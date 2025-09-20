Как выбрать своего дизайнера? Отвечает Маша Яшина!

Начну издалека: однажды я разговорилась со своим стоматологом, и мы дошли до вопроса, кому бы она доверила лечение своих зубов. Ее простой ответ запомнился мне навсегда. И не только потому, что я никогда раньше не думала в этом направлении, просто оказалось, что критерии выбора у Светланы более основательные, чем профи/не профи. Она сказала, что может доверить лечение своих зубов только коллегам со схожим отношением к профессии и жизни, со схожей этикой и со схожим пониманием высоких стандартов гигиены.

Понимаете, о чем я?

Если меня спросят, кому бы я доверила дизайн своего дома, ответ наверняка будет неожиданным. Конечно, всегда надо смотреть на проекты и объекты, над которыми работает человек – это поможет понять, насколько вам откликается эстетика, в которой работает специалист. Но не менее важно понять, на чем базируется его этика!