Окна в деталях: Маша Яшина о том, как оформить окна в квартире и уйти «в плюс»

Есть такие фундаментальные стилеобразующие — и в архитектуре, и в интерьерах — элементы, которые грех не использовать, тем более что от них все равно никуда не деться. В архитектуре к таким элементам относятся локация и ландшафт, а в интерьерах список (если не считать саму архитектуру) открывают вид за окном и сами окна: их форма, размер, цвет, пропорции и количество. Поэтому оформление окон — одна из самых важных — и безумно интересных! — задач.

Очевидный факт: одно и то же окно в разном оформлении будет смотреться по-разному. То есть выбранное решение может добавить интерьеру баллов в оценке за стиль или, наоборот, снизить эту оценку. Окна — это глаза дома, за ними свет и глубина с перспективой, которые мы всегда неосознанно ищем. И они, конечно, должны быть безупречны! Неверно выбранный фасон штор может обнулить всю проделанную работу.

Логичный вопрос: как определить, каким именно должно быть оформление окна, чтобы уйти «в плюс»? Очевидного ответа, к сожалению, у меня нет: в современных застройках с окнами беда, и бывает так, что самое лучшее решение — спрятать их за полотнами жалюзи.