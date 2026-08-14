Итальянский люкс (и немного секретов!): архитектор Андрей Хорунжев о капсуле «Столовая», созданной для «ЗИМ Феста»

Расскажи про концепт капсулы: для кого она, в чем была главная идея и все ли удалось воплотить?

Мне хотелось создать пространство, которое одинаково притягательно и для неспешного утреннего кофе, и для семейного ужина. Важно, чтобы интерьер был не просто уютным, а фактурным: чтобы светильники, витрины и акцентные зоны воспринимались как самостоятельные арт-объекты, которые хочется рассматривать. Когда все элементы — от мебели до света — сложились в единую композицию, получился действительно классный интерьер.

Я придерживаюсь классического правила в архитектуре: польза + прочность + красота. На их сочетании рождается пространство, в которое хочется возвращаться. А доверие и открытость в работе — гарантия того, что итоговый результат будет именно таким, как задумывался.

Как вы «собирали» это пространство с точки зрения наполнения?

Мы работали в духе современного европейского минимализма с акцентом на чистые линии. За базу взяли корпусную мебель Scavolini, которая идеально интегрировала кухню в общую среду. Центральный акцент — обеденный стол Bontempi Casa, задающий интерьеру статусность за счет точной геометрии. Динамики и уюта добавляют технологичные стулья Calligaris, а за камерную атмосферу отвечают дизайнерский свет, акустические панели и стеклянные перегородки.