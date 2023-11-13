Легальный подход: юридический ликбез для всех

На площадке центра «Мой бизнес» пройдет мастер-класс партнера московской аудиторско-консалтинговой фирмы «Ком-Юнити» Павел Самсонов.

В пятницу на площадке центра «Мой бизнес» пройдет очередной мастер-класс в рамках проекта Masters.Legal: партнер московской аудиторско-консалтинговой фирмы «Ком-Юнити» Павел Самсонов расскажет для будущих юристов и просто интересующихся темой «Почему важно понимать налогообложение со студенческой скамьи» и постарается понятным языком пояснить о налогах, с подробным разъяснением всех тонкостей и нюансов.