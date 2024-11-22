IT на волжских берегах

Знаете, что объединяет Самару и Нижний Новгород помимо крышесносных закатов над Волгой? Быстрорастущее IT-направление. Это стало особенно заметным с приходом в город нижегородской компании STM Labs, команда которой уже второе десятилетие помогает бизнес-проектам по всей стране находить простые, но действительно работающие IT-решения.
Знакомьтесь: Java-разработчик, бренд-менеджер, ведущий инженер по тестированию и ведущий аналитик команды — о нескучном офисе, митапах с пиццей и любви — с первого собеседования.
Александр Черницын, Java-разработчик
Моя история с STM Labs началась с прилетевшего мне предложения о работе. Получается, что ребята нашли меня сами. Все закрутилось уже в начале: на моменте общения с HR-специалистом я понял, что тут классно. На собеседовании первое приятное впечатление от компании только усилилось: были важны и сама встреча, которая проходила без каких-либо трудностей и напряженного общения, и очень подробная обратная связь после. По опыту скажу, что такой детальный фидбэк дают далеко не в каждой компании.
Я устроился относительно недавно, поэтому о каких-либо грандиозных успехах говорить пока что рано. Но я уже могу поделиться своими целями и планами: мне хочется еще мощнее развиваться в современном стеке и в новой микросервисной архитектуре, которую практикует компания.
В первую очередь в компании для меня важны люди: нормальные отношения между друг другом и уважение. Все остальное — то, что можно наработать и добиться, но только при условии, если тебя окружает настоящая команда. Внимание, как я уверен, кроется в мелочах: например, меня удивило, что ДМС в этой компании доступна с первого рабочего дня, а не после прохождения испытательного срока, как это часто бывает. Для меня это еще раз говорит о том, что люди ценят тебя как сотрудника. И такой подход — с заботой и вниманием — для меня очень важен. Я человек комфорта, как мягкий плюшевый медведь: мне хочется, чтобы и вокруг меня была такая же атмосфера.
Катерина Школьникова, бренд-менеджер
Я пришла в STM Labs совершенно из другой отрасли: до этого работала маркетологом с брендами Horeca — ресторанами, торгово-развлекательными центрами и творческими пространствами. Тогда занималась и организацией мероприятий, но никогда не соприкасалась с темой, с которой работаю сейчас, — IT. Признаюсь, что первое время от новой информации у меня пухла голова: чтобы понять одно слово, приходилось гуглить пять. Спасалась шоколадками! И помощью моих коллег: ребята поддерживали меня и рядом с ними я не ощущала себя глупой. Открытость и юмор — то, что мотивировало меня каждый день приходить в офис в любую погоду.
В компании я работаю бренд-менеджером — это тот сотрудник, который отвечает за внешнюю историю компании: репутацию бренда, взаимодействие со СМИ, выступления на конференциях и митапах, а также организацию различных событий — как раз то, что было мне близко на прошлой работе.
Пицца и кофе — вот, что меня привлекло в компании, но это, конечно, шутка. Мне нравятся наши тимбилдинги и корпоративы, когда много коллег с разных проектов собираются вместе, чтобы пообщаться, поиграть и вместе спеть в караоке. Для меня важно, что STM Labs — это не только про работу: иногда ребята из нашей компании ходят в вместе в боулинг и на пейнтбол, а когда все хотят расслабиться, мы вместе выбираем ресторан или бар на вечер. Летом собираемся на шашлыки — по желанию — со спортивными активностями. Да, у нас бывают и менее веселые многочасовые лекции, и встречи с отчетами по проектам: после них мы часто заказываем пиццу, награждаем себя за проделанную работу и просто хвалим себя за то, что мы молодцы.
Денис Полюдов, ведущий инженер по тестированию
Перед тем, как найти STM Labs, я побывал на 20 собеседованиях, но везде мне что-то не нравилось. Здесь же, так получилось, совпало все: от первого соприкосновения с компанией на собеседовании месяц назад до моего знакомства с командой и стартовых проектов. Я выбрал эту компанию, потому что здесь работают люди дела. Уверен, что если бы мне на собеседовании полчаса рассказывали о крутости компании, ценностях и философии бренда, я бы насторожился и, скорее всего, не воспринял бы это всерьез.
Из самого запоминающегося на новом рабочем месте был мой первый рабочий день в офисе. До этого я бывал лишь в достаточно скучных, одноцветных опенспейсах. Здесь же — совсем другая атмосфера: от классно обустроенного рабочего места — что важно — с действительно удобными креслами и просторной кухни до вида из окна и близости к центру города. Мы находимся недалеко от железнодорожного вокзала.
Сейчас я погружаюсь в крупный проект компании: хочу написать универсальный, масштабируемый и долговечный фреймворк для работы с автотестами. В общем, буду стоять на страже порядка, чтобы ни один баг не пробрался в наш продукт.
Алина Мордовина, ведущий аналитик
Года три назад я была в поиске новой работы: и вот меня нашли STM Labs. На тот момент я проходила уже не первый этап собеседований в другой компании, но STM Labs покорили меня своей легкой дружелюбной атмосферой и перспективами в развитии. За время работы в компании я очень выросла как специалист в своей сфере, набрала приличный багаж опыта и знаний – за это хочется сказать отдельное спасибо ребятам. Для меня очень важны такие ценности, как командная работа, целеустремленность, дружба, и я рада, что мы с компанией на одной волне.
У нас в компании достаточно часто устраиваются разнообразные мероприятия – это, как мне кажется, классно: есть возможность совместно не только поработать, но и просто отдохнуть. Правда я удаленщик: у меня не всегда получается посетить такие встречи, но теперь, когда у нас есть офис в Самаре, можно устраивать мероприятия еще и тут.
Когда я пришла в компанию, я была скорее бизнес-аналитиком, чем системным, и за эти три года хорошо прокачалась. Сейчас я на позиции ведущего аналитика. Конечно, команда – неотъемлемая часть пути и моего роста. Мы совместно ищем решения, выбираем направления и достигаем поставленных задач. У каждого своя роль, но они одинаково важны. Если смотреть в целом на пройденный путь в компании, то он получился безусловно интересным. Бывает по-разному, но по итогу, как ни крути, это все опыт, его нигде не прочитаешь.
Фото: Михаил Денисов
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