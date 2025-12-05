Готовим елку к вечеринке: девять мест, где в Самаре купить новогодний декор

Раз, два, три, елочка… Рано! Сначала подберем для нее идеальный наряд. Все праздничные луки уже в нашей подборке: гастро-феерия в галерее интерьера «Фабрика», забавная компашка от Klukva.ceramics, яркие мультяшки у Fairy Airy, разноцветный карнавал в Garden N, волшебный блеск в маркете товаров для дома «То и То», микро-чемоданчики от «Домашней мастерской», Дед Мороз из ваты от Марины Карповой, игрушки ручной работы в DesigNEMOVA и золотые шары от «Роскошного зрения».

А вот теперь да, пора – елочка, гори!