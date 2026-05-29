Вот такая находка! «Ламповый блок» показал стеклоблоки с изображением православного храма

Стеклоблоки с изображением православного храма были замечены на странице самарского проекта «Ламповый блок». Откуда они? И что вообще известно об их истории?
Дмитрий Майоров
основатель проекта «Ламповый блок»
«Стеклоблоки привезли из башкирского аула наши партнеры. Они лежали там примерно с 1970 года и никогда не использовались в строительстве.
История умалчивает, зачем дизайнеры сделали такую необычную для промышленной детали форму и где по задумке могли бы использоваться подобные стекла. Предполагаю, что для замены старых деревянных окон при ремонте или восстановлении храмов».
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)