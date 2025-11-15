Елена Симон: «Чаще всего самые дорогие ошибки — это те, что поначалу кажутся мелочами»

Как изменилась бизнес-среда за последний год и какие изменения можно считать самыми серьезными для предпринимателей?

Уходящий 2025 год стал годом, когда маркетинг и право окончательно пересеклись. Сегодня эффективный маркетинг — это не громкость, а прозрачность. Любая рекламная кампания должна быть юридически чистой: иначе убытки от блокировок и штрафов быстро перекроют любой эффект от продвижения. Именно на прозрачности строится сегодня доверие. В нашем случае прозрачность – это честная коммуникация с пользователем, когда на сайте размещено понятное пользовательское соглашение и есть корректные формы согласий и реальная защита данных, а не просто ссылки «для галочки». Когда клиент видит, что компания открыто объясняет, как работает система, какие данные она собирает и зачем, он чувствует уважение и безопасность. Поэтому первое, что нужно сделать бизнесу, это пересмотреть стратегию продвижения и проверить, какие площадки сегодня разрешены, где можно размещать рекламу, а где допустимо лишь информирование. Второй необходимый шаг – это контроль подрядчиков и блогеров, потому что за их нарушения закона тоже придется отвечать. И концепцию работы с аудиторией тоже нужно пересмотреть: пользователи все чаще воспринимают агрессивный маркетинг как нарушение личных границ, поэтому корректный сбор согласий на рассылку – больше не формальность, а защита репутации и бюджета.

А что грозит тем, кто решит пренебречь этой юридической гигиеной? К чему может привести «мелочная» ошибка?

Во-первых, сегодня в бизнесе нет мелочей. Во-вторых, чаще всего самые дорогие ошибки — это те, что поначалу кажутся мелочами. В последнее время самой типичной ошибкой можно считать миф о том, что закон о персональных данных касается только крупных игроков. На практике Роскомнадзор приходит ко всем: даже к тем, кто просто тестирует продукт или собирает почтовые адреса через форму на самом обычном сайте. Отсутствие уведомления об обработке данных, копипаст чужих политик, использование иностранных сервисов без локализации и объединение всех согласий в один документ – еще вчера это казалось «мелочью», а сегодня превратилось в нарушения с оборотными штрафами до 500 миллионов рублей. Приведу несколько реальных мелочей из моей практики, которые дорого обошлись компаниям: при регистрации общества с ограниченной ответственностью основатель не внес обязательный взнос – 3750 рублей! – и потерял и свою долю, и бизнес на три миллиона долларов. Или вот: компания запустила почтовую рассылку без подтвержденного согласия от клиентов и получила полмиллиона штрафа и блокировку домена.