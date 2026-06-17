Генерация вселенского масштаба: разбираемся, как искусственный интеллект входит в мир дизайна (да, прямо сейчас!)

Дожили: вероятно, секунду назад очередная нейросеть (опять? снова!) выдала готовый дизайн интерьера, созданный по фотографии помещения. Такое возможно? Да! Специализированные сервисы анализируют снимки комнат и предлагают варианты их оформления — под любой запрос. Значит ли это, что совсем скоро мы полностью откажемся от «ручного» дизайна? И можно ли слепо верить искусственному интеллекту в 2026 году?
Ася Лазарева, дизайнер интерьера
«Делегировать можно все что угодно. Вопрос только в точности самого запроса — промпта — и понимании механизма искусственного интеллекта»
Расскажи про один кейс, в котором тебе здорово помог искусственный интеллект.
Как пример — кейс в рамках консультации с запросом на редизайн санузла. Нам не пришлось прибегать к 3D-визуализации — и благодаря искусственному интеллекту удалось примерить несколько вариантов и расположения, и отделки.
Легко ли ты делегируешь задачки нейросетям? Что ты доверяешь им? А что точно не станешь передавать?
Делегировать можно все что угодно. Вопрос только в точности самого запроса — промпта — и понимании механизма искусственного интеллекта.
Как тебе кажется, может ли на данном этапе своего развития искусственный интеллект создать дизайн-проект с нуля и подготовить его к реализации без участия человека-дизайнера?
Я точно могу сказать, что нет. Искусственный интеллект полезен только в связке с человеком. Сам по себе он не так ценен. Можно сэкономить на дизайнере, если хочется получить концепт, но что с ним делать дальше — не ясно (если человек не подкован в строительстве и реализации!). Искусственный интеллект может выступать очень классным инструментом, но только если уметь им пользоваться. Неспроста появилась профессия промпт-инженер.
ИИ обучается на усредненных массивах данных «красивого». Повышается ли риск превращения жилых пространств в стандартизированные, визуально приятные, но эмоционально стерильные «картинки из Pinterest», лишенные культурного и личного контекста?
Нет-нет, это исключено. Искусственный интеллект будет выдавать только то, что ты запросишь. Он берет информацию не из того же Pinterest, а из всего интернета. Интерьерный «Pinterest-стиль» — очередной тренд, который вот-вот станет моветоном для широкой публики. Это обобщенное определение светленьких и чистеньких пространств, которые не имеют ничего общего с конкретным стилем или решениями.
Да и говоря о культурном контексте — этот запрос нужно грамотно сформировать, чтобы искусственный интеллект мог проявить это в интерьере. То есть это возможно отобразить, но придется проявить смекалку, чтобы искусственный интеллект понял, что ты у него просишь.
Как ты считаешь, возможно ли то самое идеальное сотрудничество человека и нейросети?
Смотря, что подразумевается под идеальным сотрудничеством. Иногда с помощью искусственного интеллекта удается сократить взаимодействие с визуализаторами — живыми людьми, что выстраивают модель помещения и работают с 3D. Но не всегда и не на всех проектах. Для простых задач дизайнеры вполне свободно могут использовать нейросети, например, для подачи концепций, набросков и для поиска вдохновения. Мне кажется, очень важно не перекладывать решение задач на искусственный интеллект, а пользоваться им как инструментом для реализации своих идей.
Дмитрий Канивец, старший дизайнер агентства Fettle Design
«У нас есть несколько проектов, визуализация которых почти на восемьдесят процентов сгенерирована искусственным интеллектом»
На каком этапе ты начал понимать, что искусственный интеллект способен помочь тебе в работе?
Я начал применять нейросети в работе на этапах поиска информации, которую было сложно найти в обычных поисковиках за ограниченное время. Дело в том, что в разработке дизайнов интерьеров всегда опираюсь на составленный заранее текстовый нарратив концепции проекта. И он — этот нарратив — обычно формируется из нескольких основных идей, одна из которых в большинстве случаев основана на исторических фактах. В нашем агентстве мы смотрим, что раньше находилось на рассматриваемой нами территории, кому принадлежало здание и какие главные исторические точки развития пережила эта локация.
Так что изначально наша работа с искусственным интеллектом ограничивалась только информационным ресерчем. Да, мы понимали, что верить нейросетям на сто процентов было невозможно — перестраховывались с помощью первоисточников (о которых нам и рассказывал искусственный интеллект!). Потом мы решили доверить нейросетям мелкие визуальные задачи: могли попросить «заменить материал на стуле», «скорректировать цвет дерева» или «убрать фон, на котором находится объект». Такая делегация простых задач действительно экономила нам время.
Сейчас тот же ChatGPT я могу сравнить с карандашом: кто-то умеет им пользоваться в идеале, а кто-то нет, и от того, как ты пользуешься самим инструментом, зависит финальный результат.
То есть нейросеть в архитектуре и дизайне сегодня — на твой взгляд — больше друг, чем враг?
Наша команда все-таки принимает ее за друга. У нас есть несколько проектов, визуализация которых почти на восемьдесят процентов сгенерирована искусственным интеллектом. Но бывают ситуации, когда ИИ выступает врагом. Например, в случае, когда мы создаем скетчевые 3D-визуализации, которые нужны для наглядной иллюстрации проекта. Бывает, что неточности, допущенные нейросетями, не критичны, а иногда могут серьезно навредить работе (например, в случае, когда заказчики обращают внимание на самые мелкие — незначительные на данном этапе работы — детали).
«У нас появился удобный инструмент. Но стал ли он самостоятельно разрабатывать уникальные дизайны? Лично я такого не замечал»
С какими нейросетями работает твоя команда?
На данный момент в своей работе мы применяем ChatGPT: он простой и быстрый, на него довольно просто писать промпт. Хотя в последнее время мы поняли, что чем больше работаем с этим инструментом, тем больше начинаем замечать ошибки и баги.
Реально ли не потерять себя как специалиста во время использования нейросетей?
Не думаю, что такая потеря вообще возможна. Человек, который действительно талантлив, точно понимает, что нейросети — это всего лишь инструмент. И, признаться, я не думаю, что сейчас реально заменить ими ручной труд. Да, у нас появился удобный инструмент. Но стал ли он самостоятельно разрабатывать уникальные дизайны? Лично я такого не замечал.
То есть сейчас искусственный интеллект не может создать проект с нуля, без участия профессиональных архитекторов и дизайнеров?
Может, но сделает он это не идеально. В своих работах мы все равно пользуемся теми же Photoshop, Pinterest и «ручным» ресерчем данных. Поэтому пока я сомневаюсь, что всецело созданный нейросетью проект можно довести до реализации без человеческой помощи — искусственный интеллект пока что не настолько идеален.
Как ты считаешь, возможно ли то самое идеальное сотрудничество человека и нейросети?
Да, и мне кажется, мы в паре шагов от этого. Большая проблема кроется в том, что сегодня работа нейросетей никак и ничем не регулируется — поток сгенерированного слишком велик. Мы и так живем в эпохе сверхинформации, и искусственный интеллект только добавляет нам дополнительные — зачастую супернеточные! — данные. Думаю, как только все процессы начнут регулироваться, мы сможем увидеть плодотворное сотрудничество между искусственным интеллектом и человеком — то, которое будет приносить пользу и желаемые результаты людям.
Валерия Филь, дизайнер интерьера, сооснователь студии Virstak Design
«Профессиональный дизайнер имеет важное отличие от искусственного интеллекта — человек умеет считывать пространство»
Простой (но одновременно сложный!) вопрос: что такое интерьер?
Не буду давать строгих определений, скорее, передам, в чем его смысл и суть. Интерьер — это отражение внутреннего мира и быта человека или целой семьи. А еще интерьер — это часть чего-то большего, например, архитектуры и того, где эта архитектура находится (от индустриальной среды с включениями природных видов до пространств, полностью окруженных нерукотворным). Самый гармоничный вариант для интерьера — это соединение этих двух понятий.
Как понять мир и быт человека? С помощью довольно сложного и долгого анализа, который проводит дизайнер не один день. Выводы в результате этого анализа постоянно корректируются, так как человек в своем роде, как и природа, непостоянен. Летом — у нас одно настроение, зимой — совершенно иное. Как будет выглядеть тот или иной материал при закатном летнем солнце, а какое будет настроение у интерьера зимой, когда естественное освещение не такое яркое, а за окном меняется пейзаж? Все это нужно учитывать. И все это влияет на человека и его ощущения от пространства, которое создает профессионал-дизайнер!
Сейчас человечество активно стало применять искусственный интеллект для упрощения задач. Это движение вперед, но здесь есть свои плюсы и минусы!
Чем хорош искусственный интеллект?
В своей работе дизайнеры интерьера часто используют компьютерные программы, например, AutoCAD, ArchiCAD и 3ds Max. Также есть 3D-сканеры помещения для снятия первоначальных замеров для построения модели пространства для дальнейшего проектирования. И это все отчасти искусственный интеллект. Отказываюсь ли я от их использования? Конечно же, нет! Они позволяют ускорять процессы и быстро достигать взаимопонимания с заказчиком в ряде многих вопросов.
Но есть нюансы! Возьмем, например, замеры помещения с помощью 3D-сканера. В итоге мы получаем сухую выжимку из бетонных стен, точные размеры и геометрию, с которыми уже может работать как нейросеть, так и дизайнер.
От этой «сухой выжимки» есть своя польза?
Безусловно! Но важно отметить, что профессиональный дизайнер имеет важное отличие от искусственного интеллекта — человек умеет считывать пространство, ощущать «ауру» и настроение помещения. Он точно заметит, как внешнее пространство «разговаривает» с внутренним, чем они хотят делиться друг с другом. И после того, как он считал это, профессионал может приступать к решению задачи и размышлять о том, каким же способом связать внутреннее — интерьер — и внешнее — вид из окна, архитектуру здания — пространства между собой!
А если поставить такую задачу нейросети?
Думаю, что мы увидим буквальное соединение, перегруз и простое смешение материалов, фактур и оттенков. А задача-то совсем в другом — напомнить, провести легкую ассоциацию, использовать ритмическую импровизацию в качестве приема проектирования. С этим пока искусственный интеллект справиться не может.
Так что здесь, однозначно, необходимы преобладание человеческого-духовного над искусственным (в большей пропорций!), четкий контроль и понимание, какие процессы нужно отдать нейросети, а какие ни в коем случае не подвергать этой авантюре.
Ирина Серебрякова, дизайнер интерьера
«Человеческий труд еще долго будет выигрывать там, где важны смысл и ответственность за принятые решения»
Почему ИИ в дизайне пока (к сожалению или к счастью!) не способен составить конкуренцию человеку?
Я считаю, что искусственный интеллект — это мощный инструмент, но не полноценный конкурент человеку. Дизайнер все равно остается тем, кто задает направление, принимает окончательное решение и доносит смысл задуманного до заказчика. Важно, что искусственный интеллект не умеет убеждать и защищать концепцию. А заказчики зачастую покупают не просто результат, а мышление и позицию дизайнера.
Скептически ли ты относишься к проектам, в которых участие принимает ИИ? Или все зависит от самого проекта?
Никакого скепсиса — все зависит от того, как именно используется нейросеть. Я воспринимаю искусственный интеллект как инструмент дизайнера, который помогает быстрее решать задачи и расширяет возможности в работе. При грамотном применении он усиливает результат, а не заменяет профессиональное мышление.
Используешь ли ты искусственный интеллект в своей работе?
Да, и делаю это нередко. В основном подключаю его на этапе доработки, чтобы докрутить детали и сделать визуал более привлекательным для потребителя. Это помогает быстрее довести проект до финала.
Как тебе кажется, долго ли еще победу будет одерживать человеческий труд? Речь идет о десятилетиях или — а вдруг! — о паре лет?
Думаю, речь может идти все же о десятилетиях. Человеческий труд еще долго будет выигрывать там, где важны смысл и ответственность за принятые решения. Считаю, что искусственный интеллект будет усиливать специалистов при грамотном использовании, но не заменит их полностью (в обозримом будущем!).
Видишь ли ты проекты, которые были созданы с помощью нейросетей? Заметно ли их участие невооруженным глазом или нужно быть профессионалом, чтобы отличить «нейродизайн» от «человеческой работы»?
Начнем с того, что нейросеть пока не может полностью выполнить проект, потому что до конца не понимает множество связей — от контекста и цели до нюансов работы. Ее участие, конечно, заметно специалистам, особенно тем, кто сам работает с нейросетями, а обыватель может не увидеть разницы на уровне визуала. Если отдать процесс полностью искусственному интеллекту (и выключить контроль!), почти всегда появляются ляпы и нелепые ошибки.
Как ты считаешь, возможно ли то самое идеальное сотрудничество человека и нейросети?
Оно возможно и нужно в современном мире. Сотрудничество даст больше возможностей для творчества и значительно ускорит выполнение задач. И это очень ценно, учитывая, что мир движется на бешеных скоростях — нам необходимо за ним успевать.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Марина Немцева, Сергей Щербак, архивы пресс-служб
Комментарии (0)