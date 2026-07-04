«Хочу» становится «Могу»! Анастасия Толочная рассказывает, как работают сервисы «Цифровой отель» и «Рестомания» от «Ростелекома»

Хочу: привлечь новых клиентов

Могу: организовать доставку через «Рестоманию» и получить дополнительный доход. Привлечь тех гостей, которые, возможно, никогда бы не дошли до заведения лично, но, попробовав еду из доставки, могут стать постоянными посетителями.

Расчетная экономия для клиентов, у которых организована доставка через агрегаторов, достигает до 30% за счет снижения затрат на обеспечение доставки и лояльность. Если доставки не было, внедрение сервиса «Рестомания» ведет к прямому увеличению оборота.