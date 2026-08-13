Здесь все: дизайнеры, художники, поставщики! Знакомим с участниками «ЗИМ Феста», который пройдет уже в эти выходные

Напоминаем: громкие тренды умирают мгновенно, а тихие — как раз те, что держатся дольше всех. Редакция Собака.ru познакомилась с героями «ЗИМ Феста» до того, как они соберутся на одной площадке «ЗИМ Галереи» (а это случится уже в ближайшие выходные, 15 и 16 августа!). В разговоре с дизайнерами капсул, художниками и поставщиками выяснили, какое место в интерьере занимает совриск, какие смелые просьбы звучат от заказчиков и как создать дом, в который хочется возвращаться снова и снова.
Александра Усатова, дизайнер, руководитель студии Usatova.Design
Соцсети диктуют свои тренды, но интерьер должен быть живым и человечным. Один секрет, как этого добиться!
Мой главный секрет — проектировать не картинку, а сценарий жизни. Интерьер становится живым, когда в нем есть место не только композиции, цвету и выверенным пропорциям, но и привычкам человека, его личной истории, любимым вещам и даже небольшим несовершенствам. Я люблю, когда пространство со временем может обрастать деталями и становиться еще более «своим». Поэтому мы не стремимся сделать интерьер, который идеально выглядит только в день съемки, — нам важно, чтобы через пять лет он оставался актуальным и не надоедал заказчикам.
За какую идею клиента вы будете бороться до последнего, а от чего отговорите любой ценой?
До последнего я «за!» идею клиента, если в ней есть личность. Пусть это будет необычный цвет, предмет искусства или смелое сочетание фактур. Задача дизайнера — не убрать индивидуальность, а профессионально встроить ее в архитектуру интерьера.
А отговаривать буду от буквального копирования трендов. Особенно от решений, которые выбираются только потому, что сейчас эффектно смотрятся в соцсетях. Тренд быстро сменится, а человек останется жить в этом пространстве. Для меня хороший интерьер — это не набор актуальных приемов, а точный баланс архитектуры, функции, тактильности и характера владельца.
Поэтому мы проектируем не просто интерьер, который хочется сохранить в Pinterest, а функциональное пространство, в котором хочется жить долгие годы.
Елена и Владимир Романовы, дизайнеры, архитекторы, владельцы архитектурно-дизайнерской студии Flex-Art
Награды, премии и дипломы — это сильный знак качества. А что лично для вас становится внутренним маркером успешности работы?
Вы правы: награды и дипломы — это важное признание коллег и внешнее свидетельство профессиональной состоятельности. Но наш внутренний камертон звучит значительно тише и, пожалуй, убедительнее.
Для нас главный маркер успеха — момент, когда, переступив порог завершенного объекта, мы перестаем думать о сложностях, возникавших в процессе создания уникального проекта. Найденные архитектурные приемы, растворившиеся стилистические аллюзии, собственные амбиции и авторское эго отступают. Остается лишь чистая, почти физически ощутимая гармония.
В этот миг мы вдруг начинаем замечать, по каким незыблемым законам живет и дышит пространство, как движение солнца в течение дня непрерывно меняет его световую и цветовую партитуру. Взгляд больше не цепляется за детали и не дробится — приходит способность видеть картину целиком, когда он мягко скользит по объемам, воспринимая беззвучную оркестровку света, фактур и материалов.
Именно эта внезапная пауза, этот визуальный и акустический покой — и есть, на наш взгляд, квинтэссенция «тихого люкса». Это не демонстрация достатка и не перечень брендов из прайс-листа, скорее, состояние глубокой интеллектуальной, утонченно-чувственной и культурной состоятельности. Пространство перестает кричать о своей ценности и переходит на доверительный, неспешный, заботливый диалог с человеком.
В чем вы видите главный маркер подлинного «тихого люкса» в пространстве прямо сейчас?
Сложная простота, где за кажущейся аскетичностью стоит ювелирная работа с пропорциями. Это тактильная честность материалов, которым позволено достойно стареть, сохраняя свое качество и создавая историю, с которой не хочется расставаться. Это непревзойденный, но незаметный глазу комфорт и технологии, работающие в абсолютной тишине. И это отсутствие потребности в непрерывном визуальном потреблении.
Настоящий успех — видеть, что интерьер не порабощает живущего в нем человека, а освобождает его. Дарит драгоценное чувство безопасности, глубокой приватности и тихого счастья, переживаемого в настоящем моменте. Это безмолвное, но абсолютно осязаемое ощущение — куда более весомая награда, чем любой физический приз.
А высшее признание для нас — искренняя благодарность людей, которые оценили наше творчество по достоинству.
Светлана Сапрыкина, дизайнер интерьера, основатель студии дизайна «СТРОЧКА»
Капсула на «ЗИМ Фесте» для вас — это манифест, чистый эксперимент или нечто другое? Что должен почувствовать человек, когда он зайдет в созданное вами пространство?
Наша капсула — это призыв позволить себе создать по-настоящему личное пространство, свободное от общепринятых рамок и условностей. Без необходимости соответствовать чему-либо или кому-либо, просто побыть самим собой. Важно окружить себя вдохновляющими вещами, которые будут наполнять, заряжать или заземлять и вызывать искренний эмоциональный отклик. Мне хочется сказать этой капсулой: позвольте себе мечтать, взлетайте выше!
Главный кринж и антитренд в дизайне, который давно пора забыть?
Главное «нет» в проектировании сегодняшнего дня — сковывать себя жесткими рамками стилей, штампов и погоней за брендами. Гораздо важнее создавать индивидуальные пространства, которые рассказывают личные истории и повышают уровень комфорта как функционально, так и эмоционально.
Екатерина Коталевская, дизайнер, декоратор, художник-абстракционист
Что вы ответите человеку, который смотрит на картину и говорит: «Мой ребенок сможет так же»?
Современное искусство — это прежде всего про внутреннее состояние и вопрос, который художник ставит перед собой и зрителем. Реалистический художник обычно работает с натуры или по фотографии: он передает видимую форму, свет, объем — и зритель сразу понимает исходную точку.
Современный художник начинает иначе: перед ним не готовая модель, а чистый лист или пустое пространство реальности. Он наблюдатель и мыслитель, который в своих работах раскрывает волнующие его темы: личные переживания, социальные конфликты, парадоксы повседневности или политические вопросы.
Задача современного художника — не столько воспроизвести мир, сколько показать его под неожиданным углом и спровоцировать диалог. Иногда для этого достаточно простой формы, иногда необходима сложная концепция. Важно понимать, что внешне доступная работа может требовать от автора глубокой рефлексии, долгой подготовки и смелости. Поэтому фраза «мой ребенок сможет так же» отражает не ограниченность искусства, а скорее приглашение к его изучению.
В чем главная суперсила самарского арта, которой нет ни в одном другом городе мира?
Это сложный вопрос, и я не возьмусь отвечать на него категорично. Для подобного сравнения нужна огромная насмотренность — выставок, фестивалей и художественных сцен по всему миру. Думаю, у российских авторов действительно есть своя узнаваемая интонация, но в целом современный художник говорит о вещах, которые волнуют людей в любой точке планеты.
Оксана Стогова, художник, преподаватель, куратор
Картина в интерьере — это самостоятельный объект или все-таки дорогая деталь? Почему?
Все зависит от того, насколько зритель знаком с историей искусств в целом и со мной как с автором в частности. Если у человека за плечами есть художественная школа или опыт погружения в арт-контекст, он будет относиться к картине в интерьере как к полноценному произведению искусства — или, как вы говорите, самостоятельного объекту.
Если же такого опыта нет, картина, скорее всего, воспримется как «дорогая деталь» и статусный элемент декора. Но даже в этом случае она не теряет своей эстетической ценности и продолжает дарить радость созерцания.
Самый частый вопрос, который вам задавал потенциальный покупатель?
Это, скорее, просьба: «Помогите выбрать из нескольких вариантов!» Помимо вопроса о стоимости, покупатели чаще всего просят показать сразу несколько полотен одновременно, чтобы сравнить их вживую и убедиться в правильности своего решения.
Дмитрий Гилен, художник
Настоящее искусство — это всегда про...
Про высказывание, новизну и переосмысление привычных границ. Настоящее искусство всегда находится в конфликте со старым и в диалоге с принятыми нормами. Если мир меняется, искусство обязано это отражать.
Рисовать сегодня очередной «Черный квадрат» странно, потому что этот путь уже пройден. Главное в современном искусстве — находиться в контексте и с каждой новой работой расширять и без того сложное смысловое поле.
Что для художника большее разочарование: писать картину «под цвет дивана» по заказу или работать в жесткий неликвид «в стол»?
Первичный порыв — ответить, что лучше писать «в стол», ведь там ты ничем не ограничен. Но абсолютная свобода часто парализует: когда можно абсолютно все, наступает синдром «чистого листа», и ты теряешься в потоке мыслей.
Парадоксально, но разумные ограничения — будь то конкретная цветовая палитра, размер или задача заказчика — задают вектор и помогают сфокусироваться. Поэтому для профессионального автора одинаково ценен любой опыт: и чистый полет мысли без рамок, и умение создавать глубокое искусство в заданных условиях.
Ольга Павленко, директор компании ANTICA SIGNORIA
Предмет или материал, который вы смогли привезти в Самару вопреки всем логистическим штормам последних лет?
Абсолютно все декоративные покрытия итальянского концерна Di Donato! Наш салон ANTICA SIGNORIA поставляет их напрямую из Италии в Самару уже 16 лет, чтобы у наших заказчиков всегда был выбор профессиональных материалов с европейскими паспортами качества. На «ЗИМ Фесте» в нашей капсуле мы используем штукатурки ELITE MARMORINO, ELITE STRUCTURE, PLAISIR, LE VELATURE, а также премиальные краски POKER LAX и PLAY&CLEAN.
Самая фатальная глупость, которую может совершить человек на этапе комплектации и отделки своего дома?
Начать ремонт без опытного дизайнера и авторского надзора. Знаю, не все со мной согласятся, но я убеждена: только профессионал с серьезным практическим опытом доведет объект до идеала, к которому вы никогда не придете самостоятельно — ни в эстетике, ни в техническом исполнении. В моей личной жизни ремонт проходил именно так, и я ни разу об этом не пожалела!
Юлия Белова, директор компании New line design
«Сделайте мне то, не знаю что»: самый безумный запрос от дизайнера, который вам удалось реализовать?
Фасады из настоящего бархата... в санузел! Мы объяснили заказчику, что в условиях влажности это мягко говоря непрактично, и предложили альтернативу: декоративную штукатурку с эффектом мягкой, переливающейся ткани. Результат превзошел все ожидания: получилось не только невероятно эффектно, но и практично.
С кем работать приятнее: с заказчиком, который точно знает каждую мелочь, или с тем, кто дает вам абсолютный карт-бланш?
С профессиональной точки зрения комфортнее работать с заказчиком, который четко видит конечную цель, но оставляет свободу для поиска оптимальных решений. Тотальный контроль до мелочей убивает творческий подход и затягивает процесс, а слепой карт-бланш без четких критериев часто приводит к бесконечным правкам и разочарованию. Нам ближе баланс и доверие.
Наталья Кузнецова, директор компании RICH-HOME
Санкции, логистика, параллельный импорт: настоящая Италия и европейское качество в Самаре сегодня — это все еще реальность или уже квест?
Это реальность! Конечно, глобальная ситуация отразилась на условиях работы, и отлаженные годами процессы действительно превратились в своего рода квест. Но мы с ним успешно справляемся — благодаря 30-летнему опыту и прямым теплым контактам с владельцами фабрик, представительствами и логистами.
Мы выбираем бренды, в которых уверены на сто процентов и которые сами искренне заинтересованы в сотрудничестве. Кроме того, мы плотно общаемся с итальянскими партнерами в России, что открывает для нас еще больше возможностей привозить в Самару настоящий европейский эксклюзив.
С кем работать приятнее: с заказчиком, который точно знает каждую мелочь, или с тем, кто дает вам абсолютный карт-бланш?
Мы искренне любим работать с самыми разными клиентами, ведь каждый проект — это увлекательный путь от чертежей к рождению интерьера с уникальным характером.
Заказчики, дающие карт-бланш, вдохновляют на реализацию самых смелых авторских решений. А с педантичными клиентами, знающими каждую деталь, интересно погружаться в тонкости, находить ту самую идеальную альтернативу и на сто процентов оправдывать ожидания. Главное — это конечный результат, который одинаково сильно радует и нас, и хозяев дома!
Фото: Архивы пресс-служб
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