Антон Винокуров: «У архитектурного текстиля практически нет минусов и недостатков»

Долгие годы поиски идеального материала, который не ограничивает фантазии интерьерных дизайнеров, обеспечивает безопасность и отличается завидной долговечностью, были задачей со звездочкой. Директор самарского филиала компании Saros design Антон Винокуров уверен, что сегодня есть несколько простых решений этой задачи, и одно из самых эффективных – это архитектурный текстиль.

Что помогло архитектурному текстилю стать одним из самых любимых материалов у дизайнеров интерьера?

Наверное, дело в огромном списке преимуществ этого технологичного материала. Я бы даже сказал так: у архитектурного текстиля практически нет минусов и недостатков: он позволяет варьировать цвета и фактуры, обеспечивает акустический комфорт и дает возможность добиться идеальной геометрии без трещин и дефектов. Этот материал настолько экологически безопасен, что его можно использовать для оформления больниц и детских садов, прекрасно справляется с высокими температурами и отлично «держит» краску и штукатурку. Отдельно можно отметить, что с помощью архитектурного текстиля можно создавать бесшовные покрытия на длинных – до пяти метров – стенах.

Архитектурный текстиль можно использовать только на стенах?

«Тихие стены», которые можно создавать с помощью архитектурного текстиля, идеально подходят для создания эстетичных, долговечных и функциональных интерьеров, потому что эта система отделки объединяет эстетику, долговечность и простоту обслуживания. На «тихих стенах» не образуются катышки, полиэстер, из которого они изготовлены, не деформируется со временем и спокойно переносит чистку. Такие стены быстро монтируются и хорошо интегрируются с различными системами освещения, а если нужно обновить интерьер, никаких сложностей с заменой полотна не возникнет. Но! Архитектурный текстиль можно использовать для работы с потолками! Например, немецкие ткани от Serge Ferrari, которые отличаются повышенной безопасностью, не боятся протечек воды и гарантируют простоту монтажа и абсолютно ровную поверхность.