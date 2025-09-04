Антон Винокуров: «У архитектурного текстиля практически нет минусов и недостатков»

Долгие годы поиски идеального материала, который не ограничивает фантазии интерьерных дизайнеров, обеспечивает безопасность и отличается завидной долговечностью, были задачей со звездочкой. Директор самарского филиала компании Saros design Антон Винокуров уверен, что сегодня есть несколько простых решений этой задачи, и одно из самых эффективных – это архитектурный текстиль.
Что помогло архитектурному текстилю стать одним из самых любимых материалов у дизайнеров интерьера?
Наверное, дело в огромном списке преимуществ этого технологичного материала. Я бы даже сказал так: у архитектурного текстиля практически нет минусов и недостатков: он позволяет варьировать цвета и фактуры, обеспечивает акустический комфорт и дает возможность добиться идеальной геометрии без трещин и дефектов. Этот материал настолько экологически безопасен, что его можно использовать для оформления больниц и детских садов, прекрасно справляется с высокими температурами и отлично «держит» краску и штукатурку. Отдельно можно отметить, что с помощью архитектурного текстиля можно создавать бесшовные покрытия на длинных – до пяти метров – стенах.
Архитектурный текстиль можно использовать только на стенах?
«Тихие стены», которые можно создавать с помощью архитектурного текстиля, идеально подходят для создания эстетичных, долговечных и функциональных интерьеров, потому что эта система отделки объединяет эстетику, долговечность и простоту обслуживания. На «тихих стенах» не образуются катышки, полиэстер, из которого они изготовлены, не деформируется со временем и спокойно переносит чистку. Такие стены быстро монтируются и хорошо интегрируются с различными системами освещения, а если нужно обновить интерьер, никаких сложностей с заменой полотна не возникнет. Но! Архитектурный текстиль можно использовать для работы с потолками! Например, немецкие ткани от Serge Ferrari, которые отличаются повышенной безопасностью, не боятся протечек воды и гарантируют простоту монтажа и абсолютно ровную поверхность.
У архитектурного текстиля есть какие-то ограничения по применению?
Никаких ограничений! Сочетание свойств и качеств этого материала прекрасно вписывается в любое пространство! Например, из-за того, что архитектурный текстиль помогает улучшить звукоизоляцию помещений, его часто используют для оформления домашних кинотеатров, офисных переговорных и гостиничных холлов. Дизайнерам интерьеров квартир и коттеджей нравится, что этот текстиль не ограничивает монтаж розеток, выключателей, картин и телевизоров и открывает практически безграничные возможности по выбору цветов и фактур. Можно создать интерьер в одной цветовой гамме, а можно расставить визуальные акценты на каких-то зонах. Поэтому мне кажется, что архитектурный текстиль можно считать идеальным материалом, потому что он отвечает самым высоким стандартам качества и безопасности, экономит ресурсы при установке и способен стать надежной основой для любых интерьерных решений: от жилых квартир до крупных общественных объектов.
Текст: Денис Либстер
Фото: Михаил Денисов
