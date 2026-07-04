«Хочу» становится «Могу»! Анастасия Толочная рассказывает, как работают сервисы «Цифровой отель» и «Рестомания» от «Ростелекома»

Знаете, что делать с чувством: «Хочу сделать лучше, но не знаю как»? Превращать мечты в реальность! Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО «Ростелеком», помогла разложить работу сервисов «Цифровой отель» и «Рестомания» по полочкам (и тарелочкам!).
Анастасия Толочная
директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО «Ростелеком»
Мы предлагаем рынку современные сервисы «Цифровой отель» и «Рестомания»: они работают в защищенном контуре «Ростелекома» и включают набор инструментов для управления гостиничным и ресторанным бизнесом — от небольших заведений до крупных сетей. Собственники заведений в Самаре и области могут использовать их, чтобы сделать компании более прибыльными и повысить лояльность посетителей.
По полочкам: «Цифровой отель»
Хочу: перейти на российское ПО
Могу: доверить управление отелем «Цифровому отелю» от «Ростелекома». Отечественная PMS‑система безопасно хранит данные гостей, отслеживает бронирования и заселения, помогает с финансами и отчетами — все в одном интерфейсе.
Хочу: снизить расходы
Могу: автоматизировать процессы и снять лишнюю нагрузку с персонала — это реально для любых гостиниц: от апартаментов до спа‑отелей. И неважно, какой номерной фонд!
Хочу: управлять всем
Могу: настраивать изображения на телевизорах в номерах и цифровых экранах в лобби прямо из «Цифрового отеля». Система гибкая — подстроится под любые задачи. А еще она связана с 60 другими сервисами.
Хочу: сделать так, чтобы все работало как часы
Могу: синхронизировать работу команды: сотрудники ставят отметки об уборке или ремонте в мобильном приложении, а администратор видит информацию по номерам на компьютере.
Хочу: знать все, что происходит в отеле
Могу: одним взглядом охватить все: заказал ли гость ужин в номер, был ли он в спортзале или оставил авто на парковке — вся информация собрана в системе «Цифровой отель».
По тарелочкам: «Рестомания»
Хочу: управлять рестораном без лишних хлопот
Могу: упростить работу ресторана с «Рестоманией»: управлять доставкой, заказами и клиентской базой станет намного легче. Система интегрируется через открытый API с iiko и r_keeper — все работает как надо.
Хочу: грамотно планировать бюджет
Могу: взять расходы под контроль с «Рестоманией»: выбрать один из двух фиксированных тарифов — и все! Здесь отсутствует процент от количества или суммы чеков. Плата остается неизменной даже в случае кратного увеличения заказов блюд из ресторана.
Хочу: сайт и мобильное приложение
Могу: делегировать задачу и получить готовый сайт или приложение за пару дней без дополнительных инвестиций на разработку. С «Рестоманией» организовать прием заказов с нуля или сделать интеграцию кнопки «Доставка» в существующие ресурсы. Мобильное приложение также становится прямым каналом коммуникации с гостями. Посетители бронируют столики онлайн, сотрудники получают уведомления и управляют заявками в личном кабинете.
Хочу: знать своих гостей
Могу: не отдавать контакты клиентов сторонним сервисам, а собрать свою базу гостей — перевести постоянных клиентов на заказы через собственное приложение.
Хочу: привлечь новых клиентов
Могу: организовать доставку через «Рестоманию» и получить дополнительный доход. Привлечь тех гостей, которые, возможно, никогда бы не дошли до заведения лично, но, попробовав еду из доставки, могут стать постоянными посетителями.
Расчетная экономия для клиентов, у которых организована доставка через агрегаторов, достигает до 30% за счет снижения затрат на обеспечение доставки и лояльность. Если доставки не было, внедрение сервиса «Рестомания» ведет к прямому увеличению оборота.
Хочу: управлять доставкой
Могу: использовать штатных курьеров или подключить проверенных партнеров. Система автоматически назначает ближайшего курьера (время подачи — до 15 минут). Заведение гибко настраивает, кто оплачивает доставку: гость или ресторан. Базовая зона доставки — до семи километров.
Хочу: свою систему лояльности
Могу: сделать скидочную карту, запустить кешбэк, подарить промокоды, провести акции и даже персональные приложения с «Рестоманией». В сервисе есть и реферальная программа, а также приветственные бонусы. Заданный срок действия баллов поможет возвращать гостей с завидной частотой!
Клиенты «Ростелекома», которые пользуются «Рестоманией», уже сократили время на обслуживание каждого стола на 12 минут, в полтора раза увеличили число повторных заказов и повысили средний чек внутри ресторана до 23%.
Фото: Архивы пресс-служб
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