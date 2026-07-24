Офисный детокс: почему ведущие компании Самары отказываются от классической аренды в пользу смарт-офисов? Отвечает Татьяна Ларина!

Время — деньги (и особенно хорошо об этом знают самарские предприниматели!). Отменяем десятки договоров с подрядчиками, бесконечную закупку кофе и мучительное ожидание мастера по ремонту кондиционеров. Управляющая fun(c) в Самаре Татьяна Ларина объясняет, как сервисные офисы экономят самый ценный ресурс — время, дают стопроцентную прозрачность бюджета и помогают компаниям быстро масштабироваться, не переплачивая за пустоту.
Офисному детоксу — «да!»: от каких именно «токсинов» классической аренды избавляются компании, переезжая в fun(c)?
Главный «токсин» классики — неопределенность и груз непрофильных задач. Вместе с помещением компания обычно получает список проблем: ремонт, закупку мебели, интернет, клининг и бесконечный контроль подрядчиков. В сервисном офисе предприниматель наконец возвращается к своему делу, делегируя быт нам.
Меняется и сам подход. Прошли времена аренды «на вырост» и переплат за пустые метры. Современному бизнесу важна гибкость: возможность быстро масштабироваться или сокращаться в зависимости от состава команды.
Новое поколение сотрудников отказывается работать в «серых офисах из нулевых». Какие визуальные решения у вас работают на концентрацию, а какие — на релакс?
Мы сделали ставку на баланс между визуальным спокойствием и вдохновляющими деталями. За фокус отвечают высокие потолки, обилие естественного света и нейтральная палитра. Постарались минимизировать визуальный шум, чтобы интерьер не отвлекал от задач.
При этом нам было важно уйти от безликости. В пространстве появились яркие акценты, авторская графика и дизайнерские зум-кабинки. У каждой зоны — свой характер: например, переговорные комнаты названы в честь культовых музыкальных групп.
Для отдыха мы используем другой сценарий: теплые цвета, мягкие формы и неформальные зоны общения. Такая смена обстановки помогает быстро переключиться, восстановить ресурс и вернуться к работе с новыми идеями. Современный офис не должен давить — он должен вдохновлять.
Собственный офис — это вечная борьба с бытовыми проблемами. Как смарт-пространство забирает эту головную боль себе?
Сервисный офис — это модель «одного счета». Вместо десятков договоров и счетов компания получает готовое пространство, где в стоимость уже включено все: от интернета и мебели до обслуживания инженерных систем и кофе-поинтов.
Для собственника это экономия самого ценного ресурса — времени. Ему не нужно искать мастеров или клининг. Финансовая сторона тоже становится прозрачной: бизнес избавляется от крупных капитальных вложений в ремонт, а ежемесячные расходы становятся полностью прогнозируемыми.
Бывали ли случаи, когда резиденты из разных сфер запускали у вас на кухне совместный проект?
Такие истории — лучшая иллюстрация ценности комьюнити. Однажды наши резиденты, логистическая компания, познакомились в общей зоне с производителем корпоративного мерча. Обычный разговор за кофе перерос в серьезный проект: для логистов разработали уникальную линейку продукции для участия в международном конкурсе. В итоге команда не просто достойно представила бренд, но и заняла призовые места.
Главный страх руководителя: «Сотрудники будут отвлекаться, там шумно и нет приватности». Как вы решаете этот вопрос?
Мы зонировали пространство так, чтобы у каждого был выбор. Для конфиденциальности предусмотрены отдельные офисы, для встреч — переговорные, а для звонков — звукоизолированные телефонные кабинки. Вы больше не ищете «тихий уголок», чтобы обсудить важные дела.
При этом зоны для общения и отдыха физически отделены от рабочих мест. Это позволяет комфортно сосуществовать разным сценариям: кто-то работает в тишине, а кто-то в паре метров проводит неформальную встречу, не мешая коллегам.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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