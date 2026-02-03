Эффект волжского гедонизма: Дмитрий Самигуллин о том, как не нарваться на мошенничество при покупке билетов онлайн

Я хочу купить билеты на концерт в интернете. Есть ли четкий сценарий, как не наткнуться на мошенников? Каким ресурсам точно доверяем?

Чтобы снизить риски обмана, могу порекомендовать базовый набор действий. Первое – переходим на официальный сайт организатора концерта или площадки (например, «Олимпийский») – там вы убедитесь, что концерт планируется, и подтвердите точные даты его проведения. А уже после этого (на том же сайте!) ищем страницу с партнерами по продаже билетов.

Второе – выбираем проверенных билетных операторов: Kassir.ru, Concert.ru, MTS Live, Яндекс.Афиша, Ticketland, Ponominalu – эти ресурсы имеют хорошую репутацию и официальные контракты. Третье – если вы все же рассматриваете предложение на других, неизвестных вам, сайтах, то проверьте реквизиты компании или ИП – открытый доступ к информации есть на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Прозрачный бизнес» – пользовательское соглашение на сайте и отзывы. Стоит избегать срочных «распродаж» с низкими ценами и навязчивой рекламы. И четвертое – предложения от блогеров и незнакомых людей лучше обходить стороной. Это не всегда про обман, но риски в этом случае значительно повышаются.

А какие ресурсы для покупки билетов мы обходим стороной?

Ресурсы, которых повышают ваши риски: интернет-сервисы для размещения объявлений о товарах и услугах, соцсети и сайты с доменами не .ru (или подозрительными, как ру.com вместо .ru) – это клоны официальных представителей. Не рекомендую обращаться к билетным брокерам с пометками «не официальный сайт», «консьержам», спекулянтам с «распродажами».

Есть ли рэд-флаги, на которые стоит обратить внимание на моментах оформления заказа, оплаты и постоплаты?

Да, можно выделить следующие рэд-флаги, при наличии которых не рекомендуется совершать сделку: например, отмечу низкие цены (ниже номинала), срочные акции и навязчивую рекламу. Отсутствие на сайте реквизитов продавца – ИНН, адреса, телефона и пользовательского соглашения – все это сразу должно насторожить во время поиска билетов. Сюда же отнесу запрос CVV/CVC карты, СМС-кодов, переводов на карты физлиц и оплату не через стандартные шлюзы. На моменте постоплаты должно насторожить, если билет не пришел сразу, программа выдала фейковый QR-код или вы получили отказ в чеке и подтверждении покупки.

Что делать, если все-таки уйти от мошенничества не удалось? Какое первое действие?

Мошенники хотят денег. Поэтому первое и ключевое действие – немедленно заблокируйте карту в банке и запросите оспаривание платежа с чеками и скринами. Следующий шаг – зафиксируйте доказательства покупки билетов: сделайте скриншоты сайта, зафиксируйте переписку в мессенджерах и посты на страницах в социальных сетях.

Далее (и это обязательно!) – обращение к адвокату, чтобы оценить ситуацию, риски и составить юридический план действий по защите ваших интересов. Например, это может быть направление заявления в полицию по ст. 159 УК РФ (мошенничество), направление претензии продавцу о возврате денежных средств (в данном случае на такие отношения будет распространяться Закон о защите прав потребителей), обращение в суд.

Всегда ли можно рассчитывать на позитивный исход? Когда вернуть деньги за билеты можно, а когда – нет?

Положительный исход возможен, но оценка перспектив зависит от конкретной ситуации. Если ситуация произошла с проверенными продавцами и официальными сайтами, то положительный исход весьма высок. С увеличением количества посредников шансы на возврат денежных средств уменьшаются.