Считаем, что тема яблок раскрыта не до конца! Нашли три причины заглянуть в магазин техники Rebro

Раскрываем яблочную тему вместе с Rebro – сетью магазинов техники, и у нас на это есть три причины. Во-первых, компания работает четыре года в Самаре, в России – все восемь лет, а значит, уже успела пройти проверку качества (начиная с тринадцатой модели!). Во-вторых, смартфоны, часы, наушники – и не только – здесь исключительно оригинальные. А в-третьих, сеть дает гарантию два года на все устройства и позволяет сдать старый телефон в трейд-ин. Задаем все интересующие вопросы консультантам, определяемся с моделью и вспоминаем, каково это – делать анпакинг новой техники (отрывной язычок на коробке – о, да!).

Фото: Архивы пресс-служб

