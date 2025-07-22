Дизайнерский бум: идеи стильной трансформации для бежевого интерьера от Ирины Кузнецовой

Дизайнер и автор телеграм-канала «Ирина | Зауютить»

Сегодня все больше людей предпочитает яркий дизайн, особенно это актуально среди поколения зумеров. Но несмотря на явный тренд, многие все же выбирают спокойные, нейтральные оттенки в оформлении интерьера. Сделать такое пространство живым и уютным, как с картинок в Pinterest, – непростая задача, но есть несколько хитростей.

Первая – использовать текстуры: не нужно бояться миксовать ткани, принты и оттенки. Идеально в таком интерьере будут «звучать» натуральные материалы – дерево, камень, бамбук, пробка и лен.

Вторая – контрасты – это не страшно: можно использовать бежевый интерьер, как чистый холст, и добавлять в него ярких красок в декоре. Глубокие насыщенные цвета создадут визуальный интерес и не дадут умереть от скуки.

Третья – советую выбирать необычные формы. Так, нестандартный диван будет работать не хуже ярких цветовых акцентов.

Четвертая хитрость – использовать разное освещение: от свечи, бра и точечных светильников до торшеров и люстр. Они точно помогут сделать пространство фактурным.

Пятая – не стоит забывать про декор на стенах, например, про постеры. Можно даже сходить на мастер-класс и создать картину или панно – своими руками!

И последнее – но не менее важное! – интерьеру нужно больше зелени. Живые растения прекрасно дополнят любую квартиру и сделают ее еще уютнее.