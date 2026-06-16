Анастасия Овсянникова: «Masterfabrik — мебель для тех, кто чувствует»

ДНК вашего проекта?

Все просто: Masterfabrik — мебель для тех, кто чувствует. Мы про современную эстетику, технологичный комфорт и ощущение, что предмет сделан не «для рынка», а «для людей». Ведь мы искренне верим, что дом — это продолжение человека.

Чем уникально ваше производство?

Вот уже семь лет наша базовая формула: «оригинальный дизайн» + «современное оборудование» + «ручная работа» + «современный комфорт» + «эмоции бренда»! Спокойствие, мягкость, ум, вкус, забота, человечность и уважение — то, что нам действительно близко.