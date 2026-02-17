«Дикая» эстетика и цветочность: Константин Колгашкин о том, что будет в тренде в 2026 году

владелец мастерской флористики и дизайна Veranda

Это искусство (не путать с искусственностью!)

Цветы перестают быть просто декором – они становятся трехмерными объектами искусства. Так что смело добавляем крупные инсталляции и скульптурные формы в свой свадебный декор: от подвесных цветочных облаков, огромных арок и спиралей до композиций, интегрированных в архитектуру. Такие решения точно зададут атмосферу и станут главным визуальным акцентом свадьбы.

Экология с нами! Устойчивый подход – база свадебного декора: сезонные и местные цветы, биоразлагаемые и повторно используемые материалы, минимизация отходов и возможность последующей переработки декора – сверхактуальные истории (поверьте, они вне времени и трендов!).

Не перегружаем декор – смотрим в сторону естественности и слегка «дикой» эстетики: украшаем площадку цветами и зеленью, которые мы как будто только что собрали в поле, подсматриваем за трендом на текстурные композиции и закупаемся фруктами (не только на стол, но и для оформления!). Все это придаст торжеству еще больше легкости и свободы.

Даем цвета цветам!

Интенсивные и выразительные цветовые истории – это база 2026-го! Этот год, я уверен, станет годом насыщенных решений: фиксируем тренд на глубокие винные, терракотовые и изумрудные оттенки. Не стоит бояться и монохрома – правильно расставленные акценты помогут композициям заиграть другими красками.

Но что действительно способно сделать свадьбу неповторимой? Персонализация и глубокая интеграция декора в пространство: оформление не просто украшает площадку, а отражает историю пары, подчеркивает особенности места проведения банкета. Сюда же отнесу и интерактивные элементы, например, персональные инсталляции или ароматические акценты – все это добавит празднику смысловой наполненности и неповторимости.