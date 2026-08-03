Не ремонт, а режиссура жизни: с 14 по 16 августа в Самаре пройдет «ЗИМ Фест»

«ЗИМ Фест» буквально предлагает гостям «проживать» готовые жизненные сценарии, а не просто выбирать обои по каталогам. В чем главный философский сдвиг этой концепции? Как вы пришли к этой концепции?

Идея дать резидентам наших проектов «Баланс Тауэрс» и «ЗИМ Галерея» возможность пройти репетицию новоселья родилась не случайно. Мы хотим донести до них несколько важных смыслов.

Во-первых, архитектура топовых домов предполагает творческий подход к обустройству пространства с учетом характера владельцев, но без лишних затрат времени и денег. Во-вторых, обладая культурным центром «ЗИМ Галерея» и развитой системой работы с арт-рынком, мы хотели наглядно показать, как тренд на современное искусство красиво интегрируется в домашний интерьер через доступные коллаборации.

Мы поделились этой концепцией с коллегами из «КОД 3», они воодушевились и мощно усилили проект. Сейчас, на этапе подготовки, я вижу, как разворачивается этот уникальный фестиваль с полным погружением в эстетику и практику создания квартиры мечты.

Вы говорите, что искусство — это эмоциональный код проекта. Как, на ваш взгляд, совриск меняет ощущение от интерьера?

Коллаборации художников и предметных дизайнеров создают уникальные объекты. Ведь арт — это не только живопись на стенах, но и любые нетиповые объемные предметы, хранящие личное присутствие автора, его идею и неповторимое воплощение. Такие детали делают дом живым, теплым и глубоким.

Мы хотели донести простую мысль: покупка искусства — это не что-то элитарное или недоступное, а простое и эстетичное решение. Команда эдвайзеров «ЗИМ Галереи» и наша девелоперская компания всегда готовы подсказать, где и почем в Самаре можно приобрести подлинное арт-произведение, которое станет не только украшением, но и настенным капиталом.

Наши коллеги придумали, как донести эту мысль максимально ненавязчиво. Обязательно изучите программу: вас ждет много лекций, встреч и отдельный паблик-ток «Как быть в тренде и удивлять гостей? Современное искусство у вас дома». Приходите за вдохновением!

Ремонт заканчивается, а соседи остаются. Как вам кажется, поможет ли «ЗИМ Фест» выстроить горизонтальные связи и сформировать то самое «комьюнити единомышленников» еще до того, как они получат ключи?

Безусловно. Фестиваль — прекрасная возможность для будущих жильцов познакомиться в естественной атмосфере обсуждения ремонта и дизайна. Когда начнется выдача ключей, они вольно или невольно уже будут формировать единое добрососедское комьюнити.

Когда люди со схожими вкусами, взглядами и представлениями о комфорте объединяются в концептуальных домах высокого класса, это создает дружелюбную среду и помогает вместе сохранять все статусные атрибуты и фишки архитектурных проектов, задуманных девелопером.

Ольга Воронцова, автор и руководитель галереи дизайна Формула, собственник, директор по развитию салона напольных покрытий 69 Tiles

Роль в проекте: соавтор, руководитель проекта, общее управление проектом, координация, продвижение, продажи.