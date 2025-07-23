Как превратить ремонт в искусство? Отвечают Ольга Воронцова и Юлия Вишнякова

Превратить ремонт в удовольствие – да, и такое возможно! – не так уж и сложно: нужно всего лишь найти подрядчиков, которые помогут выбрать все самое лучшее – от напольного покрытия, освещения и потолков до дверей, кухонного гарнитура, мебели, обоев, штор и даже ковров. А после – еще и подскажут, как все это грамотно сочетать. Ответственно? Очень! Реально? Конечно! В этих – и многих других – вопросах мы нашли настоящих специалистов: Ольга Воронцова и Юлия Вишнякова – те, кому удалось объединить под одной крышей функциональность и красоту, дизайн и искусство. Директор по развитию салона напольных покрытий 69 TILES, автор и руководитель проекта галерея дизайна «Формула», а также дизайнер интерьера и продюсер рассказали Собака.ru про развитие дизайн-комьюнити в Самаре, выход за рамки привычного и – внимание! –поиск новых партнеров.

«Формула» – это сад-галерея, где каждый творческий человек расцветает и украшает пространство вокруг себя»

Что появилось раньше – «Формула» или проект 69 TILES?

Ольга: Сначала появился 69 TILES – салон напольных покрытий. Идея, концепция, воплощение – это дело основателей проекта Александра Зырина и Ильи Воронцова, а позже они предложили присоединиться к работе и мне, чтобы помочь с продвижением и развитием. Нам не хотелось быть еще одним классическим магазином, каких в городе и так было крайне много. В нашей концепции мы планировали – и так оно и получилось! – собрать все самые актуальные и востребованные покрытия в одном месте. Весь наш салон – большая библиотека, где в первом ряду представлен, например, белый мрамор, во втором – бетон, в третьем – ряд цветных камней: человек приходит к нам, как в настоящую галерею, и выбирает – на любой вкус и бюджет – то, что ему действительно подходит.

Кроме того, развивая салон, возникло понимание, что рынку России необходим новый продукт, который сможет закрыть большинство потребностей покупателей и составить конкуренцию европейским брендам – и по качеству, и по цене. Так возникла международная компания Winer group, которая объединила сильнейших партнеров и запустила производство собственного бренда керамогранита Ennface. Сегодня бренд представлен более чем в пятистах точках не только по России, но и в странах ближнего зарубежья! И, конечно же, его продукцию можно приобрести в салоне 69 TILES.

Совсем недавно «Формуле» исполнился год. А с чего начался проект?

Ольга: Мы развивались, следили за тенденциями на рынке, а главное – понимали потребности людей. И кроме того, что нам нужно было расширять свой собственный ассортимент, нам хотелось сделать так, чтобы клиент мог выбрать все, что ему необходимо для ремонта, здесь и сейчас, без особых временных затрат.

Мы считаем, что каждый должен быть профессионалом в своем деле: так, мы решили собрать вокруг себя партнеров – настоящих специалистов из действительно сильных компаний, с которыми нас объединяли общие ценности.

Какие ценности для вас важны?

Ольга: Главная – это любовь к своему делу и желание развиваться. Конечно, для всех нас очень важны потребности каждого клиента: мы хотим предоставлять ему качественный, актуальный продукт и помочь на каждом этапе – от идеи до реализации. Чтобы ему, в свою очередь, оставалось только прийти в наше пространство, посмотреть готовые решения, вдохновиться и приобрести то, что ему близко.

Так, мы начали работать с проектами, которые занимаются освещением и натяжными потолкам – Saros, межкомнатными и входными дверьми – Profil doors, обоями, шторами, мягкой мебелью – Texture house, корпусной мебелью, кухнями – New line, дизайнерскими коврами – «Ковер.ру». И за каждой из этих компаний стоит основатель, руководитель, который также разделяет наши ценности. И я очень рада, что те ребята, которые работают с нами, оказались рядом. Ценно, что они готовы двигаться вместе: проводить совместные мероприятия и вкладываться в общее дело.

«Формула» – это не магазин и не строительный бутик. Тогда что?

Ольга: Еще при создании проекта я думала над этим вопросом. Мне хотелось создать не просто пространство, а целую галерею или выставочный зал, где дизайн бы переплетался с искусством. Кстати, именно поэтому я выбирала в команду не просто дизайнера, который создает красивые интерьеры, а того, кто умеет работать с артом. Мне было важно, чтобы он создал место, которым можно было бы вдохновляться, приобретать в нем новые знания и, конечно же, комплектоваться.