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Легальный подход: юридический ликбез для всех

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На площадке центра «Мой бизнес» пройдет мастер-класс партнера московской аудиторско-консалтинговой фирмы «Ком-Юнити» Павел Самсонов.

В пятницу на площадке центра «Мой бизнес» пройдет очередной мастер-класс в рамках проекта Masters.Legal: партнер московской аудиторско-консалтинговой фирмы «Ком-Юнити» Павел Самсонов расскажет для будущих юристов и просто интересующихся темой «Почему важно понимать налогообложение со студенческой скамьи» и постарается понятным языком пояснить о налогах, с подробным разъяснением всех тонкостей и нюансов.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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