IT на волжских берегах

Моя история с STM Labs началась с прилетевшего мне предложения о работе. Получается, что ребята нашли меня сами. Все закрутилось уже в начале: на моменте общения с HR-специалистом я понял, что тут классно. На собеседовании первое приятное впечатление от компании только усилилось: были важны и сама встреча, которая проходила без каких-либо трудностей и напряженного общения, и очень подробная обратная связь после. По опыту скажу, что такой детальный фидбэк дают далеко не в каждой компании.

Я устроился относительно недавно, поэтому о каких-либо грандиозных успехах говорить пока что рано. Но я уже могу поделиться своими целями и планами: мне хочется еще мощнее развиваться в современном стеке и в новой микросервисной архитектуре, которую практикует компания.