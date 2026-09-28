Александр Осягин: «Для меня ремонт под ключ — это когда заказчику не приходится управлять процессом самому»

Вы говорите, что дизайн и ремонт в Master House — неделимый процесс. Как на практике выглядит взаимодействие дизайнера и прораба, чтобы картинка совпала с реальностью на сто процентов?

У нас решение не попадает в проект только потому, что красиво выглядит на визуализации. Если речь идет о сложном узле или нестандартном приеме, дизайнер еще на этапе проектирования консультируется со строителями и инженерами: можно ли это реализовать технически, как это будет устроено, какие потребуются материалы, сроки и бюджет.

Мы сразу проверяем три вещи: эстетику, возможность реализации и целесообразность для заказчика. Проект создается с четким пониманием того, как именно мы будем его воплощать. Мы не рисуем абстрактные картинки, которые потом невозможно построить или которые внезапно выходят за рамки бюджета.

А в чем главное преимущество для клиента, когда за объект отвечает одна команда, а не разные подрядчики?

Клиенту не нужно самому собирать и координировать десятки специалистов. Найти дизайнера — одна задача, строителей — вторая, инженеров и мебельщиков — третья. А потом нужно сделать так, чтобы они нормально взаимодействовали между собой.

У нас за конечный результат отвечает одна компания. Мы сами соединяем всех участников процесса, предлагаем готовые решения и берем ответственность за реализацию. В итоге клиент экономит время и нервы, а главное — получает одну точку ответственности за результат. Иначе он фактически становится прорабом собственного ремонта, а ведь его время тоже стоит денег. Для меня ремонт под ключ — это когда заказчику не приходится управлять процессом самому.