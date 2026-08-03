Не ремонт, а режиссура жизни: с 14 по 16 августа в Самаре пройдет «ЗИМ Фест»

Фиксируем: три дня (с 14 по 16 августа!), восемь готовых интерьерных капсул, более 30 арт-объектов, созданных с нуля, честные паблик-токи (с Собака.ru и «Худруком»!) и звездный лектор Борис Уборевич-Боровский. Организаторы «ЗИМ Феста» — Мария Иванова, Ольга Воронцова, Алсу Коуки Амри и Юлия Вишнякова — рассказали, как фестиваль превращает тревогу перед предстоящим ремонтом во вдохновляющий процесс, почему нетворкинг здесь устроен без занудного обмена визитками и как забрать себе домой эксклюзивный авторский арт прямо с экспозиции.
Мария Иванова, коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» и куратор «ЗИМ Галереи»
«ЗИМ Фест» буквально предлагает гостям «проживать» готовые жизненные сценарии, а не просто выбирать обои по каталогам. В чем главный философский сдвиг этой концепции? Как вы пришли к этой концепции?
Идея дать резидентам наших проектов «Баланс Тауэрс» и «ЗИМ Галерея» возможность пройти репетицию новоселья родилась не случайно. Мы хотим донести до них несколько важных смыслов.
Во-первых, архитектура топовых домов предполагает творческий подход к обустройству пространства с учетом характера владельцев, но без лишних затрат времени и денег. Во-вторых, обладая культурным центром «ЗИМ Галерея» и развитой системой работы с арт-рынком, мы хотели наглядно показать, как тренд на современное искусство красиво интегрируется в домашний интерьер через доступные коллаборации.
Мы поделились этой концепцией с коллегами из «КОД 3», они воодушевились и мощно усилили проект. Сейчас, на этапе подготовки, я вижу, как разворачивается этот уникальный фестиваль с полным погружением в эстетику и практику создания квартиры мечты.
Вы говорите, что искусство — это эмоциональный код проекта. Как, на ваш взгляд, совриск меняет ощущение от интерьера?
Коллаборации художников и предметных дизайнеров создают уникальные объекты. Ведь арт — это не только живопись на стенах, но и любые нетиповые объемные предметы, хранящие личное присутствие автора, его идею и неповторимое воплощение. Такие детали делают дом живым, теплым и глубоким.
Мы хотели донести простую мысль: покупка искусства — это не что-то элитарное или недоступное, а простое и эстетичное решение. Команда эдвайзеров «ЗИМ Галереи» и наша девелоперская компания всегда готовы подсказать, где и почем в Самаре можно приобрести подлинное арт-произведение, которое станет не только украшением, но и настенным капиталом.
Наши коллеги придумали, как донести эту мысль максимально ненавязчиво. Обязательно изучите программу: вас ждет много лекций, встреч и отдельный паблик-ток «Как быть в тренде и удивлять гостей? Современное искусство у вас дома». Приходите за вдохновением!
Ремонт заканчивается, а соседи остаются. Как вам кажется, поможет ли «ЗИМ Фест» выстроить горизонтальные связи и сформировать то самое «комьюнити единомышленников» еще до того, как они получат ключи?
Безусловно. Фестиваль — прекрасная возможность для будущих жильцов познакомиться в естественной атмосфере обсуждения ремонта и дизайна. Когда начнется выдача ключей, они вольно или невольно уже будут формировать единое добрососедское комьюнити.
Когда люди со схожими вкусами, взглядами и представлениями о комфорте объединяются в концептуальных домах высокого класса, это создает дружелюбную среду и помогает вместе сохранять все статусные атрибуты и фишки архитектурных проектов, задуманных девелопером.
Ольга Воронцова, автор и руководитель галереи дизайна Формула, собственник, директор по развитию салона напольных покрытий 69 Tiles
Роль в проекте: соавтор, руководитель проекта, общее управление проектом, координация, продвижение, продажи.
Как вы выбирали дизайнеров и поставщиков? Расскажите о тех, чьи работы мы увидим.
Выбор был непростым: самарский рынок интерьеров сегодня очень насыщен талантливыми профессионалами с разным почерком. Мы приглашали прежде всего тех, с кем уже работали, в чьей ответственности и отношении к делу уверены лично.
При этом для участия недостаточно просто уметь делать красиво. Автору капсулы нужно придумать цельную концепцию: собрать вокруг нее поставщиков, объединить материалы, мебель, свет, текстиль и арт. Нам важно показать готовое решение — не набор отдельных товаров, а живое пространство с характером, логикой и собственной историей.
Каждая капсула показывает свой образ жизни и настроение. Поставщиков мы отбирали по тому же принципу: это надежные компании, готовые стать частью общего замысла. В рамках одного фестиваля невозможно представить весь рынок, но нам удалось собрать его показательный срез: сильные компании и бренды разных ценовых сегментов — от качественных доступных решений до премиальных итальянских коллекций.
На фестивале заявлена система нетворкинга. Как вы подружите дизайнеров, строителей и поставщиков — людей из разных миров?
Их нетворкинг начался задолго до открытия: создавая капсулы, они уже учатся договариваться и работать на общий результат. Но главная задача «ЗИМ Феста» — познакомить человека, планирующего ремонт, не с отдельными компаниями, а с целой экосистемой.
Фестиваль устроен как готовый интерьерный маршрут. Многим не хватает понятного принципа IKEA, когда можно пройтись по комнатам, увидеть сочетания предметов и примерить их на свою квартиру. Гость видит разные сценарии пространства и сразу узнает, кто придумал проект, кто поставлял материалы и кто может все это реализовать.
Также предусмотрена зона консультаций. Гости могут принести планировку своей квартиры, обсудить со специалистом бюджет, материалы и стиль, набросать первые сочетания. Здесь очень важен личный контакт: ремонт — процесс долгий и довольно личный, вам должно быть эмоционально комфортно с человеком. В отдельной зоне строительные компании покажут реальные объекты и расскажут о своем подходе к работе.
Программа лектория ответит на главный спектр вопросов: с чего начать после получения ключей, из чего складывается бюджет, как материалы влияют на ценность квартиры и как не допустить дорогостоящих ошибок. Звездным событием станет лекция архитектора Бориса Уборевича-Боровского об индивидуальном интерьере — на примере квартиры Сергея Жукова.
Вместе с Собака.ru мы проведем открытый паблик-ток, который будет посвящен честному разговору между заказчиком, дизайнером и строителем. Вторую встречу с представителями арт-сообщества и основательницами арт-клуба «Худрук» посвятим современному искусству в доме. Так что нетворкинг на «ЗИМ Фесте» — это не отдельный час обмена визитками, а естественный процесс, встроенный во все форматы фестиваля.
Три причины провести на «ЗИМ Фесте» все дни, а не забегать на час.
За час на фестивале можно получить яркое впечатление, но чтобы уйти с готовыми решениями, лучше дать себе больше времени. На это есть три причины, и то, что все эксперты рынка соберутся в одном месте — первая из них. На «ЗИМ Фесте» можно увидеть восемь интерьерных капсул, сравнить стили и пообщаться с профессионалами. Не нужно неделями ездить по салонам: вы увидите будущий интерьер как цельную систему еще до начала реальных расходов. Это сбережет огромное количество времени, денег и нервов.
Вторая — переход от вдохновения к практике. Гость может прийти со своей планировкой, получить консультацию дизайнера, подобрать материалы и послушать лекции. За время фестиваля можно пройти путь от растерянности до ясной стратегии и понимания следующих шагов. И третья — эксклюзивный арт и финальный аукцион. Дизайнеры и художники готовят кастомные предметы и арт-объекты. Часть из них можно будет приобрести сразу или заказать в индивидуальном исполнении, а самые интересные лоты уйдут с молотка на финальном аукционе. Торги начнутся со стартовой стоимости лота, так что у гостей будет шанс забрать домой вещь с личной историей.
Лучше не заглядывать на «ЗИМ Фест» между делами, а выделить время, пройти весь маршрут и пообщаться с профессионалами. Уверена: будет и красиво, и содержательно, и действительно полезно!
Алсу Коуки Амри, дизайнер интерьера, художник
Роль в проекте: соавтор, художник-визионер, разработка общей идеи, креативной концепции, куратор арт-интеграций и культурной линии фестиваля.
Как общая концепция и философия жилого комплекса «ЗИМ Галерея» повлияли на визуальный язык и концепцию самого фестиваля?
Как визионер проекта и автор метода «Архивектор» я рассматриваю фестиваль для резидентов компании «Альянс Менеджмент» как момент перехода. Это не просто бытовое событие или новоселье, а вхождение человека в пространство с богатой историей и характером. Новое место — это не пустая оболочка, а живая среда, наполненная памятью, с которой можно вступать в диалог.
Для нас память — не что-то застывшее, а главный материал для создания нового. Архитектура и фактура «ЗИМ Галереи» задают язык всего события. Программа фестиваля выстроена как путь: человек входит, считывает ощущение места, встречается с объектами, авторами и постепенно формирует личную эмоциональную связь с будущим домом.
Все предметы здесь рождаются из контекста. Для меня важно, чтобы проект был точным и осмысленным: без избыточности, с особым вниманием к материалам и логике. Так что этот фестиваль мне видится не как разовый ивент, скорее, как старт практики, где память становится ресурсом, архитектура — соавтором, а человек — участником создания новой городской среды.
16 августа пройдет аукцион. Что за лоты будут представлены?
Мы не собираем фестиваль из готовых вещей — более 30 эксклюзивных произведений создаются участниками прямо сейчас, под смыслы нашего проекта. Гости увидят авторский текстиль, скульптуру, кастомную мебель, уникальный свет, живопись и инсталляции. Во многих случаях партнеры и бренды создают объекты в соавторстве с художниками. Для Самары это абсолютно прецедентный формат.
Как куратор арт-интеграций, я намеренно сохраняю интригу: финальные работы появятся на площадке только в день монтажа, поэтому итоговый каталог заранее не публикуется. Но одну деталь я все же раскрою: самарский художник Дмитрий Гилен, участник Cosmoscow 2025 и 2026 годов, создает уникальное произведение в коллаборации с SGM AUTO GROUP. При этом на аукционе будут представлены не только работы изобразительного искусства, но и предметы авторского дизайна, помогающие создать особую атмосферу уникального дома.
Что для вашей команды стало самым сложным вызовом при подготовке этого трехдневного марафона?
Наш фестиваль — эмерджентный, он рождается и происходит прямо здесь и сейчас. Его структуру можно сравнить с созданием муравейника. «ЗИМ Фест» задуман не как продукт с жесткой формой, а как живой процесс, который меняется от каждой встречи, идеи и случайной связи участников.
Один муравей решает простую задачу: несет веточку или копает тоннель, не имея чертежа всего сооружения. Но когда таких участников много, их взаимодействие создает сложную, работающую систему. Наш главный вызов — доверять этому процессу. Важно не уйти в тотальный контроль, чтобы не убить импульс участников, но и не дать структуре рассыпаться.
Из множества простых действий складывается цельный трехдневный организм, и остается только радоваться тому, какая глубокая сонастройка происходит между всеми нами.
Юлия Вишнякова, дизайнер интерьера
Роль в проекте: соавтор, креативный директор, дизайнер интерьера, визуальный стиль и эстетика, общая концепция пространства и оформление стендов, креатор перфомансов.
Поделитесь концепцией «интерьерных капсул»: это готовые шаблоны для реализации или всё же инструменты для вдохновения?
Это и то, и другое. Капсулы задумывались как цельные готовые решения, где гость может вдохновиться отдельными предметами — мебелью, светом, декор-элементами или текстилем — и одновременно примерить весь сценарий пространства на себя, почувствовав себя хозяином квартиры мечты.
Если гость влюбится в конкретную капсулу, сможет ли он буквально сказать: «Хочу так же!» — и сразу нанять авторов проекта?
Безусловно. Мы создаем не бутафорию для красивых кадров, а полностью жизнеспособные концепции. Любой понравившийся предмет или арт-объект можно приобрести прямо на месте или заказать в индивидуальном исполнении. И главное — гость может сразу взять контакты всей команды, создававшей капсулу, чтобы пригласить этих специалистов работать над своим реальным интерьером.
Превью-вечер 14 августа обещает «перформансы на капсулах» (для резидентов жилых комплексов «Баланс Тауэрс» и «ЗИМ Галерея»!). Чего ждать гостям в этот день?
14 августа пройдет закрытый превью-вечер для резидентов компании «Альянс Менеджмент». Мы погрузим наших жильцов в атмосферу эстетики будущего дома через иммерсивные театральные перформансы прямо внутри интерьерных капсул, чтобы зажечь вдохновение и сделать мечту об идеальной квартире ближе.
Специальным гостем вечера станет культовый московский архитектор Борис Уборевич-Боровский. У гостей будет уникальная возможность лично пообщаться с мастером, задать ему вопросы и обсудить актуальные тренды в дизайне.
Фото: Архивы пресс-служб
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