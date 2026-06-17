Генерация вселенского масштаба: разбираемся, как искусственный интеллект входит в мир дизайна (да, прямо сейчас!)

«Делегировать можно все что угодно. Вопрос только в точности самого запроса — промпта — и понимании механизма искусственного интеллекта»

Расскажи про один кейс, в котором тебе здорово помог искусственный интеллект.

Как пример — кейс в рамках консультации с запросом на редизайн санузла. Нам не пришлось прибегать к 3D-визуализации — и благодаря искусственному интеллекту удалось примерить несколько вариантов и расположения, и отделки.

Легко ли ты делегируешь задачки нейросетям? Что ты доверяешь им? А что точно не станешь передавать?

Делегировать можно все что угодно. Вопрос только в точности самого запроса — промпта — и понимании механизма искусственного интеллекта.

Как тебе кажется, может ли на данном этапе своего развития искусственный интеллект создать дизайн-проект с нуля и подготовить его к реализации без участия человека-дизайнера?

Я точно могу сказать, что нет. Искусственный интеллект полезен только в связке с человеком. Сам по себе он не так ценен. Можно сэкономить на дизайнере, если хочется получить концепт, но что с ним делать дальше — не ясно (если человек не подкован в строительстве и реализации!). Искусственный интеллект может выступать очень классным инструментом, но только если уметь им пользоваться. Неспроста появилась профессия промпт-инженер.

ИИ обучается на усредненных массивах данных «красивого». Повышается ли риск превращения жилых пространств в стандартизированные, визуально приятные, но эмоционально стерильные «картинки из Pinterest», лишенные культурного и личного контекста?

Нет-нет, это исключено. Искусственный интеллект будет выдавать только то, что ты запросишь. Он берет информацию не из того же Pinterest, а из всего интернета. Интерьерный «Pinterest-стиль» — очередной тренд, который вот-вот станет моветоном для широкой публики. Это обобщенное определение светленьких и чистеньких пространств, которые не имеют ничего общего с конкретным стилем или решениями.

Да и говоря о культурном контексте — этот запрос нужно грамотно сформировать, чтобы искусственный интеллект мог проявить это в интерьере. То есть это возможно отобразить, но придется проявить смекалку, чтобы искусственный интеллект понял, что ты у него просишь.

Как ты считаешь, возможно ли то самое идеальное сотрудничество человека и нейросети?

Смотря, что подразумевается под идеальным сотрудничеством. Иногда с помощью искусственного интеллекта удается сократить взаимодействие с визуализаторами — живыми людьми, что выстраивают модель помещения и работают с 3D. Но не всегда и не на всех проектах. Для простых задач дизайнеры вполне свободно могут использовать нейросети, например, для подачи концепций, набросков и для поиска вдохновения. Мне кажется, очень важно не перекладывать решение задач на искусственный интеллект, а пользоваться им как инструментом для реализации своих идей.