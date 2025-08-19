Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дизайн – это про многогранность! В Самаре пройдет бизнес-конференция для дизайнеров «Грани дизайна»

Гуру интерьеров приготовиться: 3 сентября в Самаре пройдет бизнес-конференция для дизайнеров «Грани дизайна» для всех, кто разбирается в дизайн-искусстве (или только познает его азы!) Удастся прокачать навыки с топовыми спикерами: ведущим экспертом по развитию бизнеса для дизайнеров интерьеров Евгением Тюриным, основателем и руководителем студии «Архиформа» Татьяной Романовской, основателем студии интерьерного дизайна VASILEVA DESIGN Юлией Васильевой – и не только, познакомиться с единомышленниками и проработать портфолио вместе с наставниками. Узнаем, что такое интерьер по Фрейду, как обосновать высокую стоимость дизайн-проекта и чем привлекать клиентов, а после – применяем полученные знания на практике!

Старт конференции – в половину одиннадцатого утра в отеле «Реальянс Самара».

