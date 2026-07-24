Офисный детокс: почему ведущие компании Самары отказываются от классической аренды в пользу смарт-офисов? Отвечает Татьяна Ларина!

Офисному детоксу — «да!»: от каких именно «токсинов» классической аренды избавляются компании, переезжая в fun(c)?

Главный «токсин» классики — неопределенность и груз непрофильных задач. Вместе с помещением компания обычно получает список проблем: ремонт, закупку мебели, интернет, клининг и бесконечный контроль подрядчиков. В сервисном офисе предприниматель наконец возвращается к своему делу, делегируя быт нам.

Меняется и сам подход. Прошли времена аренды «на вырост» и переплат за пустые метры. Современному бизнесу важна гибкость: возможность быстро масштабироваться или сокращаться в зависимости от состава команды.

Новое поколение сотрудников отказывается работать в «серых офисах из нулевых». Какие визуальные решения у вас работают на концентрацию, а какие — на релакс?

Мы сделали ставку на баланс между визуальным спокойствием и вдохновляющими деталями. За фокус отвечают высокие потолки, обилие естественного света и нейтральная палитра. Постарались минимизировать визуальный шум, чтобы интерьер не отвлекал от задач.

При этом нам было важно уйти от безликости. В пространстве появились яркие акценты, авторская графика и дизайнерские зум-кабинки. У каждой зоны — свой характер: например, переговорные комнаты названы в честь культовых музыкальных групп.

Для отдыха мы используем другой сценарий: теплые цвета, мягкие формы и неформальные зоны общения. Такая смена обстановки помогает быстро переключиться, восстановить ресурс и вернуться к работе с новыми идеями. Современный офис не должен давить — он должен вдохновлять.