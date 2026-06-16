Анастасия Овсянникова: «Masterfabrik — мебель для тех, кто чувствует»

Вот они — диванные эксперты (в самом лучшем смысле этих слов!): компания Masterfabrik — под руководством исполнительного директора Анастасии Овсянниковой — уже давно вышла за пределы Самары. Ищем своих по миру: от офисов Т-Банка и Яндекса до магазина Monochrome!
Показываем красивое: поймали исполнительного директора Анастасию Овсянникову прямо перед флагманским офлайн-шоурумом на улице Куйбышева.
ДНК вашего проекта?
Все просто: Masterfabrik — мебель для тех, кто чувствует. Мы про современную эстетику, технологичный комфорт и ощущение, что предмет сделан не «для рынка», а «для людей». Ведь мы искренне верим, что дом — это продолжение человека.
Чем уникально ваше производство?
Вот уже семь лет наша базовая формула: «оригинальный дизайн» + «современное оборудование» + «ручная работа» + «современный комфорт» + «эмоции бренда»! Спокойствие, мягкость, ум, вкус, забота, человечность и уважение — то, что нам действительно близко.
Вот это коллаба: московский шоурум российского бренда Monochrome целиком и полностью состоит из дофаминовой мебели от Masterfabrik. Однозначное «вау»!
Вот это коллаба: московский шоурум российского бренда Monochrome целиком и полностью состоит из дофаминовой мебели от Masterfabrik. Однозначное «вау»!
Где можно увидеть дизайн-объекты Masterfabrik?
География проекта огромна — от Владивостока до Калининграда. Офлайн-шоурумы представлены в Москве и Самаре — здесь можно познакомиться с предметами из каталога лично. А так мебель от нашего бренда можно встретить не только в тысячах домов по всей стране, но и в общественных пространствах. Например, диваны и кресла нашего производства стоят в московских, санкт-петербургских и минских офисах Т-Банка, в офисе Яндекса и отелях сети Radisson, а также многих других офисах, отелях, клиниках и кофейнях десятков городов. И, кстати, московский шоурум Monochrome полностью укомплектован предметами от Masterfabrik.
Что нового у вас в шоуруме на Куйбышева?
У нас по-прежнему можно выбрать оригинальную дизайнерскую мебель и базовые модели со спальным местом для ежедневного сна по самым приемлемым ценам и для любых сценариев жизни. Хотя к нам немного боятся заходить, но мы рады работать с любым запросом! Стараемся обновлять ассортимент каждый месяц, чтобы не переставать удивлять гостей новинками, которые мы регулярно запускаем в продажу. А еще у нас можно найти посуду от яркого бренда Simpule — ее создает Дарья Молокова.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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