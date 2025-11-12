С ветки – в вазу: Анастасия Рязанова собрала шесть сезонных букетов, которые нужно поставить дома прямо сейчас

Осень – время уютных свитеров, горячего какао, сбора урожая и настоящей феерии для флористов! У золотой поры свои правила и свои букеты. Какие? Расскажет основательница магазина цветов и подарков Garden N Анастасия Рязанова.
Букет с мандаринами
Вот он – привет из солнечной Италии! Ветки мандаринов, белоснежные каллы, хризантемы и тюльпаны лимонных оттенков, ноты флердоранжа в виде ароматных нарциссов и нежных звездочек нерине – вальс сезонов в одной композиции.
Букет с хурмой
Терпкая сочная хурма – символ осени и яркий акцент уникального букета. Эффектные нутаны, яркие каллы, ранункулюсы и сверкающие бусинки илекса соединились в теплый солнечный круг. Игру текстур подчеркивают бархатная павлония и пионовидные розы, а венчают композицию диковинные амариллисы зеленоватых оттенков и хрустящие попугайные тюльпаны.
Букет с ветками розенботела
Главные герои букета – живописные ветви розенботела. Подыгрывают им румяные гортензии, роскошные пионы в цвете кораллов, терракотовые антуриумы, хризантемы бигуди, пионовидные лилии, нерине и зефирные ранункулюсы. Здесь каждый цветок рассказывает свою историю.
Букет с зелеными томатами и кукурузой
Царственная кукуруза, манящие гроздья зеленых томатов, шоколадные подсолнухи, розовые амаранты, банксия, эремурус и крокосмия словно лучшие подружки собрались в одну композицию, чтобы рассказать о щедрости и богатстве природы.
Гастрономический букет
Хризантемы в оттенках бургунди, листья бука, алые и персиковые ранункулюсы, нотки свежего амаранта, нежные капли калл и ароматика спелых ягод в виде илекса слились воедино в терпкий «Пино нуар» – идеальный выбор на любой гастрономический вечер.
Букет с инжиром
Инжир как сладкий поцелуй лета отпечатался в букете, где ярким акцентом выступают коралловые пионы. Здесь встретились цветы из разных сезонов и полушарий – антуриум, попугайные тюльпаны, амарант, нерине, пионовидные розы и маттиола. Композиция, достойная картин голландских художников!
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Garden N
Комментарии (0)