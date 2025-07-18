Новый сезон – новый вайб: что известно про фрэш-форму футбольного клуба «Акрон»

Когда футбол – это не только про игру, но и про стиль: «Акрон» представил форму, которая светится в темноте и дышит индустриальной Самарской областью с одной стороны. Плюс волжский гедонизм и необычные для клуба сиреневые оттенки с другой. Заряд на победу, мода, символика и чистый кайф для фанатов. Совсем скоро – на поле. Собака.ru разобралась, что известно про новую форму «молодых и звонких» – подробности в нашем материале.
Закаленные, как сталь
Работать над новыми комплектами «Акрон» начал сразу после презентации нынешних. Обычно это выпадает на начало осени – за девять месяцев до релиза перед новым сезоном. Всем занимается маркетинговый отдел клуба.
Новые джерси от отечественной компании Jogel связали с двумя темами: закалкой и отпуском. Обе – про металлургию и изготовление стали. Особенно четко это прослеживается в обновленной домашней форме «Акрона». Основа прежняя – красный цвет. Но акцент сделан на индустриальных корнях клуба. Видна параллель с дебютом в РПЛ. Команда закалялась на новом уровне, как сталь. Яркий паттерн в виде искр отсылает к молодости и звонкому результату в первом сезоне в элите российского футбола. Также последние светятся в темноте. Это – фишка тольяттинцев. Элементы нанесли флуоресцентной краской. Она «вспыхивает» оранжевым в ультрафиолетовом свете. И это однозначно «вау». Другой значимый элемент домашней формы – патч с фразой «За успехом лишь работа». Разместили ее сзади, на внутренней стороне джерси.
Представители волжан подчеркнули: девятое место в дебютном сезоне РПЛ – не случайность, а кропотливый ежедневный труд всего клуба. «Акрон» шел в середине турнирной таблицы и оставался стабильным для новичка. Это было бы невозможным без огромного фундамента, который создавали и постоянно укрепляли.
Стиль. Волга. Гедонизм
В конце прошлого месяца «Акрон» показал гостевую сиреневую форму на фоне пляжа села Ягодное под Тольятти. И – честно говоря – удивил фанатов и в целом футбольное сообщество. Где брутальный Автоград? Ну или привычные для подобного комплекта белые цвета? «Молодые и звонкие» четко дали понять: экспериментировать они не боятся.
Основа – волжский гедонизм. В Тольятти и Самарской области шикарная природа, много пляжей и красивых – каждый раз разных! – закатов. После тяжелой работы и отличного результата всегда идет заслуженный отпуск. Можно отдохнуть и ловить кайф от каждого момента, в котором находишься.
Кстати, как объяснили «красно-черные», отход от привычных цветов – мировая практика. Правда, акцент на особенностях и архитектуре региона и города оставили, как и в прежних джерси. Например, три сезона назад гостевую форму посвятили истокам – Василию Татищеву, два года назад за основу взяли памятник советского модернизма – кинотеатр «Сатурн», а в 2024 году – майолику культурного центра «Автоград».
В темноте сиреневый комплект не светится, но есть подпись «Стиль. Комьюнити. Будущее». Речь идет о молодом и развивающемся клубе, в котором думают о будущем регионального и российского футбола. Но в то же время – пытаются найти отклик у жителей разных возрастов и делают это стильно, со вкусом.
Пощупать и примерить джерси игрокам «Акрона» пока не удалось. Но в клубе признались: комплекты им зашли. Теперь дело за спортивными результатами. Будут ли они такими же яркими, как искры, и расслабляющими фанатов, как Волга?
Текст: Артем Элекин
Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»
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