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Финансы

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Бизнес как шоу: в Самаре пройдет масштабная «Альфа-Конфа» от Альфа-Банка

Время подкачать предпринимательские мышцы: 13 августа в Самаре пройдет «Альфа-Конфа» от Альфа-Банка — событие, которое из года в год стирает границы между строгим бизнес-форумом и зрелищным шоу. 

Главная цель встречи — дать импульс местному предпринимательскому сообществу. На сцене Дворца Спорта имени Высоцкого разберут актуальные тренды в продажах и маркетинге, презентуют рабочие лайфхаки профессионального роста и в лайв-режиме подготовят реальные бизнес-кейсы. Особое внимание — на нетворкинге: событие объединит сотни владельцев бизнеса, стартаперов и топ-менеджеров, давая возможность найти новые партнерства прямо во время форума.

За эмоциональный градус (и глубину контента!) отвечают спикеры: известный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев, эксперт по бизнес-психологии Ангелина Шам, эксперт по маркетингу Кирилл Фомичев, медиаэксперт Дмитрий Сендеров и главный специалист по критическому мышлению и убеждению Никита Непряхин.

Фото: Архивы пресс-служб

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