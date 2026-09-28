Александр Осягин: «Для меня ремонт под ключ — это когда заказчику не приходится управлять процессом самому»

Прошли времена (а мы и рады!), когда премиальность интерьера доказывали ониксом и золотом: сегодня люкс-сегмент выбирает незаметные инженерные сценарии, спокойную архитектуру и материалы, которые красиво стареют. Александр Осягин — основатель и руководитель студии дизайна и ремонта Master House — объяснил Собака.ru, может ли заказчик при ремонте под ключ вообще не приезжать на стройку и реально ли превратить коллекторный узел в арт-объект.
«Мы не рисуем абстрактные картинки, которые потом невозможно построить или которые внезапно выходят за рамки бюджета»
Вы говорите, что дизайн и ремонт в Master House — неделимый процесс. Как на практике выглядит взаимодействие дизайнера и прораба, чтобы картинка совпала с реальностью на сто процентов?
У нас решение не попадает в проект только потому, что красиво выглядит на визуализации. Если речь идет о сложном узле или нестандартном приеме, дизайнер еще на этапе проектирования консультируется со строителями и инженерами: можно ли это реализовать технически, как это будет устроено, какие потребуются материалы, сроки и бюджет.
Мы сразу проверяем три вещи: эстетику, возможность реализации и целесообразность для заказчика. Проект создается с четким пониманием того, как именно мы будем его воплощать. Мы не рисуем абстрактные картинки, которые потом невозможно построить или которые внезапно выходят за рамки бюджета.
А в чем главное преимущество для клиента, когда за объект отвечает одна команда, а не разные подрядчики?
Клиенту не нужно самому собирать и координировать десятки специалистов. Найти дизайнера — одна задача, строителей — вторая, инженеров и мебельщиков — третья. А потом нужно сделать так, чтобы они нормально взаимодействовали между собой.
У нас за конечный результат отвечает одна компания. Мы сами соединяем всех участников процесса, предлагаем готовые решения и берем ответственность за реализацию. В итоге клиент экономит время и нервы, а главное — получает одну точку ответственности за результат. Иначе он фактически становится прорабом собственного ремонта, а ведь его время тоже стоит денег. Для меня ремонт под ключ — это когда заказчику не приходится управлять процессом самому.
«Красивого референса недостаточно»
Хочется немного цифр: сколько визитов на стройку реально требуется от заказчика, если он работает с вашей командой?
На самом деле — ни одного обязательного. Мы так работаем еще с 2017 года: клиент может находиться в другом городе, а все вопросы решаются онлайн или через его доверенное лицо.
Заказчик видит ход работ в специальном приложении: финансовую информацию, фотографии, видео. Плюс по каждому объекту есть telegram-группа, где команда регулярно отчитывается о происходящем и рассказывает о следующих шагах.
Мы стараемся отвечать на вопросы еще до того, как они возникнут. Даже если несколько дней на объекте визуально ничего не меняется — например, сохнет штукатурка и по технологии нельзя идти дальше, — мы это объясняем. Заказчик полностью понимает, что происходит, не приезжая туда лично. Если есть желание участвовать — пожалуйста, но необходимости контролировать нас своим присутствием нет.
Превратить инженерный коллекторный узел в арт-объект — это реально?
Да, и для нас это не декор ради декора, а показатель отношения к работе. Перфекционизм должен проявляться не только там, где клиент видит дорогую плитку или идеально окрашенную стену. Если инженерный узел можно собрать аккуратно, эстетично и технически безупречно, почему он обязательно должен быть спрятан?
Иногда клиентам настолько нравится результат, что они сами предлагают не закрывать коллекторный узел шкафом, а оставить его за стеклом и сделать частью интерьера. Для меня это как ровная строчка в салоне хорошего автомобиля: она не влияет на скорость, но именно из таких деталей и складывается ощущение настоящего качества. То, что скрыто от глаз, не должно быть сделано хуже того, что находится на виду.
Говорят, что вы лично согласуете каждый проект. Это правда? По какой самой частой причине можете отправить концепцию на доработку?
Практически каждый проект проходит через меня. В первую очередь я смотрю на целесообразность решения для конкретного бюджета. Человек может принести красивый референс из интернета и не представлять, сколько стоит его воплощение. Благодаря практическому опыту мы можем достаточно точно оценить стоимость не только материалов, но и реализации самого решения. Поэтому где-то предлагаем аналогичное решение в другом исполнении, где-то меняем материал, а иногда полностью пересматриваем концепцию.
Мне важно смотреть на проект не только глазами строителя. Я сам живу в интерьерах такого уровня и понимаю, какие решения действительно удобны в ежедневной жизни, а какие красиво выглядят лишь на фотографии. Красивого референса недостаточно: интерьер должен соответствовать человеку, его привычкам и разумному бюджету.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов, архивы пресс-служб
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