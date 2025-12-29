Юлия Вишнякова: «Благодарность – она не про деньги, а про то важное чувство, как будто у тебя за спиной вырастают крылья»

«Многие из других городов России отмечают, что в Самаре мощное и громкое дизайнерское комьюнити»

В этом году вы много и детально работали над формированием и объединением дизайнерского комьюнити в Самаре. Почему для вас это важно?

На всех мероприятиях для дизайнеров, в которых я принимаю участие как продюсер или режиссер, мне важно вдохновлять коллег и собирать вокруг себя единомышленников, насколько это возможно. Мне нравится изучать интересных людей из творческих индустрий, потому что все мы, как маленькие звенья этой цепи, собираем и делаем город красивым, учим, просвещаем наших заказчиков и приобщаем их к миру красоты. И сегодня, в это турбулентное время, мы можем больше, когда мы вместе.

Уже можно сказать, сработала ли задумка?

Конечно! Это видно даже на примере общего чата, в котором собрались около трехсот дизайнеров и архитекторов Самары: в канале мы обсуждаем искусство и декор, даем рекомендации по юридической грамотности, публикуем вакансии, рассказываем о предстоящих событиях и мероприятиях, формируем черный список не только подрядчиков, но и клиентов, и помогаем друг другу! А чего стоят организованные ивенты в «Формуле»! После них много раз ко мне подходили дизайнеры и благодарили за организацию, некоторые писали теплые слова в личку. И эта благодарность – она не про деньги, а про то важное чувство, как будто у тебя за спиной вырастают крылья! И, кстати, многие из других городов России отмечают, что в Самаре мощное и громкое дизайнерское комьюнити.

Долгие годы внутри меня зрел внутренний запрос – собрать вокруг себя команду настоящих профессионалов. Даже помню, что загадала это на прошлый Новый год. И знаете, сбылось! Я нашла партнеров, с которыми сейчас работаю над несколькими крупными проектами в Самаре и за ее пределами. Это позволило увеличить масштаб проектов. Сегодня мы с партнером-архитектором работаем над большими красивыми общественными проектами и частной недвижимостью, к которым добавилась архитектура, гармонично дополняя и усиливая друг друга своим опытом.

А если мы выделим три самых больших и важных для вас проекта за 2025 год, какими они будут?

Первый проект – это как раз общественные пространства в Самаре. Второй – три больших дома на триста и более квадратных метров в Самаре, Нижнем Новгороде и Оренбургской области, а третий пока находится на стадии проектирования – мы будем делать офисное пространство на территории завода в Нижегородской области. География проектов растет, и я этому очень рада: это всегда сопровождается путешествиями и новыми знакомствами!

Для меня главный рост в 2025 году произошел в том, что я в это сложное время научилась оставаться опорой для себя и всех, кто находится рядом. Каждая стройка – это большой процесс, в который вовлечены не только дизайнер, заказчик и строители: над одним объектом работают десятки подрядчиков. И зачастую приходится быть не просто дизайнером, а еще и психологом для моих клиентов.

И здесь же очень хотелось бы отметить мою работу с проектом – галереей дизайна «Формула». Мы провели несколько крупных мероприятий для наших партнеров, подрядчиков и друзей. И совсем скоро мы снова соберемся на нашем новогоднем корпоративе. Во-первых, так мы поддерживаем бизнес-проекты, во-вторых, благодарим за сотрудничество, а в-третьих, еще больше объединяемся и делаем все, чтобы в будущем у нас появились новые достойные проекты.

«Меня вдохновляют мои детские мечты»

Юлия, откуда так много вдохновения? Особенно в сложное и действительно, как вы отметили, турбулентное время.

Вдохновляюсь путешествиями, людьми, модой и своей работой. Даже если в жизни случается какая-то ситуация, которая выбивает меня из колеи, я знаю четкую инструкцию, как себе помочь.

Делитесь!

Я куда-нибудь уезжаю: на выставку в другой город или на природу, погружаюсь в творчество – оно меня спасает, ухожу с головой в работу, например, в подготовку мероприятий. А еще меня вдохновляют мои детские мечты. Когда мы были маленькими, большинство же из нас жили в небольших квартирах, зачастую еще и с братьями или сестрами в одной комнате? И вот когда ко мне в руки попадают заказы на детские комнаты (особенно для девочек!), я откатываю себя туда, в свое детство, и вспоминаю, о чем же я мечтала, когда была маленькой.

И большим источником вдохновения для меня выступает музыка.

Что в ваших наушниках?

Иван Торрент и много классической музыки, от которой я улетаю в небеса, в свой космос.

Как вы и сказали, прошлогодняя мечта уже осуществилась. Что вы загадаете в этот раз?

У меня три мечты! Первая – мне очень хочется, чтобы на меня обратили внимание в Москве: мне хотелось бы организовывать мероприятия там. Много раз мне предлагали переехать в столицу, но я хочу, чтобы мой ребенок рос спокойно здесь, в Самаре. Вторая мечта, которая не смогла исполниться в этом году – это попасть во Францию и вновь увидеть Италию. А третья – это обустроить свое гнездышко, свое новое жилье. Недавно один человек мне сказал: «Юля, может, надо поэкономнее? Какая сейчас жизнь?» И меня это так разозлило! Я не хочу лишать себя того, что меня мотивирует, особенно в такое непростое время.