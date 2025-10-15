Антон Винокуров: «В основе нашей работы лежит философия света, который делает пространство живым»

Как давно ваша команда работает на рынке светотехники?

За те тридцать лет, которые наша компания «несет людям свет», изменились технологии, несколько раз сменились тренды, но одно осталось неизменным: «Сарос» по-прежнему один из лидеров рынка «света». И у нас нет никаких секретов: просто мы всегда стремились – и стремимся! – быть лучшими в своем деле и находить – в сотрудничестве с дизайнерами, архитекторами и проектировщиками – оптимальные и нестандартные решения задач любой сложности и масштаба.

Что помогает вам оставаться на шаг впереди конкурентов?

Для нашей команды каждый проект – это результат диалога с профессионалами в области дизайна и архитектуры. Благодаря такому тесному сотрудничеству, у нас есть возможность выходить за границы функциональных предложений и превращать свет в эффективный инструмент для формирования атмосферы домов и квартир. А если добавить к этому неизменно высокое качество нашей продукции, будет понятно, почему к нам всегда возвращаются. И друзьям советуют!

Алюминиевый корпус светильников «Сарос» делает их легкими и долговечными, использование светодиодных лент позволяет создать комфортный и эффективный свет, а распределить свет по всему пространству помогают мягкие рассеиватели. Гибкость в поиске решений можно считать одним из важнейших преимуществ нашей команды, а огромный ассортимент светильников обеспечивает дизайнерам свободу для воплощения самых смелых и креативных идей.

Какие принципы лежат в основе философии вашей команды?

Одна из задач нашей компании – напоминать о том, что правильно подобранное освещение способно не только улучшить визуальное восприятие пространства, но и повлиять на эмоциональное состояние человека. Главное – выбрать правильную схему освещения пространства. Для офиса, например, подойдет мягкое рассеивающее освещение, которое создаст атмосферу комфорта, а роскошным интерьерам ресторанов нужны яркие световые акценты. Как бы там ни было, благодаря своей универсальности и способности подчеркивать уникальные особенности каждого пространства, светильники от «Сарос» успешно интегрируются в самые разные интерьеры. Больше того: иногда наши светильники становятся частью архитектурной композиции! В этом кроется ответ на вопрос: «С какими пространствами вы предпочитаете работать?» У нас нет ярко выраженных предпочтений! Наша команда одинаково эффективно работает и с крупными культурными объектами, и с жилыми комплексами, и с авторскими ресторанами, стараясь отразить философию каждого проекта. Но в основе нашей работы лежит философия света, который делает пространство живым.