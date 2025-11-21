Мадина Гумерова: «Меня вдохновляет невероятная энергия российских дизайнеров и производителей: я вижу их колоссальный потенциал!»

основатель федеральной сети «Предметы», амбассадор российского предметного дизайна

Для меня участие в премии «Россия – страна возможностей» – это не просто шаг в развитии бизнеса, а логичное продолжение большой миссии, которой я живу уже много лет. Мной движет желание изменить сам ландшафт российского дизайна, я хочу доказать, что понятие «придумано и сделано в России» – это знак высочайшего качества, глубокой смысловой наполненности и безупречного вкуса. А импульс всегда один – любовь к своей стране и вера в талант наших людей. Я патриот в самом деятельном смысле этого слова! Меня вдохновляет невероятная энергия российских дизайнеров и производителей: я вижу, какой колоссальный потенциал для роста у них есть. Сегодня я работаю над созданием экосистемы, где этот потенциал раскрывается, рождаются новые производства, а уникальные изделия находят своего ценителя.

Премия «Россия – страна возможностей» удивительно точно отражает суть того, что я делаю: мы вместе создаем пространство, где таланты обретают силу, а смелые идеи – реальные перспективы. Поэтому перспективы, которые открываются после выхода в финал, я вижу, в первую очередь, не для проекта, а для всего сообщества, которое мы сформировали. Потому что я получила доступ к мощному инструменту, который позволяет достучаться до сердец миллионов. Получила возможность говорить о российском дизайне громче: выйти за пределы профессионального круга и показать самым разным людям по всей России, что их дом можно наполнить красотой и историей, созданной здесь и сейчас, на нашей земле. Говорить о том, что у нас есть своя эстетика и своя философия быта.

Для меня участие в премии – это шанс повысить доверие к своему делу: когда о нем говорят на таком высоком уровне, это формирует у покупателей еще большую уверенность в выборе отечественных брендов. И, конечно, это новые горизонты для развития: от создания дополнительных рабочих мест до запуска совместных коллекций с российскими производителями. Я как преподаватель НИУ ВШЭ верю, что наш успех вдохновит новое поколение дизайнеров и предпринимателей оставаться в России и создавать здесь мировые шедевры. А потенциальная победа в премии станет началом новой симфонии, в которой русский стиль, пройдя через призму современности, зазвучит в каждом доме, где ценят подлинность, мастерство и красоту!