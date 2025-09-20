Как выбрать своего дизайнера? Отвечает Маша Яшина!

Дизайнер-декоратор и автор телеграм-канала «Доказательный дизайн» Маша Яшина поделилась своим вариантом ответа на вопрос, важность которого многие почему-то недооценивают: «Как выбрать своего дизайнера?»
Начну издалека: однажды я разговорилась со своим стоматологом, и мы дошли до вопроса, кому бы она доверила лечение своих зубов. Ее простой ответ запомнился мне навсегда. И не только потому, что я никогда раньше не думала в этом направлении, просто оказалось, что критерии выбора у Светланы более основательные, чем профи/не профи. Она сказала, что может доверить лечение своих зубов только коллегам со схожим отношением к профессии и жизни, со схожей этикой и со схожим пониманием высоких стандартов гигиены.
Понимаете, о чем я?
Если меня спросят, кому бы я доверила дизайн своего дома, ответ наверняка будет неожиданным. Конечно, всегда надо смотреть на проекты и объекты, над которыми работает человек – это поможет понять, насколько вам откликается эстетика, в которой работает специалист. Но не менее важно понять, на чем базируется его этика!
Я бы рекомендовала избегать человека – любого специалиста! – в состоянии провала, по жизни уставшего и с ворохом проблем. Человека-невротика, человека с зависимостями, человека со склонностью к самолюбованию и любовью к лести, человека с внутренним хаосом, с откровенной жаждой денег или известности. И человека внутренне грубого, поверхностного, безэмпатичного я бы тоже не стала рекомендовать: не знаю, что хорошего могут сделать такие специалисты. Если только разметку на дороге нарисовать. А дом спланировать – это штука тонкая!
Владеющих ремеслом много, но польза начинается там, где есть глубокое понимание культуры и этики. Поэтому выбирать надо и умом, и сердцем. И не забывать, что подобное притягивает подобное. Так что если вдруг специалист вас не устроил, то причина не всегда только в том, что вы ткнули наугад – может, все дело в том, что вы сами хороши!
