Новый сезон – новый вайб: что известно про фрэш-форму футбольного клуба «Акрон»

Когда футбол – это не только про игру, но и про стиль: «Акрон» представил форму, которая светится в темноте и дышит индустриальной Самарской областью с одной стороны. Плюс волжский гедонизм и необычные для клуба сиреневые оттенки с другой. Заряд на победу, мода, символика и чистый кайф для фанатов. Совсем скоро – на поле. Собака.ru разобралась, что известно про новую форму «молодых и звонких» – подробности в нашем материале.

Закаленные, как сталь

Работать над новыми комплектами «Акрон» начал сразу после презентации нынешних. Обычно это выпадает на начало осени – за девять месяцев до релиза перед новым сезоном. Всем занимается маркетинговый отдел клуба.

Новые джерси от отечественной компании Jogel связали с двумя темами: закалкой и отпуском. Обе – про металлургию и изготовление стали. Особенно четко это прослеживается в обновленной домашней форме «Акрона». Основа прежняя – красный цвет. Но акцент сделан на индустриальных корнях клуба. Видна параллель с дебютом в РПЛ. Команда закалялась на новом уровне, как сталь. Яркий паттерн в виде искр отсылает к молодости и звонкому результату в первом сезоне в элите российского футбола. Также последние светятся в темноте. Это – фишка тольяттинцев. Элементы нанесли флуоресцентной краской. Она «вспыхивает» оранжевым в ультрафиолетовом свете. И это однозначно «вау». Другой значимый элемент домашней формы – патч с фразой «За успехом лишь работа». Разместили ее сзади, на внутренней стороне джерси.

Представители волжан подчеркнули: девятое место в дебютном сезоне РПЛ – не случайность, а кропотливый ежедневный труд всего клуба. «Акрон» шел в середине турнирной таблицы и оставался стабильным для новичка. Это было бы невозможным без огромного фундамента, который создавали и постоянно укрепляли.