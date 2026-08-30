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Дизайн

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Говорим «нет!» идеальности: в Самаре пройдет конференция «Грани дизайна»

Пора признать: эпоха шаблонного контента подходит к концу. В моде — смелость, яркие идеи и проекты с характером. 

В первый четверг сентября, 3 числа, Самара соберет всех, кто строит личный бренд, развивает бизнес или просто устал работать «за идею». На конференции «Грани дизайна» учимся превращать креатив в понятную стратегию, которая приносит результат. 

На сцену выйдут люди, которые не боятся экспериментировать и умеют монетизировать (и вас научат!): Евгений Тюрин, Мила Рылеева, Аделия Фурашова, Евгения Елизарова, Анастасия Ильина, Светлана Лепихова, Алена Плесовских и Елена Табаева. 

Узнаем, как повысить свой чек, где искать прибыль и как ее правильно считать (без скучных формул!). При этом не раствориться в бесконечной операционке, грамотно выстроить процессы и собрать команду мечты.

Берем с собой ноутбук, регистрируемся и накидываем список вопросов. Остальное — уже на практике! 

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ИП Тюрин Евгений Александрович 
ИНН 772374441590 

Текст: Ксения Баканова

Фото:
«Грани дизайна», регистрируемся 

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