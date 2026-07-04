Чем мы промышляем? Рассказываем о развитии промышленного туризма в Самарской области вместе с ведущими экспертами

Сегодня промышленный туризм буквально «распаковывает» город. Как вы считаете, готовы ли региональные представители к такой открытости и публичности?

Промышленный туризм — это естественный и необходимый шаг к большей прозрачности и диалогу между предприятиями и обществом. Для ряда крупных заводов подобная публичная активность уже стала привычной, для других она только входит в практику — и таких предприятий становится все больше! В целом регион готов к открытости: у многих организаций есть опыт взаимодействия с партнерами, клиентами и прессой. Экскурсии демонстрируют достижения в технологиях и организации производства, укрепляют корпоративную культуру и повышают доверие к промышленности. Разумеется, остаются задачи — разработка безопасных и продуманных маршрутов, обучение экскурсоводов и создание комфортной инфраструктуры для посетителей — и мы последовательно решаем их вместе с предприятиями.

Как вам кажется, насколько эффективен формат экскурсий на производство? Какие проблемы он способен решить?

Формат экскурсий на производство высокоэффективен и решает несколько важных задач одновременно, и повышение узнаваемости брендов и региональной промышленности (что привлекает новых клиентов и инвесторов!) — первая из них. Вторая — долгосрочное укрепление партнерских связей за счет прозрачного диалога и демонстрации компетенций, а третья — кадровый эффект: экскурсии мотивируют молодежь интересоваться техническими и инженерными профессиями, сотрудники гордятся своей работой, а общество получает больше информации о реальном вкладе промышленности в экономику.

Кроме того, такие экскурсии помогают решать проблему недоверия и недостатка информации о производственных процессах. На практике нужно также учитывать и устранять организационные барьеры. Этому способствуют стандарты безопасности для посетителей, адаптация маршрутов под разные аудитории и обеспечение доступной логистики.

Какие предприятия Самарской области сегодня являются флагманами этого направления?

По итогам 2025 года самыми востребованными для посещений предприятиями региона стали ООО «Транспорт будущего», АО «АВТОВАЗ», АО «Авиакор — авиационный завод», АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара», ЗАО «Нефтефлот», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Самарский Стройфарфор» — и это далеко не все! Наши предприятия регулярно получают признание на федеральном уровне: проекты заводов «АВТОВАЗ», «Тольяттикаучук», «КуйбышевАзот», «Самарский Стройфарфор», «Лада Спорт», «Авиакор» и «Электрощит Самара» были отмечены в конкурсе «Промышленная открытость». В 2025 году АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» дополнительно получило федеральное признание: стало лауреатом Всероссийской туристической премии «Маршрут года — 2025» и на VII Национальной премии «Корпоративный музей». Эти достижения подтверждают наличие в регионе устойчивых практик по созданию качественных и содержательных промышленных маршрутов.

Если бы к нам приехала международная делегация, которую нужно впечатлить (за один день!), какой промышленный маршрут предложили бы лично вы?

За один день охватить всю промышленную картину региона сложно! У нас — в Самаре и Тольятти — сосредоточено большое количество интересных предприятий, которые сочетают передовые технологии, историческое наследие и отраслевую диверсификацию. Во многих компаниях есть собственные корпоративные музеи и богатая история, ряд из них связан с периодом Великой Отечественной войны, когда Куйбышев играл роль тыла и запасной столицы и сюда были эвакуированы оборонные и другие заводы.

Сегодня многие предприятия оснащены современным оборудованием, внедряют роботизацию и цифровые решения, в том числе элементы искусственного интеллекта. Самарская область по-прежнему остается одним из индустриальных центров России — у нас представлены нефтегазовая, химическая и фармацевтическая отрасли, машиностроение, судостроение и аэрокосмическая промышленность. Поэтому любой тщательно подобранный набор экскурсий позволяет делегации получить впечатления и полное представление о технологическом разнообразии региона, его кадровом потенциале и инвестиционных возможностях, а также оставит впечатление открытости и готовности к сотрудничеству.

Екатерина Матвеева

министр туризма Самарской области