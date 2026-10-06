Наталия Медведева: «Главный страх — сделать бизнес видимым»

«Главный страх — сделать бизнес видимым»

Вас называют «мостом между бизнесом и властью». На каких частотах вам удается соединять эти два разных мира?

На ПМЭФ, где я выступала в секции Министерства экономического развития Российской Федерации, меня представили как «шерпу для предпринимателей и инвесторов». Мне очень близка эта метафора: шерпа не проходит путь за человека — он знает маршрут, предупреждает о рисках и помогает пройти его вместе.

Именно это я и делаю: перевожу с языка власти на язык бизнеса — и обратно. Простыми словами объясняю предпринимателям, куда мы идем, зачем и какие возможности можем использовать. Показываю на реальных кейсах, что механизмы работают: предприятия, которые я сопровождаю, получают многомиллионные льготные займы под 3% годовых и безвозмездные гранты до 600 миллионов рублей.

Вместе с собственниками мы открываем производства, в том числе уникальные импортозамещающие предприятия, которые становятся единственными в России. Власть сегодня открыта к диалогу, а моя задача — помочь бизнесу увидеть возможности, выбрать правильный маршрут и пройти его до результата.

С каким главным стереотипом вам приходится бороться? И чего бизнес боится больше всего?

Главный страх — сделать бизнес видимым. До сих пор есть предприниматели, которые считают, что как только успешное предприятие станет заметным, сразу произойдет рейдерский захват. Такая память о прошлом понятна, но быть невидимым сегодня вовсе не значит быть защищенным.

Как самарским компаниям выходить на федеральный уровень?

Я всегда говорю бизнесу: нужно отвечать «да!» новым инициативам. Стараюсь подсвечивать инвесторам и предприятиям все доступные возможности — коллективные стенды на выставках, деловые миссии, федеральные форумы, программы институтов развития. Компании, которые готовы включаться и пробовать новое, действительно быстрее растут.