Как превратить ремонт в искусство? Отвечают Ольга Воронцова и Юлия Вишнякова

Превратить ремонт в удовольствие – да, и такое возможно! – не так уж и сложно: нужно всего лишь найти подрядчиков, которые помогут выбрать все самое лучшее – от напольного покрытия, освещения и потолков до дверей, кухонного гарнитура, мебели, обоев, штор и даже ковров. А после – еще и подскажут, как все это грамотно сочетать. Ответственно? Очень! Реально? Конечно! В этих – и многих других – вопросах мы нашли настоящих специалистов: Ольга Воронцова и Юлия Вишнякова – те, кому удалось объединить под одной крышей функциональность и красоту, дизайн и искусство. Директор по развитию салона напольных покрытий 69 TILES, автор и руководитель проекта галерея дизайна «Формула», а также дизайнер интерьера и продюсер рассказали Собака.ru про развитие дизайн-комьюнити в Самаре, выход за рамки привычного и – внимание! –поиск новых партнеров.
«Формула» – это сад-галерея, где каждый творческий человек расцветает и украшает пространство вокруг себя»
Что появилось раньше – «Формула» или проект 69 TILES?
Ольга: Сначала появился 69 TILES – салон напольных покрытий. Идея, концепция, воплощение – это дело основателей проекта Александра Зырина и Ильи Воронцова, а позже они предложили присоединиться к работе и мне, чтобы помочь с продвижением и развитием. Нам не хотелось быть еще одним классическим магазином, каких в городе и так было крайне много. В нашей концепции мы планировали – и так оно и получилось! – собрать все самые актуальные и востребованные покрытия в одном месте. Весь наш салон – большая библиотека, где в первом ряду представлен, например, белый мрамор, во втором – бетон, в третьем – ряд цветных камней: человек приходит к нам, как в настоящую галерею, и выбирает – на любой вкус и бюджет – то, что ему действительно подходит.
Кроме того, развивая салон, возникло понимание, что рынку России необходим новый продукт, который сможет закрыть большинство потребностей покупателей и составить конкуренцию европейским брендам – и по качеству, и по цене. Так возникла международная компания Winer group, которая объединила сильнейших партнеров и запустила производство собственного бренда керамогранита Ennface. Сегодня бренд представлен более чем в пятистах точках не только по России, но и в странах ближнего зарубежья! И, конечно же, его продукцию можно приобрести в салоне 69 TILES.
Совсем недавно «Формуле» исполнился год. А с чего начался проект?
Ольга: Мы развивались, следили за тенденциями на рынке, а главное – понимали потребности людей. И кроме того, что нам нужно было расширять свой собственный ассортимент, нам хотелось сделать так, чтобы клиент мог выбрать все, что ему необходимо для ремонта, здесь и сейчас, без особых временных затрат.
Мы считаем, что каждый должен быть профессионалом в своем деле: так, мы решили собрать вокруг себя партнеров – настоящих специалистов из действительно сильных компаний, с которыми нас объединяли общие ценности.
Какие ценности для вас важны?
Ольга: Главная – это любовь к своему делу и желание развиваться. Конечно, для всех нас очень важны потребности каждого клиента: мы хотим предоставлять ему качественный, актуальный продукт и помочь на каждом этапе – от идеи до реализации. Чтобы ему, в свою очередь, оставалось только прийти в наше пространство, посмотреть готовые решения, вдохновиться и приобрести то, что ему близко.
Так, мы начали работать с проектами, которые занимаются освещением и натяжными потолкам – Saros, межкомнатными и входными дверьми – Profil doors, обоями, шторами, мягкой мебелью – Texture house, корпусной мебелью, кухнями – New line, дизайнерскими коврами – «Ковер.ру». И за каждой из этих компаний стоит основатель, руководитель, который также разделяет наши ценности. И я очень рада, что те ребята, которые работают с нами, оказались рядом. Ценно, что они готовы двигаться вместе: проводить совместные мероприятия и вкладываться в общее дело.
«Формула» – это не магазин и не строительный бутик. Тогда что?
Ольга: Еще при создании проекта я думала над этим вопросом. Мне хотелось создать не просто пространство, а целую галерею или выставочный зал, где дизайн бы переплетался с искусством. Кстати, именно поэтому я выбирала в команду не просто дизайнера, который создает красивые интерьеры, а того, кто умеет работать с артом. Мне было важно, чтобы он создал место, которым можно было бы вдохновляться, приобретать в нем новые знания и, конечно же, комплектоваться.
«Я называю ребят из «Формулы» творческой итальянской семьей»
Юлия, а как началась ваша совместная история с дизайном и, конечно, с «Формулой»?
Юлия: Началось все двадцать четыре года назад, когда главный архитектор из Нижнего Новгорода, где я жила долгое время, сказал мне: «Юля, будущее – оно за стройкой! Следуй в этом направлении». Однако сначала я поступила в театральное училище: разбиралась в тонкостях сценических декораций, а главное – именно тогда впервые поняла, что самое главное в работе – индивидуальный подход к человеку, а вовсе не конкуренция. После окончания театрального я семь лет проработала в модной индустрии с иностранными компаниями и крупными заказчиками, занималась визуальным мерчандайзингом и публиковалась в международных СМИ. После увольнения я – до этого отучившись на дизайнера интерьера – с головой ушла в эту деятельность. Развивалась, прокачивала свои навыки, но все время ощущала – мне чего-то не хватает! Хотела начать создавать свои продюсерские проекты, первым – и очень важным для меня – стала работа «Дизайн и люди».
Так получилось, что я приехала в Самару по контракту: моя задача была открыть здесь ряд магазинов для одного иностранного бренда. Но тут-то я и встретила свою любовь и задержалась – надолго!
Театральное образование, работа в фэшн-индустрии и в сфере дизайна, а после – обучение на режиссера… Да, я не могла остановиться на чем-то одном! По своему темпераменту я человек, который не умеет сидеть на месте, – мне хочется постоянно развиваться. Я работала сразу с несколькими дизайнерскими брендами: они доверяли мне продвигать их продукты и услуги через нестандартные решения. На фестивале, который был организован Ольгой Лариной, мы с Алсу Куоки Амри и Натальей Лозовской установили показательный павильон «САКС», объединивший несколько совершенно разных брендов. Как раз на этом мероприятии я познакомилась с представителями 69 TILES: тогда-то мы и присмотрелись друг к другу, а после – решили посотрудничать! Меня пригласили в проект как дизайнера интерьера, чтобы создать галерею. А уже после мы стали проводить мероприятия, чтобы и продвигать бренды, с которыми мы работали, и представлять их новинки, и вдохновлять дизайнеров, которые приходили к нам на ивенты. На данный момент я работаю в нескольких городах России, в каждом из которых у меня спрашивают: «Что у вас в Самаре происходит? Почему вы такие крутые?» На что я отвечаю, что у нас в городе действительно классное профессиональное комьюнити – почти из трехсот человек! А в «Формуле» нам хотелось создать атмосферу дома дизайна. И, кажется, у нас получилось.
Ольга: Удалось это, как мне кажется, и благодаря тому, что в тот момент, когда Юля делала дизайн «Формулы», она максимально прониклась идеей нашего проекта. Юля – наш генератор масштабных и всегда успешных задумок! И – что важно – ей всегда хочется показать высокий уровень. Благодаря ее идеям мы здорово растем, развиваем вокруг себя дизайнеров и наших партнеров.
Объединение разных компаний, у каждой из которых, я уверена, есть свои ценности и философия, довольно сложная история. Были ли моменты на старте «Формулы», когда казалось, что раздельно двигаться гораздо проще?
Юлия: Я называю ребят из «Формулы» творческой итальянской семьей: мы и ногами топали, потому что что-то не получалось, и громко спорили, но все равно всегда приходили к компромиссу. Я с каждым партнером разговаривала лично, старалась выслушать их «боли» и помочь в решении проблем. Вижу, что они мне действительно доверяют – и это очень ценно.
«Формула» – это закрытое комьюнити? Или к проекту могут присоединиться и другие бренды?
Ольга: Мы открыты к знакомству с новыми брендами и сотрудничеству с ними! Сейчас – кроме шести основных партнеров – мы работаем и с другими резидентами.
Юлия: Скажу больше, мы готовы создавать для новых партнеров «Формулы» – и не только! – собственные продюсерские проекты: для этого у нас есть все необходимое, а главное – у нас есть сильная команда.
«Формула, в свою очередь, всегда меняется, а мы – адаптируемся под новые современные форматы»
Выше вы сказали, что задумывали «Формулу» как выставочный зал и даже галерею – место, где дизайн граничит с искусством. Для чего это нужно?
Ольга: Мы всегда хотели – и хотим! – заниматься еще и просвещением. Устраиваем не только мастер-классы, обучающие лекции, семинары и показы, но еще и проводим выставки современного искусства. Дизайнеры и клиенты могут прийти к нам в пространство и забрать с собой работу – и не одну! – которая идеально подойдет к интерьеру. И это касается не только картин: весь интерьер «Формулы» сделан из материалов наших партнеров. Все можно посмотреть вживую и, конечно, заказать себе.
Юлия: Нам нравится этот неординарный подход! Я часто слышу: «А зачем вы это делаете?» И про себя в этот момент думаю: «Да! Значит мы двигаемся в правильном направлении». Мы за необычное, творческое и – зачастую – не сразу понятное.
Как вы выбираете, чьи работы будут висеть в саду-галерее?
Ольга: Мы сотрудничаем с большим количеством городских галерей, например, с G_Gallery, галереей «Виктория», Space 13, основателями проекта «Худрук» – и не только: культурные институции помогают нам с отбором работ. Но мы открыты для любых предложений. В том числе работаем и с проектами из других городов: так, мы сотрудничали с галереей современного искусства Omelchenko gallery.
Наша конечная цель – помочь создать уникальный интерьер и преобразить пространство. Каждая картина – это способ выразить свою индивидуальность. В то же время каждая из них несет в себе историю, культурный контекст, что делает интерьер более содержательным и глубоким. И именно поэтому в нашей галерее мы каждый раз представляем работы различных художников.
Мы говорили сегодня про идеальный интерьер. Существует ли он? И есть ли у него формула?
Ольга: Конечно, и идеальный интерьер, и идеальная формула для такого интерьера существуют. Формула, в свою очередь, всегда меняется, а мы – адаптируемся под новые современные форматы.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко, архивы пресс-служб
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