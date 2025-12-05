Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Готовим елку к вечеринке: девять мест, где в Самаре купить новогодний декор

Раз, два, три, елочка… Рано! Сначала подберем для нее идеальный наряд. Все праздничные луки уже в нашей подборке: гастро-феерия в галерее интерьера «Фабрика», забавная компашка от Klukva.ceramics, яркие мультяшки у Fairy Airy, разноцветный карнавал в Garden N, волшебный блеск в маркете товаров для дома «То и То», микро-чемоданчики от «Домашней мастерской», Дед Мороз из ваты от Марины Карповой, игрушки ручной работы в DesigNEMOVA и золотые шары от «Роскошного зрения». 

А вот теперь да, пора – елочка, гори!

Галерея интерьера «Фабрика»

Первый образ – гастрофеерия: веселые пузырьки, баночки черной икры и мини-шпроты – наряд с роскошным флером. Вплетаем бархатные ленты, посыпаем золотыми искрами гирлянд, добавляем немного снежинок и – вуаля! – елка готова к зажигательным танцам.

Klukva.ceramics 

Здесь собралась забавная компашка – огненная лошадка (символ грядущего года!), мышка в клоунских штанишках, заяц, ежик и другие зверята – маленькие персонажи для большой магии волшебной ночи.

Fairy Airy

Глазурованные мультяшки из керамики хочется вешать на елку сразу и по очереди. Смешные котики с хитрыми усами, кони в звездах и даже сказочные которусалки – все уже готовы занять свое почетное место!

Garden N

Лошадки, цирковые львы, воздушные шары, морские звезды, ракушки, золотые рыбки – чего здесь только нет! Одна – напомнит о летних приключениях, вторая – принесет шум моря, третья – исполнит заветное желание. Собираем весь калейдоскоп и под аплодисменты гирлянд устраиваем на елке карнавал!

«То и То»

Стеклянные игрушки – хрупкие, капризные, с волшебным блеском и особым очарованием – идеальные солисты любой елки. Подвесьте их повыше, зажгите огоньки и наблюдайте, как они плавно танцуют на пушистых ветвях.

«Домашняя мастерская»

Те самые миниатюрные чемоданчики с Pinterest – хранители маленьких сокровищ и приятных воспоминаний. Украшаем ими елку, прячем в каждый милые записки, загадки, фанты и превращаем ночь в веселый квест!

Мастерица Марина Карпова

Хитрая Баба-Яга, русская барыня в пуховом платке, Дед Мороз со Снегурочкой – ретро-игрушки из ваты, каждая со своей историей и характером – превратят елку в маленький театр сказок. Добавляем мандаринов и ностальгируем по советскому прошлому.

DesigNEMOVA

Вернуться в беззаботное детство проще простого! Достаточно развесить на елку конфет – «Мишка на севере», «Золотой петушок» и «Белочка» – все, как из красного мешка Деда Мороза. И да, брать их можно просто так, без стишка на табуретке.

«Роскошное зрение»

За старой доброй классикой идем в «Роскошное зрение»! Золотые шары, ледяные сосульки, балерины, матрешки и хрустальные шишки – те самые игрушки, которые после праздника бережно заворачивают в газету и хранят до следующего года.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: архивы пресс-служб

