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Дизайн

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Взломать «ДизайнКод»: Собака.ru в Нижнем Новгороде приглашает к участию в масштабной международной премии для архитекторов и дизайнеров

Манифестируем: пространство, в котором мы живем, работаем и отдыхаем, формирует наше сознание. Объединив усилия с масштабным выставочным проектом «Российские дни дизайна и архитектуры», наши друзья — Собака.ru из Нижнего Новгорода! — объявили старт приема заявок на Международную премию «ДизайнКод».

К участию приглашаются те, кто ежедневно меняет визуальный облик городов: практикующие архитекторы, интерьерные и ландшафтные дизайнеры — от крупных авторитетных бюро и дизайн-студий до смелых независимых фрилансеров и талантливых студентов. На конкурс принимаются реализованные проекты и концепции, созданные за последние три года.

Оценивать работы будет экспертный совет: ведущие российские архитекторы, руководители знаковых бюро, урбанисты, представители профильных ведомств и медиаперсоны.

Грандфинал и торжественная церемония награждения победителей станут хедлайнерами осенней выставки «Российские дни дизайна и архитектуры» в Нижнем Новгороде. Для участников это не просто шанс забрать престижную статуэтку, но и идеальный нетворкинг: среди гостей вечера соберутся крупнейшие девелоперы, инвесторы, владельцы бизнеса, маркетологи и культурная элита.

Ни на что не намекаем (но намекнем!): прием работ завершится 6 сентября!

Фото: Архивы пресс-служб

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