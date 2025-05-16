Какие вопросы можно задать архитектору?

Чтобы построить относительно комфортный дом, куму Тыкве понадобилось 82 кирпича. Сколько кирпичей понадобится тебе?

Уверен, что смогу уложиться в 85!

Почему все дома такие прямоугольно-квадратные? Разве тебе никогда не хотелось поиграть с формой?

Почему это не хотелось? Играл! Но наигрался: где-то проигрывал, где-то выигрывал. Поэтому кадлат! Пока работаю с самыми востребованными, простыми и функциональными формами и форматами.

Что ты думаешь о проекте дома, который можно складывать, как зонтик, и носить с собой?

Мне кажется, это очень классная идея: можно жить, где хочешь и сколько хочешь. Вон на пляже развернул – и живешь! Правда, такой концепт уже реализовали бездомные граждане – он называется «дом-коробка».

А можно сделать дом с вращающимися стенами, чтобы каждый день был новый вид из окна?

О вращающихся стенах не знаю, а вот чтобы сам дом крутился – это реализовать легко. Да и прототип в русских сказках давно существует.

Как думаешь, насколько вероятно, что к Заволге добавится Подволга – подводный город, где люди будут жить среди рыб? Взялся бы за проектирование?

Если будут делать Подволгу, я хочу принять участие! Еще и Надволгу предложу сделать, чтобы можно было парить на воздушных шарах над горами и рекой!