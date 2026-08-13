Здесь все: дизайнеры, художники, поставщики! Знакомим с участниками «ЗИМ Феста», который пройдет уже в эти выходные

Александра Усатова, дизайнер, руководитель студии Usatova.Design

Соцсети диктуют свои тренды, но интерьер должен быть живым и человечным. Один секрет, как этого добиться!

Мой главный секрет — проектировать не картинку, а сценарий жизни. Интерьер становится живым, когда в нем есть место не только композиции, цвету и выверенным пропорциям, но и привычкам человека, его личной истории, любимым вещам и даже небольшим несовершенствам. Я люблю, когда пространство со временем может обрастать деталями и становиться еще более «своим». Поэтому мы не стремимся сделать интерьер, который идеально выглядит только в день съемки, — нам важно, чтобы через пять лет он оставался актуальным и не надоедал заказчикам.

За какую идею клиента вы будете бороться до последнего, а от чего отговорите любой ценой?

До последнего я «за!» идею клиента, если в ней есть личность. Пусть это будет необычный цвет, предмет искусства или смелое сочетание фактур. Задача дизайнера — не убрать индивидуальность, а профессионально встроить ее в архитектуру интерьера.

А отговаривать буду от буквального копирования трендов. Особенно от решений, которые выбираются только потому, что сейчас эффектно смотрятся в соцсетях. Тренд быстро сменится, а человек останется жить в этом пространстве. Для меня хороший интерьер — это не набор актуальных приемов, а точный баланс архитектуры, функции, тактильности и характера владельца.

Поэтому мы проектируем не просто интерьер, который хочется сохранить в Pinterest, а функциональное пространство, в котором хочется жить долгие годы.