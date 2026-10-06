Наталия Медведева: «Главный страх — сделать бизнес видимым»

Это она — «мост между бизнесом и властью» и «шерпа» для предпринимателей и инвесторов! Наталия Медведева, председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области, сопровождает промышленные предприятия и инвестиционные проекты, вместе с собственниками выстраивает стратегии роста и руководит бизнес-сообществом «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга» (вошедшим в топ-5 бизнес-сообществ страны!).
«Главный страх — сделать бизнес видимым»
Вас называют «мостом между бизнесом и властью». На каких частотах вам удается соединять эти два разных мира?
На ПМЭФ, где я выступала в секции Министерства экономического развития Российской Федерации, меня представили как «шерпу для предпринимателей и инвесторов». Мне очень близка эта метафора: шерпа не проходит путь за человека — он знает маршрут, предупреждает о рисках и помогает пройти его вместе.
Именно это я и делаю: перевожу с языка власти на язык бизнеса — и обратно. Простыми словами объясняю предпринимателям, куда мы идем, зачем и какие возможности можем использовать. Показываю на реальных кейсах, что механизмы работают: предприятия, которые я сопровождаю, получают многомиллионные льготные займы под 3% годовых и безвозмездные гранты до 600 миллионов рублей.
Вместе с собственниками мы открываем производства, в том числе уникальные импортозамещающие предприятия, которые становятся единственными в России. Власть сегодня открыта к диалогу, а моя задача — помочь бизнесу увидеть возможности, выбрать правильный маршрут и пройти его до результата.
С каким главным стереотипом вам приходится бороться? И чего бизнес боится больше всего?
Главный страх — сделать бизнес видимым. До сих пор есть предприниматели, которые считают, что как только успешное предприятие станет заметным, сразу произойдет рейдерский захват. Такая память о прошлом понятна, но быть невидимым сегодня вовсе не значит быть защищенным.
Как самарским компаниям выходить на федеральный уровень?
Я всегда говорю бизнесу: нужно отвечать «да!» новым инициативам. Стараюсь подсвечивать инвесторам и предприятиям все доступные возможности — коллективные стенды на выставках, деловые миссии, федеральные форумы, программы институтов развития. Компании, которые готовы включаться и пробовать новое, действительно быстрее растут.
«Резиденты знают: в такие моменты я всегда действую в их интересах и в интересах сообщества»
Ощущаете ли вы себя лидером лидеров?
На сто процентов. Но быть лидером лидеров для меня не значит быть главнее. Это значит уметь слышать сильных людей, объединять разные позиции и отвечать за общий результат. В нашем сообществе больше 200 собственников бизнеса и топ-менеджеров — самостоятельных людей, у каждого из которых есть свой опыт и свой взгляд. Большинство решений рождается в открытом обсуждении. Но если мнения разделяются, а сообществу важно двигаться дальше, я беру на себя ответственность за итоговое — иногда волевое — решение.
Резиденты знают: их мнение для меня важно, а все решения я принимаю исходя из интересов сообщества и его развития. Такой подход к лидерству обрел и внешнее признание. В прошлом году наше сообщество получило федеральную награду «Лидер бизнес-объединений». А в этом году я выступала на пленарной сессии в Ленинградской области вместе с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым. Там я была единственным представителем бизнес-сообществ, а позже выступила на ПМЭФ — в секции Министерства экономического развития.
На пленарной сессии я говорила о том, что доступных финансовых мер поддержки становится все меньше, поэтому именно региональное сообщество превращается в опору для предпринимателей и в голос бизнеса, который слышат органы власти. Особенно горжусь тем, что позиция регионального бизнес-сообщества прозвучала на федеральной площадке, а мне доверили ее представить.
И буквально на днях стало известно еще об одном важном для меня результате: моя инициатива «Национальный защитный контур для инвесторов в импортозамещающие производства» вошла в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени». Всего поступило более 48 000 заявок, в том числе свыше 2,3 тысячи от Самарской области, и моя инициатива стала единственной от региона в федеральной сотне.
Есть ли гендерные стереотипы в крупном бизнесе?
Когда в 23 года я возглавила строительную компанию, даже клиенты говорили: «Как эта маленькая худая девушка будет управлять стройкой?» На этой почве я набрала вес до 95 килограммов — мне хотелось стать визуально более весомой и значимой.
Позже я осознала психологическую природу этой истории и, возвращая прежнюю форму, основала собственный «Центр красоты и стройности Наталии Медведевой». В этом году центру исполняется 18 лет.
В чем главная философия вашей благотворительной деятельности?
Наше бизнес-сообщество вместе с фондами «Хорошие истории» и «Самарская губерния» ежегодно проводит грантовый конкурс и за счет собственных средств поддерживает благотворительные инициативы. Среди поддержанных инициатив — оборудование для бочча для тренировки к паралимпийским играм, проект адаптации собак из приюта, оборудование для онлайн-викторин в пансионате для пожилых людей и десятки других социальных проектов. Наша философия — дать не «рыбку», а «удочку», чтобы проекты становились устойчивыми и могли развиваться дальше.
«Столько всего интересного происходит — хочется везде успеть!»
Уметь бездельничать — это важный навык. Удается ли вам позволить себе абсолютную роскошь ничегонеделания?
Честно говоря, достаточно редко. Столько всего интересного происходит — хочется везде успеть!
Как разгружаетесь? Спорт, книги?
Я играю в четыре вида тенниса. В последнее время особенно драйвил пляжный теннис, но после травмы планирую вернуться к настольному. В остальных видах спорта мне быстро становится скучно, поэтому дважды в неделю дисциплинированно хожу на пилатес, чтобы поддерживать спину.
Еще отлично разгружаюсь на даче с семьей: общаемся, ходим в баню. А недавно у нас появились куры — племянник попросил купить инкубатор, и теперь мы всей семьей пытаемся определить их породы и выяснить, кто у нас растет: петухи или курицы.
У вас очень плотный график: за пару недель — Тольятти, Самара, Москва, Нижний Новгород… Чем приходится жертвовать ради такого темпа?
Общением с семьей и практически полным отсутствием ничегонеделания. Родные периодически шутят: «Тебя интересуют только твои топ-менеджеры!» Но у меня большая семья и много друзей, которых я очень люблю, поэтому стараюсь находить время для близких.
Пока я свободна, могу позволить себе такой темп. Но я открыта встрече со своим человеком — и для него время в моей жизни точно найдется.
«В ближайших планах — Сахалин. Из больших тревел-мечтаний — Антарктида!»
Три главных личных события, которые обязательно должны случиться у вас до конца года?
Имперский бал в Санкт-Петербурге, который совпадает с моим днем рождения, большой форум «Топ-менеджер, создающий будущее» в Екатеринбурге и, конечно, Новый год с родителями. Сам праздник мы встречаем всей семьей, а потом уже можно отправляться в путешествия и строить новые планы.
В каких самых экстремальных точках уже успели побывать?
Моя старшая сестра объездила больше ста стран. Из самых ярких путешествий — ЮАР, где мы вчетвером, женской компанией, проехали на джипе 5000 километров. И, конечно, Камчатка, куда я отправилась одна и которая встретила меня землетрясением и четырьмя проснувшимися вулканами.
Когда я пропала со связи и предприниматели стали меня искать, в чате написали: «Потрясающая Наталия Медведева приехала на Камчатку и потрясла ее». Так я стала «потрясающей женщиной» еще и в буквальном смысле!
Куда мечтаете поехать, где еще не были?
В ближайших планах — Сахалин. Из больших тревел-мечтаний — Антарктида! Это дорого и сложно, но все мои знакомые, которые там побывали, возвращались в абсолютном восторге. И еще очень хочу увидеть своими глазами запуск космической ракеты на Байконуре.
За что вы больше всего благодарны Самаре?
За то, что я здесь родилась, за людей и, конечно, за мою семью: родителей, которые вместе уже 47 лет и до сих пор ходят за руку, как попугайчики-неразлучники, за моих сестер и племянника. И за моих потрясающих друзей — мне невероятно повезло с людьми, которые рядом.
И, конечно, я благодарна Самаре за наше бизнес-сообщество. Возглавив его, я поняла, что нашла свое предназначение, и по-настоящему раскрыла крылья. Для меня Самара — город, который дает крылья. И я уверена, что смогу сделать для него еще немало хорошего — в том числе для развития экономики и предпринимательства.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Анастасия Завалкевич
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