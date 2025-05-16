Какие вопросы можно задать архитектору?

Собака.ru решила, что специалисты, мастера и эксперты немного устали от сложных форматов: весна – время для свободы, легкости и вопросов, которые вертятся у всех на языке, но никогда не произносятся вслух из-за опасения показать свою неграмотность. Мы в редакции не боимся ничего, поэтому собрали самые глупые вопросы, которые смогли придумать нейросети и задали их самарским архитекторам: Максиму Овчинникову, Андрею Хорунжеву и Олегу Федоровову.
Максим Овчинников
Архитектор, который уверен, что архитектура – это, в целом, жизнь, потому что все, что нас окружает в современном мире, в основном создано человеком, а значит, очень важно, чтобы оно было функционально, прочно и красиво. Послужной список Максима довольно разнообразный: он проектировал дома, жилые и коммерческие интерьеры, работал в студии графического дизайна, рисовал иллюстрации, а в последнее время увлекся живописью. В своей работе он предпочитает простоту и работает в очень простой стилистике, отдавая предпочтение интерпретации русского стиля на современный лад.
Чтобы построить относительно комфортный дом, куму Тыкве понадобилось 82 кирпича. Сколько кирпичей понадобится тебе?
Уверен, что смогу уложиться в 85!
Почему все дома такие прямоугольно-квадратные? Разве тебе никогда не хотелось поиграть с формой?
Почему это не хотелось? Играл! Но наигрался: где-то проигрывал, где-то выигрывал. Поэтому кадлат! Пока работаю с самыми востребованными, простыми и функциональными формами и форматами.
Что ты думаешь о проекте дома, который можно складывать, как зонтик, и носить с собой?
Мне кажется, это очень классная идея: можно жить, где хочешь и сколько хочешь. Вон на пляже развернул – и живешь! Правда, такой концепт уже реализовали бездомные граждане – он называется «дом-коробка».
А можно сделать дом с вращающимися стенами, чтобы каждый день был новый вид из окна?
О вращающихся стенах не знаю, а вот чтобы сам дом крутился – это реализовать легко. Да и прототип в русских сказках давно существует.
Как думаешь, насколько вероятно, что к Заволге добавится Подволга – подводный город, где люди будут жить среди рыб? Взялся бы за проектирование?
Если будут делать Подволгу, я хочу принять участие! Еще и Надволгу предложу сделать, чтобы можно было парить на воздушных шарах над горами и рекой!
Андрей Хорунжев
Архитектор, который не боится сложных задач, и основатель архитектурного бюро WANT MORE, создающее проекты для тех, кто хочет больше.
Можете сделать дом, как у соседа, но дешевле и лучше?
Если нужно сделать дом дешевле, его нужно было построить вчера. А вот сделать его лучше, обратившись к архитектору, совсем не сложно. Главное, чтобы жена соседа не была архитектором, – в этом случае придется постараться.
А можно построить дом без фундамента? Это же лишние траты!
Конечно, дом без фундамента построить можно. Готов предложить целых три отличных варианта! Начнем с дома на понтоне: отличный тревел-вариант для всех, кто любит речные или морские путешествия. Или дом на колесах: метраж, конечно, будет ограничен, зато можно отправиться куда угодно. А третий вариант – это дом в пещере. Тут, конечно, придется сильно – очень сильно! – постараться, чтобы увеличить его объемы и подогнать под себя функциональность, но все в ваших руках.
Зачем нам окна на северной стороне? Там же холодно!
Окна на северной стороне – это как соски у мужчин: без них тоже можно, но с ними выглядишь гораздо лучше. А если ответить чуть-чуть серьезнее, любое окно – это естественный свет, который будет экономить вашу электроэнергию, и эксплуатация будет гораздо комфортнее. Тем более, на северной стороне чаще всего располагают технические и складские помещения.
А если я сам нарисую план, вы просто подпишете?
Я помню, что каждый уважающий себя мужчина должен построить дом! Но в этом «законе» не говорится о том, что этот дом будет правильным. Поэтому, задумавшись о строительстве своего дома, лучше доверить работу над чертежами и планами архитектору, а потом честно построить все своими руками.
А можно спроектировать дом так, чтобы он выглядел дорого, но стоил дешево?
Все, что выглядит эффектно и дорого, зачастую и стоит дорого. Но есть несколько советов, которые помогут улучшить визуальный облик вашего дома без увеличения бюджета. Лучше ограничиться одним этажом, потому что одноэтажные дома смотрятся гораздо масштабнее и эффектнее. Еще один надежный помощник в повышении стоимости внешнего вида дома – лаконичная архитектура. А подчеркнуть эту архитектуру поможет красивый ландшафтный дизайн. Желательно, чтобы он тоже был легким и современным.
Олег Федоров
Архитектор, работающий с общественными – в его активе несколько знаковых питейных заведений Самары и международный аэропорт в Жуковском – объектами, эксперт в области исторической недвижимости, один из участников авторского коллектива по разработке проекта исторического поселения Самары и – он сам так сказал! – пират! Последний год работает на «АвтоВАзе».
Почему никто не строит трамплины вместо лестниц?
Трамплин работает в одну сторону – вверх.
Какой цвет здания сделает его невидимым для пришельцев?
Думаю, что янтарный!
Какой самый дешевый способ сделать дом летающим?
Одолжить деньги на летающий дом, построить его, зарегистрировать на родственника, а затем воспользоваться процедурой банкротства физического лица, чтобы не возвращать долг.
Можно ли заложить фундамент из мармелада?
Есть большая вероятность, что фундамент поплывет. Если рисковать, то нужно брать хорошо заветренный мармелад.
Почему просто нельзя нарисовать план дома на песке?
Его быстро смоет волжской волной.
Текст: Денис Либстер, Ксения Возгорькова
Фото: Анастасия Аншукова, Валерия Мясникова
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