«Думаю, учителям нравилось, что я не просто делал домашку, а постоянно просил что-то посложнее»

Насколько я знаю, вы родились в Самарской области, в селе Красный Яр. Каким – если постараться уместить описание в (!) сто символов – было ваше детство?

Мне было дико интересно, как устроен мир, поэтому физика и математика стали для меня главной игрой детства.

Какое самое яркое детское воспоминание сохранилось?

Самое яркое – первая поездка на море с родителями в Абхазию. После тяжелой дороги мы сразу пошли купаться ночью, а когда зашли в воду, вокруг светился планктон. Это было чудесно, особенно когда ты впервые видишь море: ты плывешь, а вокруг все сияет.

Часто ли бывали в Самаре? Или все же чаще проводили время в селе?

В основном я проводил время в селе, в Самаре бывал редко. Хотя в десятом-одиннадцатом классах я учился в самарском лицее, сейчас он называется Самарский региональный центр для одаренных детей. Жил в общежитии, много учился и посещал дополнительные занятия, поэтому практически не гулял по городу.

Как вы учились в школе? Чаще учителя говорили: «Да ты ничего не добьешься!» или «Ты отлично справляешься, молодец»?

Однозначно, второе. Тяга к знаниям во многом – заслуга моих родителей, которые с детства развивали во мне любознательность, за что я им бесконечно благодарен. А в школе мне повезло с преподавателями, которые это подхватили. Думаю, учителям нравилось, что я не просто делал домашку, а постоянно просил что-то посложнее. Поэтому они меня поддерживали и давали дополнительные материалы.

Чем любили заниматься в детстве?

Помимо учебы главным моим увлечением была музыка. Я семь лет проучился в музыкальной школе, освоил игру на пяти инструментах и пять лет играл в духовом оркестре. Любовь к музыке осталась со мной: я и сейчас часто хожу в филармонию слушать классику или орган в соборе.

Где вы учились после школы?

Я поступил в Московский физико-технический институт. Очень много времени уделял учебе, в итоге сдал ЕГЭ по физике на сто баллов и выиграл олимпиаду от МФТИ. Это, конечно, сильно упростило поступление – в МФТИ самые высокие проходные баллы в России. Но я стремился в Физтех не только из-за престижа. Мне хотелось оказаться среди людей, которые так же, как и я, горят желанием понять, как устроен мир, и получают кайф от решения сложных задач. И я их там нашел.

«Что касается попадания в рейтинг, то для меня лично ничего не изменилось: близкие и друзья любят и ценят меня вне зависимости от моих достижений»

Когда и как появилась идея «Слипи»?

Сначала я решал собственную проблему с плохим сном, изучал разные методики, которые в итоге действительно мне помогли. Когда появилась идея масштабировать эти знания, чтобы помочь многим людям, я случайно познакомился с Артемом Журавлевым – моим бизнес-партнером, очень талантливым человеком, знакомство с которым я считаю огромной удачей. Оказалось, что он буквально за пару недель до этого запустил похожий проект. Тогда я не раздумывая ушел с работы, чтобы полностью погрузиться в развитие продукта. Мы объединили усилия, и все закрутилось: появились пользователи, сотрудники, инвесторы, а с ними – и большая ответственность. Так проект и вырос.

Сразу ли продукт «залетел»? И были ли камни преткновения на пути запуска чат-бота?

Телеграм-бот сразу показал отличные результаты. Мы использовали инфлюенс-маркетинг, и большинство рекламных кампаний окупалось. А вот с выходом на международный рынок возникли сложности: закрепиться в США не получилось. Это очень конкурентная среда с крупными игроками и большими бюджетами. Но мы не считаем это поражением, а, скорее, ценной попыткой и опытом.

Какую самую главную победу – лично для вас – удалось заполучить благодаря чат-боту?

Можно было бы назвать попадание в рейтинг Forbes «30 до 30», но главная победа для меня – это то, что мы помогли десяткам тысяч людей стать здоровее и счастливее. Когда ты читаешь конкретный отзыв: «Огромное спасибо за вашу программу! Благодаря вам я впервые за много лет наконец-то по-настоящему выспался», – в этот момент понимаешь, что все не зря. Эти личные истории и есть самое ценное. А таких отзывов – десятки тысяч.

Второй проект «Тея» получился более или менее успешным, чем «Слипи»?

По выручке проекты находятся примерно на одном уровне. У «Слипи» вдвое больше пользователей, но у «Теи» и вдвое выше стоимость доступа. В первую очередь, это объясняется нашими большими вложениями в продукт, но и сама природа рынка такова, что качественные и ценные программы по питанию просто стоят дороже.

Какие задачи выполняют проекты?

Кратко расскажу, как работают наши проекты. «Слипи» – это тридцатидневная программа, которая научно-популярно объясняет, как устроен сон, и помогает внедрить десять лучших методик для его улучшения. А «Тея» – это трехнедельная программа, которая помогает сформировать здоровые пищевые привычки без подсчета калорий и диет, через восстановление контакта с телом.

Для разработки этих программ мы суммарно изучили более семисот медицинских исследований, а также привлекли врачей-сомнологов и нутрициологов.

Как вы думаете, почему темы – нормализация сна и коррекция пищевых привычек – настолько попали в аудиторию по всему миру?

Это базовые потребности человека. Сон и еда – основа нашего самочувствия. Не уделяя им внимание, человек просто будет хуже себя чувствовать, это базовая забота о себе. Поэтому такие темы всегда находят отклик.

Войти в рейтинг Forbes «30 до 30» – это везение или результат долгой и действительно сложной работы?

Мне кажется, любой большой результат – это всегда сочетание этих двух факторов. Просто на удаче можно разве что выиграть в лотерею. Но и прикладывая много усилий, можно попасть не на тот рынок или не в тот момент. Поэтому надо иметь силы и навыки, долго работать, чтобы оседлать подходящую волну, и тогда все сложится наилучшим образом. Во времена Билла Гейтса или Марка Цукерберга было немало не менее талантливых людей, просто им не повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Что касается попадания в рейтинг, то для меня лично ничего не изменилось: близкие и друзья любят и ценят меня вне зависимости от моих достижений.

«Приехать на Волгу отдохнуть и насладиться природой – это обязательный пункт в ближайших планах»

Часто ли удается бывать в родном городе? Связывает ли вас сейчас что-то?

Бываю не часто, прилетаю примерно раз в год на несколько дней, чтобы увидеться с родными. И хотя я плохо знаю сам город, я очень благодарен региону за людей, которых встретил как в Красном Яре, так и в Самаре. Это и учителя, которые помогали мне развиваться в математике и физике, и друзья, с которыми мы вместе готовились к олимпиадам и поступали в вуз.

Отличается ли Самара детства от той, которую вы видели последний раз? Если да, то чем?

Так вышло, что я толком не знал Самару ни в детстве, ни сейчас, во взрослом возрасте. Поэтому, к сожалению, сравнить не смогу. Доходит до забавного, что мои друзья из Москвы, которые любят прилетать в город на Волге, предлагают провести для меня экскурсию по Самаре.

А нет ли желания вернуться – к родным берегам, к Волге?

Я уже сильно врос в московскую жизнь: здесь друзья, работа и весь мой привычный ритм. Так что переезжать обратно не планирую. Но приехать на Волгу отдохнуть и насладиться природой – это обязательный пункт в ближайших планах. Тем более что в детстве я больше времени проводил в селе, так что в Самаре меня ждет еще много открытий.