупалось. А вот с выходом на международный рынок возникли сложности: закрепиться в США не получилось. Это очень конкурентная среда с крупными игроками и большими бюджетами. Но мы не считаем это поражением, а, скорее, ценной попыткой и опытом.
Какую самую главную победу – лично для вас – удалось заполучить благодаря чат-боту?
Можно было бы назвать попадание в рейтинг Forbes «30 до 30», но главная победа для меня – это то, что мы помогли десяткам тысяч людей стать здоровее и счастливее. Когда ты читаешь конкретный отзыв: «Огромное спасибо за вашу программу! Благодаря вам я впервые за много лет наконец-то по-настоящему выспался», – в этот момент понимаешь, что все не зря. Эти личные истории и есть самое ценное. А таких отзывов – десятки тысяч.
Второй проект «Тея» получился более или менее успешным, чем «Слипи»?
По выручке проекты находятся примерно на одном уровне. У «Слипи» вдвое больше пользователей, но у «Теи» и вдвое выше стоимость доступа. В первую очередь, это объясняется нашими большими вложениями в продукт, но и сама природа рынка такова, что качественные и ценные программы по питанию просто стоят дороже.
Какие задачи выполняют проекты?
Кратко расскажу, как работают наши проекты. «Слипи» – это тридцатидневная программа, которая научно-популярно объясняет, как устроен сон, и помогает внедрить десять лучших методик для его улучшения. А «Тея» – это трехнедельная программа, которая помогает сформировать здоровые пищевые привычки без подсчета калорий и диет, через восстановление контакта с телом.
Для разработки этих программ мы суммарно изучили более семисот медицинских исследований, а также привлекли врачей-сомнологов и нутрициологов.
Как вы думаете, почему темы – нормализация сна и коррекция пищевых привычек – настолько попали в аудиторию по всему миру?
Это базовые потребности человека. Сон и еда – основа нашего самочувствия. Не уделяя им внимание, человек просто будет хуже себя чувствовать, это базовая забота о себе. Поэтому такие темы всегда находят отклик.
Войти в рейтинг Forbes «30 до 30» – это везение или результат долгой и действительно сложной работы?
Мне кажется, любой большой результат – это всегда сочетание этих двух факторов. Просто на удаче можно разве что выиграть в лотерею. Но и прикладывая много усилий, можно попасть не на тот рынок или не в тот момент. Поэтому надо иметь силы и навыки, долго работать, чтобы оседлать подходящую волну, и тогда все сложится наилучшим образом. Во времена Билла Гейтса или Марка Цукерберга было немало не менее талантливых людей, просто им не повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Что касается попадания в рейтинг, то для меня лично ничего не изменилось: близкие и друзья любят и ценят меня вне зависимости от моих достижений.
«Приехать на Волгу отдохнуть и насладиться природой – это обязательный пункт в ближайших планах»
Часто ли удается бывать в родном городе? Связывает ли вас сейчас что-то?
Бываю не часто, прилетаю примерно раз в год на несколько дней, чтобы увидеться с родными. И хотя я плохо знаю сам город, я очень благодарен региону за людей, которых встретил как в Красном Яре, так и в Самаре. Это и учителя, которые помогали мне развиваться в математике и физике, и друзья, с которыми мы вместе готовились к олимпиадам и поступали в вуз.
Отличается ли Самара детства от той, которую вы видели последний раз? Если да, то чем?
Так вышло, что я толком не знал Самару ни в детстве, ни сейчас, во взрослом возрасте. Поэтому, к сожалению, сравнить не смогу. Доходит до забавного, что мои друзья из Москвы, которые любят прилетать в город на Волге, предлагают провести для меня экскурсию по Самаре.
А нет ли желания вернуться – к родным берегам, к Волге?
Я уже сильно врос в московскую жизнь: здесь друзья, работа и весь мой привычный ритм. Так что переезжать обратно не планирую. Но приехать на Волгу отдохнуть и насладиться природой – это обязательный пункт в ближайших планах. Тем более что в детстве я больше времени проводил в селе, так что в Самаре меня ждет еще много открытий.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Ирина Чекунова
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