Окна в деталях: Маша Яшина о том, как оформить окна в квартире и уйти «в плюс»

Детали не просто имеют значение — они могут стать частью фундамента для проекта дома мечты! Дизайнер-декоратор и автор телеграм-канала «Доказательный дизайн» Маша Яшина рассказывает — и доказывает — как много можно потерять, если пренебречь этим правилом на самом, пожалуй, очевидном примере — окнах.
Есть такие фундаментальные стилеобразующие — и в архитектуре, и в интерьерах — элементы, которые грех не использовать, тем более что от них все равно никуда не деться. В архитектуре к таким элементам относятся локация и ландшафт, а в интерьерах список (если не считать саму архитектуру) открывают вид за окном и сами окна: их форма, размер, цвет, пропорции и количество. Поэтому оформление окон — одна из самых важных — и безумно интересных! — задач.
Очевидный факт: одно и то же окно в разном оформлении будет смотреться по-разному. То есть выбранное решение может добавить интерьеру баллов в оценке за стиль или, наоборот, снизить эту оценку. Окна — это глаза дома, за ними свет и глубина с перспективой, которые мы всегда неосознанно ищем. И они, конечно, должны быть безупречны! Неверно выбранный фасон штор может обнулить всю проделанную работу.
Логичный вопрос: как определить, каким именно должно быть оформление окна, чтобы уйти «в плюс»? Очевидного ответа, к сожалению, у меня нет: в современных застройках с окнами беда, и бывает так, что самое лучшее решение — спрятать их за полотнами жалюзи.
Но! К счастью, всегда — ну, почти всегда! — спасает понимание внутренней архитектуры интерьера. Если проектировать в связке с ней и оставлять сталинкам сталинковое, модернистским домам модернистское, а современным — постмодернистское, все будет хорошо. Как минимум, все будет уместно. Недавно закончила проект в современной застройке, где мы приняли решение оформлять стены в традиционном ключе — с лепниной и картушами. Но окна одевать в традиционную одежду не стали: у интерьера были отсылки к востоку, и я строила его на сочетании современных и аутентичных ориентальных предметов. Поэтому обыкновенные шторы на окнах мы заменили японскими панелями — они и соединили воедино наш фьюжн из классики, востока и модернизма.
Это решение стало очередным доказательством эффективности простого правила уместности, с которого можно начинать работу над проектом и поиск оптимальных ответов, которые все равно в каждом случае индивидуальны. И об этом тоже не стоит забывать: каждый интерьер — это комплекс персональных решений, которые подчеркивают индивидуальность. Это особенно важно в эпоху алгоритмов и трендов.
Фото: Дарья Копылова
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