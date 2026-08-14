Итальянский люкс (и немного секретов!): архитектор Андрей Хорунжев о капсуле «Столовая», созданной для «ЗИМ Феста»

Это надо видеть лично: на «ЗИМ Фесте» руководитель бюро WANT MORE Андрей Хорунжев представит интерьерную капсулу — столовую, где европейский минимализм встречается с семейным уютом.
Мы поговорили с архитектором о том, почему классическая триада «польза + прочность + красота!» до сих пор работает лучше любого нейросетевого тренда, как в одном пространстве уживаются витрина за 680 000 рублей и столик с маркетплейса (за три!), и почему именно обеденная зона сегодня стала главным местом силы в доме.
Расскажи про концепт капсулы: для кого она, в чем была главная идея и все ли удалось воплотить?
Мне хотелось создать пространство, которое одинаково притягательно и для неспешного утреннего кофе, и для семейного ужина. Важно, чтобы интерьер был не просто уютным, а фактурным: чтобы светильники, витрины и акцентные зоны воспринимались как самостоятельные арт-объекты, которые хочется рассматривать. Когда все элементы — от мебели до света — сложились в единую композицию, получился действительно классный интерьер.
Я придерживаюсь классического правила в архитектуре: польза + прочность + красота. На их сочетании рождается пространство, в которое хочется возвращаться. А доверие и открытость в работе — гарантия того, что итоговый результат будет именно таким, как задумывался.
Как вы «собирали» это пространство с точки зрения наполнения?
Мы работали в духе современного европейского минимализма с акцентом на чистые линии. За базу взяли корпусную мебель Scavolini, которая идеально интегрировала кухню в общую среду. Центральный акцент — обеденный стол Bontempi Casa, задающий интерьеру статусность за счет точной геометрии. Динамики и уюта добавляют технологичные стулья Calligaris, а за камерную атмосферу отвечают дизайнерский свет, акустические панели и стеклянные перегородки.
Самая дорогая и самая дешевая деталь капсулы?
Самая дорогая вещь — витрина итальянского бренда Scavolini стоимостью 680 000 рублей. А вот с самой бюджетной деталью вышла забавная история: в последний момент нам не хватало журнального столика, а заказать дизайнерский мы не успевали. В итоге мы привезли из нашего офиса лаконичный столик из черного металла, заказанный на Ozon за 3000 рублей. И он действительно органично вписался в итальянский дизайн!
Какие бренды представлены в капсуле?
Мы собрали сильную команду: «Изоформа», Rada Doors, Decor 24, Grande Ville, «Арт Свет» и «Центр Паркета».
Монтаж — это всегда стресс. Хотим историю про один фейл с площадки!
У нас их было несколько. Все началось с укладки пола: по проекту задумывалась сложная раскладка — палубная укладка ламината по периметру, а в центре — «елочка», отбитая латунным профилем. Но мастер (итальянец, который живет в Самаре!) начал укладывать пол абсолютно не так, как предполагалось — поперек! Пришлось долго доказывать, почему нам принципиально важно отцентроваться строго по геометрии помещения.
А что за история про мастера-итальянца?
Марко — настоящий итальянец, который сейчас живет и работает в Самаре. Он говорит по-русски, но на дизайн у него свой взгляд. На мои чертежи он смотрел с легким итальянским скепсисом, постоянно повторяя: «Надо подумать, проверить, взяв рулеточку и уровень, точно ли это красиво…» В итоге он все-таки согласился с моими аргументами, и результат получился отличным.
Какие еще сюрпризы всплыли во время сборки?
Были вопросы по электрике: долго не работали настенные светильники. Выяснилось, что рабочие аккуратно вывели все провода и розетки, но забыли запитать саму стену, которая к тому же была завязана на соседнюю капсулу.
А с акустическими панелями подвела геометрия помещения — стены оказались настолько кривыми, что панели не вставали в размер. Пришлось на месте подрезать их вместе с поставщиками и маскировать стыки: сверху пустили П-образный профиль, сформировав нишу, куда панели встали как влитые.
Отдельная история была и с розеткой. Нам поклеили премиальные обои, а прямо по центру вывели розетку за 50 рублей из ближайшего магазина. Оставить все так я не мог. Пришлось одолжить у партнеров стильную дизайнерскую розетку и самому сидеть перебирать электрику, чтобы каждая деталь смотрелась эстетично.
Фото: Роман Спиридонов, Андрей Хорунжев
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