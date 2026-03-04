Самый творческий список! Лариса Названова о реестре креативных индустрий Самарской области

Реестр – это инструмент формирования сообщества креативных индустрий. На сегодняшний день в нашей стране определено шестнадцать креативных индустрий – от ремесленников и арт-индустрий до гастрономии, айти-сферы, моды, архитектуры – и не только. Наша задача – превратить локальные таланты и активы в устойчивую экономическую модель. Реестр как раз позволяет разграничить творческую деятельность от создания креативного продукта и участия в креативной индустрии.

Для креативщика реестр – это возможность заявить о себе, показать, что он есть на карте креативных индустрий региона. Существует несколько критериев, позволяющих войти в реестр. Во-первых, отнесение деятельности к тем видам, которые утверждены приказом минэкономразвития РФ по основному или дополнительному ОКВЭДу, а для самозанятых – самостоятельное отнесение своей деятельности к одному из видов креативных индустрий. Во-вторых, наличие креативного продукта, производимого на территории Самарской области.

В реестр могут включаться и те, кто ведет бизнес уже несколько лет, и те, кто зарегистрировал его буквально вчера. Региональный реестр ведет министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, а непосредственно с креативщиками работает, консультирует и принимает заявки на включение в реестр Центр креативных индустрий, созданный на площадке центра «Мой бизнес».

Реестр открывает доступ к адресным мерам господдержки для креативщиков, в том числе, к программам обучения, продвижению на выставках, сертификации продукции и финансовой поддержке. Например, в этом году только те, кто состоит в реестре креативных индустрий, смогут претендовать на грант до семисот пятидесяти тысяч рублей на развитие своего креативного проекта. И такие меры поддержки будут расширяться.