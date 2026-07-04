Чем мы промышляем? Рассказываем о развитии промышленного туризма в Самарской области вместе с ведущими экспертами

Заводы и производства — новые музеи! Почему этим летом стоит разнообразить пляжный отдых экскурсиями по цехам Самарской области? Куда ехать в первую очередь? И какие производства уже превратились в мощные туристические хабы? Слово — профессионалам, которые стоят у руля развития промышленного туризма в регионе.
Денис Гурков
врио министра промышленности и торговли Самарской области
Сегодня промышленный туризм буквально «распаковывает» город. Как вы считаете, готовы ли региональные представители к такой открытости и публичности?
Промышленный туризм — это естественный и необходимый шаг к большей прозрачности и диалогу между предприятиями и обществом. Для ряда крупных заводов подобная публичная активность уже стала привычной, для других она только входит в практику — и таких предприятий становится все больше! В целом регион готов к открытости: у многих организаций есть опыт взаимодействия с партнерами, клиентами и прессой. Экскурсии демонстрируют достижения в технологиях и организации производства, укрепляют корпоративную культуру и повышают доверие к промышленности. Разумеется, остаются задачи — разработка безопасных и продуманных маршрутов, обучение экскурсоводов и создание комфортной инфраструктуры для посетителей — и мы последовательно решаем их вместе с предприятиями.
Как вам кажется, насколько эффективен формат экскурсий на производство? Какие проблемы он способен решить?
Формат экскурсий на производство высокоэффективен и решает несколько важных задач одновременно, и повышение узнаваемости брендов и региональной промышленности (что привлекает новых клиентов и инвесторов!) — первая из них. Вторая — долгосрочное укрепление партнерских связей за счет прозрачного диалога и демонстрации компетенций, а третья — кадровый эффект: экскурсии мотивируют молодежь интересоваться техническими и инженерными профессиями, сотрудники гордятся своей работой, а общество получает больше информации о реальном вкладе промышленности в экономику.
Кроме того, такие экскурсии помогают решать проблему недоверия и недостатка информации о производственных процессах. На практике нужно также учитывать и устранять организационные барьеры. Этому способствуют стандарты безопасности для посетителей, адаптация маршрутов под разные аудитории и обеспечение доступной логистики.
Какие предприятия Самарской области сегодня являются флагманами этого направления?
По итогам 2025 года самыми востребованными для посещений предприятиями региона стали ООО «Транспорт будущего», АО «АВТОВАЗ», АО «Авиакор — авиационный завод», АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара», ЗАО «Нефтефлот», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Самарский Стройфарфор» — и это далеко не все! Наши предприятия регулярно получают признание на федеральном уровне: проекты заводов «АВТОВАЗ», «Тольяттикаучук», «КуйбышевАзот», «Самарский Стройфарфор», «Лада Спорт», «Авиакор» и «Электрощит Самара» были отмечены в конкурсе «Промышленная открытость». В 2025 году АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» дополнительно получило федеральное признание: стало лауреатом Всероссийской туристической премии «Маршрут года — 2025» и на VII Национальной премии «Корпоративный музей». Эти достижения подтверждают наличие в регионе устойчивых практик по созданию качественных и содержательных промышленных маршрутов.
Если бы к нам приехала международная делегация, которую нужно впечатлить (за один день!), какой промышленный маршрут предложили бы лично вы?
За один день охватить всю промышленную картину региона сложно! У нас — в Самаре и Тольятти — сосредоточено большое количество интересных предприятий, которые сочетают передовые технологии, историческое наследие и отраслевую диверсификацию. Во многих компаниях есть собственные корпоративные музеи и богатая история, ряд из них связан с периодом Великой Отечественной войны, когда Куйбышев играл роль тыла и запасной столицы и сюда были эвакуированы оборонные и другие заводы.
Сегодня многие предприятия оснащены современным оборудованием, внедряют роботизацию и цифровые решения, в том числе элементы искусственного интеллекта. Самарская область по-прежнему остается одним из индустриальных центров России — у нас представлены нефтегазовая, химическая и фармацевтическая отрасли, машиностроение, судостроение и аэрокосмическая промышленность. Поэтому любой тщательно подобранный набор экскурсий позволяет делегации получить впечатления и полное представление о технологическом разнообразии региона, его кадровом потенциале и инвестиционных возможностях, а также оставит впечатление открытости и готовности к сотрудничеству.
Екатерина Матвеева
министр туризма Самарской области
Какие объекты, продвигающие промышленный туризм, сегодня являются безусловными флагманами в Самарской области? А каким, на ваш взгляд, еще предстоит раскрыть свой потенциал?
Лидирующие позиции в сфере промышленного туризма региона занимают ключевые промышленные предприятия, являющиеся флагманами программы «Открытая промышленность». Это «АВТОВАЗ» — сердце отечественного автомобилестроения, Международный аэропорт Курумоч, признанный эталоном индустриального гостеприимства, и молочный комбинат «Самаралакто», чья экскурсионная программа задала высокую планку для пищевой отрасли.
Наибольший рост посещаемости показывают именно малые предприятия и производства пищевой промышленности, что свидетельствует о высоком интересе к этому формату. Ярким примером являются экскурсии на фабрики «НасБерри» («Сладкодаров»), «Фитнес Фуд», сыроварни «Ярило» и «Вива Сперанза».
О растущем интересе жителей и гостей региона к промышленному туризму свидетельствует увеличение в 2025 году количества посетителей промышленных объектов, которое выросло в пять раз по сравнению с предыдущим годом (с 15,6 тысяч до 75,9 тысяч человек!).
Объектам, которым предстоит раскрыть свой потенциал, эксперты и профильные министерства уделяют особое внимание. Проводится работа с предприятиями, заинтересованными в развитии промышленного туризма, в части содействия в организации и внедрении экскурсий, разработке технологической карты, методических рекомендаций — и не только! Также осуществляется взаимодействие с организациями, которым лишь предстоит узнать о возможностях и перспективах внедрения промышленного туризма, в том числе даются рекомендации по решению кадровых задач, популяризации бренда и повышению доверия к качеству продукции.
Видите ли вы перспективу в коллаборациях заводов с креативными индустриями, чтобы превратить посещение заводов в полноценный эстетический опыт? И нужно ли это региону?
Перспектива коллабораций промышленных предприятий с креативными индустриями не просто видна — она уже реализуется и является одним из самых ярких трендов. Превращение заводской экскурсии в полноценный эстетический экспириенс — закономерный шаг в развитии отрасли. Самарская область успешно демонстрирует эту синергию. Например, производство «Быков сидр» в Тольятти успешно заколлаборировалось с кейтерингом «Гуляев», и теперь на каждой экскурсии дегустация основной продукции проходит с закусками от доставки, а также с экофермой «Волжская улитка», и раз в месяц на базе производства проходит дегустация этого местного деликатеса. Подобные союзы обогащают туристический продукт, делая его многогранным и привлекательным для самой разной аудитории.
Какую главную цель вы ставите перед регионом в направлении развития промышленного туризма на ближайший год-два?
Одной из ключевых задач в развитии промышленного туризма в Самарской области является объединение промышленных предприятий с научно-популярными проектами. Такое партнерство позволяет популяризировать науку, технологии и достижения региона. Демонстрация уникальных производственных процессов должна стать инструментом популяризации науки и технологий, формируя имидж Самары как центра прогресса.
Ключевое направление — работа с молодежью. Через интерактивные экскурсии и мастер-классы необходимо разрушать стереотипы о рабочих профессиях и формировать будущий кадровый резерв для экономики региона. Развитие промышленного туризма напрямую работает на общую привлекательность Самарской области. Создаются новые, узнаваемые туристические продукты.
Лариса Названова
руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области
Промышленный туризм создает вокруг себя целую экосистему малого бизнеса. Как департамент поддерживает предпринимателей, которые заходят в эту специфическую нишу?
Промышленный туризм перестал быть историей исключительно про экскурсии на производство. Сегодня это полноценный экономический сектор, обладающий высоким мультипликативным эффектом. Вокруг крупного предприятия-бренда неизбежно формируется сервисная экосистема: от локальных кафе и отелей до производителей сувенирной продукции, ИТ-разработчиков и креативных мастерских. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области рассматривает эту нишу как одну из приоритетных для развития малого и среднего предпринимательства и реализует комплексную систему поддержки.
Во-первых, это грантовая поддержка креативных индустрий. Малый бизнес часто берет на себя «эстетическую» и смысловую часть промышленного туризма: это мастерские по производству мерча или брендированных сувениров, дизайн упаковки или креативные IT-продукты, популяризирующие продукцию крупных компаний. Промышленная эстетика — отличный источник вдохновения для малого бизнеса. Самарские кондитерские, парфюмерные бренды, ювелирные мастерские, например, «Бунтарка», модные бренды, такие как «ЯНИК Арт», создают лимитированные коллекции совместно с крупными проектами. Это формирует уникальный сувенирный фонд Самары, который туристы будут увозить с собой.
В чем еще потенциал малого бизнеса для крупного? Сегодня заводы борются за молодые кадры. Новое поколение специалистов хочет работать не просто на стабильном производстве, а в современной, технологичной и «стильной» компании. Креативные индустрии помогают заводам говорить на одном языке с молодежью, помогают создавать стильные корпоративные мерчи (например, «Мерч Станции» или «Волга Мама»). Для такого рода проектов в регионе действуют конкурсы грантов. Например, гранты для предпринимателей в сфере креативных индустрий позволяют закупать высокотехнологичное оборудование — 3D-принтеры и лазерные станки, чтобы создавать продукты, которые туристы увозят с собой на память о посещении наших гигантов индустрии.
Во-вторых, льготные финансовые инструменты. Для бизнеса, обеспечивающего туристическую инфраструктуру — кемпинги, точки питания, транспорт, доступны льготные микрозаймы и поручительства гарантийных фондов. Это позволяет привлечь относительно дешевые деньги и повысить эффективность проекта.
В-третьих, если проект реализуется в сельхозсфере или непосредственно в туризме, в регионе есть программа поддержки агротуризма и гранты для создания туристической инфраструктуры. И эти возможности тоже можно использовать.
В-четвертых, содействие в упаковке турпродукта. Далеко не каждый предприниматель знает, как превратить производственный процесс в захватывающий аттракцион. Через центры «Мой бизнес» Министерство организует обучающие программы и акселераторы. Мы помогаем предпринимателям сертифицировать свои услуги и налаживаем диалог с промышленными гигантами.
В-пятых, единое информационное поле. Министерство выступает медиатором, включая проекты малого бизнеса в региональные и федеральные туристические карты и маршруты. Мы помогаем малым компаниям участвовать в крупнейших выставочных форумах, презентуя их продукты как часть единого бренда региона.
И, наконец, в-шестых, поддержка технологических проектов. Промышленный туризм сегодня — это еще и VR-туры, мобильные приложения, интерактивные стенды. ИТ-стартапы, работающие в этой нише, могут рассчитывать на специализированную поддержку как технологические компании, получая доступ к налоговым льготам и грантам на разработку ПО.
Наша задача — сделать так, чтобы малый бизнес не просто «соседствовал» с заводом, а стал его органичным партнером. Поддержка предпринимателей в этой сфере позволяет решать сразу несколько задач: привлекать кадры на производства, выстраивать кооперационные связи малого и крупного или среднего бизнеса и содействовать продвижению брендов региона.
«Заглянуть за кулисы» — это базовое человеческое любопытство. Какой локальный самарский бизнес вы бы рекомендовали к изучению туристам?
Я бы рекомендовала производства, которые освоили принципы экономики впечатлений и предлагают не просто экскурсии, а погружение в историю и технологию производства, знакомят со своим предпринимательским опытом, а также интегрируют возможности дегустаций или покупок своего продукта.
Наша классика — фабрика мороженого, ряд производств пищевых продуктов — от печенья и конфет до полезных десертов — и не только! Интересно будет увидеть, как устроены и работают изнутри отели и рестораны, многие из которых расположены в исторических зданиях. Сильная сторона Самарской области — гастрономический крафт — это ремесленные сыроварни, различные фермерские хозяйства, в том числе уникальные улиточные, рыбные и страусиные фермы. Или например, самые северные в стране винодельни, располагающиеся в нашем регионе.
Самарский бизнес сегодня очень открытый и гостеприимный. Мы стараемся активно поддерживать предпринимателей, которые делают ставку на интерактивность и экскурсионные форматы. Ведь когда бизнес открывает свои двери и показывает процессы изнутри, он транслирует главное — уверенность в качестве своего продукта, искреннюю любовь к своему делу и своему региону. К слову, в мае мы впервые реализовали идею экскурсионного маршрута от центра «Мой бизнес» совместно с креативными проектами Самары «Бизнес с душой города». И интерес к этому событию был высокий, обязательно будем повторять эту практику.
Иван Манаев
генеральный директор АО «Корпорация развития Самарской области»
Промышленный туризм помогает подсветить инвестиционный потенциал площадок. Бывает ли такое, что после посещения предприятия в качестве туриста бизнесмен принимал решение о партнерстве или локализации производства?
Промышленный туризм действительно выступает эффективным инструментом для демонстрации инвестиционного потенциала промышленных площадок, позволяя показать их возможности в максимально наглядной и «живой» форме.
Первое впечатление от региона, отношение к гостям зачастую становится решающим. Многие инвесторы, приезжая к нам даже в рамках ознакомительного визита, буквально «влюбляются» в Самарскую область с первого взгляда — видят реальные мощности, масштаб, уровень развития и искреннюю заинтересованность руководства предприятий и региональной власти в сотрудничестве. И впоследствии они возвращаются именно к нам, потому что тот самый первый визит сформировал чувство доверия и надежности.
Промышленный туризм в этом смысле выступает «точкой входа»: он дает возможность своими глазами увидеть ту среду, в которой предстоит работать. Грамотно организованный промышленный тур позволяет предпринимателю провести всесторонний анализ быстрым взглядом: вживую оценить загрузку мощностей, состояние инфраструктуры и уровень квалификации персонала. Самарская область — это современный, открытый и надежный промышленный центр с мощной кооперацией, развитой логистикой и кадровым потенциалом. Здесь есть все условия для успешной локализации производства.
Как вам кажется, можем ли мы в будущем стать столицей промтуризма? Что для этого нужно?
Уверен, что Самарская область имеет все шансы стать столицей промышленного туризма. Мы исторически сложившийся индустриальный центр: авиакосмос, автомобилестроение, нефтехимия — таких уникальных производств, как у нас, мало где увидишь. Но статус столицы не дается автоматически — нужна системная работа, которую мы уже ведем. В первую очередь, необходимо расширение пула предприятий, открытых для посещения, и переход от разовых акций к регулярным экскурсиям. Такой подход позволит сформировать полноценную экосистему промышленного туризма, где каждый сможет увидеть реальное производство и составить представление о возможностях региона. А во вторую, нужна развитая инфраструктура вокруг промобъектов: навигация, парковки, сувениры, точки питания, чтобы после экскурсии человек захотел остаться. В третью (и главную!), требуется синхронизация промтуров с инвестиционной повесткой: каждый маршрут для бизнеса должен логично завершаться знакомством с командой Агентства, а также презентацией мер поддержки и инвестиционных предложений.
Промышленный туризм — это всегда «игра вдолгую». Как запуск таких маршрутов меняет экономическую привлекательность региона в целом?
Согласен, эффект от промышленного туризма действительно накапливается постепенно, однако именно эта «длинная дистанция» принципиальным образом меняет экономическую привлекательность региона сразу в нескольких измерениях. Так, формируется современный и открытый бренд территории. Регулярно принимая гостей на ведущих промышленных предприятиях, мы разрушаем устаревшие стереотипы о закрытых заводах и тяжелых производствах. Вместо этого инвесторы, партнеры и широкая аудитория видят высокотехнологичные, чистые и безопасные площадки с грамотной организацией труда. Это повышает узнаваемость Самарской области и служит прямым сигналом: регион прозрачен, современен и готов к долгосрочному сотрудничеству.
Промышленный туризм напрямую работает на развитие человеческого капитала. Школьники и студенты, побывавшие на экскурсиях в реальных цехах, получают живую профориентацию и начинают осознанно выбирать инженерные и рабочие специальности. Для инвестора наличие в регионе устойчивого притока мотивированных, подготовленных кадров является одним из ключевых факторов при принятии решения о размещении производства. Так что промышленный туризм не просто дополняет инвестиционную карту региона, а превращает его индустриальный потенциал в устойчивый поток реальных инвестиций и долгосрочных экономических связей.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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