Очень яблочные дела: где покупать диджитал-новинки и бестселлеры в Самаре

Мы знаем, что обсуждали (и продолжают обсуждать!) большинство владельцев яблочной техники – презентацию новенького смартфона – и не только! Нашли два техно-места, в которых просто и приятно шоппиться: за эпл-фрэшем отправляемся в iPro и заглядываем в Techno place. 

iPro

Оставить суету – за спокойным шоппингом и большим выбором яблочной продукции идем в iPro – магазин, который во многом отличается своим форматом от других сторов. Да, это не просто торговая точка – скорее, пространство, куда приходят за комфортом и возможностью разобраться в сложных диджитал-вопросах. К новенькому телефону сразу можно присмотреть качественный чехол и другие аксессуары от ведущих мировых производителей. Никаких случайных, низкокачественных и неоправданно дорогих люксовых позиций – только вау-качество и проверенные временем бестселлеры!

Techno place

Гуру всех цветов и моделей – магазин Techno place умеют грамотно расставлять акценты: цены здесь ниже рыночных. Выбираем между черным, белым, розовым и (а почему бы и нет?) оранжевым, обмениваем старое устройство на новое – без волшебства, но с программой трейд-ин – и тестим, как говорится, не отходя от кассы!

Фото: Архивы пресс-служб

