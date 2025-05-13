Маша Яшина: «Чтобы получить дом, пропитанный бытовым волшебством, его надо задумать таким»

О чем мы забыли?

Мы забыли о чувствах! Обустраивая свой дом, мы привыкли думать о бюджетах, о сроках и о вау-эффектах. И совсем не задумываемся о том, что будем чувствовать в доме, когда станем прикасаться, трогать, смотреть, слышать и обонять.

Мы забыли о тонких материях!

Мы утонули в практичном: научились – хорошо научились! – делать технологичные дома и обеспечивать максимальный уровень физического комфорта, но потеряли связь с комфортом психологическим. Сегодня работа с нематериальным часто обесценена или вообще отсутствует. Между тем, по-настоящему классные и тонкие интерьерные проекты начинаются с работы над неуловимым: нельзя начинать плясать от технологических узлов – которые безусловно важны! – и ждать, что дом будет «на кончиках пальцев». Проще говоря, нельзя думать о ремонте, а ждать дизайн.

И раз уж мы заговорили о дизайне: возможно, это прозвучит слишком крамольно от дизайнера интерьеров, но у нас его – дизайна – слишком много. Мне кажется, что желание сделать дизайн «для публикации» заменило нам желание сделать дом для человека. И вот мы заполняем дома цветом и эффектными приемами, забыв о том, что эти методы хороши для кафе, ресторанов и отелей – дома важнее сохранить и удержать равновесие. Вспомните сдержанные и элегантные работы самых известных «зрелых» дизайнеров и большинство кутюрных коллекций: там редко встретишь буйство цвета.

Хороший дизайн делает жизнь человека красивее и статуснее – да, это весомый аргумент. Но вот вопрос: насколько хорошо в таких дизайнерских домах жить? Засыпать и просыпаться, ругаться и мириться, взрослеть и воспитывать детей, радоваться солнцу и преодолевать неудачи? Помогают ли в этом идеальные полированные стены из керамогранита с рустом из металлопрофиля? Едва ли. А вот пресловутый «мягкий слой» – помогает! И контакты с предметами из массива ручной работы тоже. Это особое удовольствие: рассматривать старинные трещинки на винтажных стульях или чуть неровные слои краски на стенах. Помогает понять – и принять – простую истину: во всем есть доля несовершенства. И в нас, разумеется, тоже.

Знакомо ли вам это ощущение, когда утром спускаешь ноги с высокой кровати, откидываешь объемное одеяло из тончайшего муслина и касаешься ногами деревянного пола, ощущая его шероховатость и теплоту? Когда солнце не бьет в глаза, а создает чуть неровные тени от кружевных занавесок на больших окнах и «делится» кружевным паттерном со стенами и потолком? Когда ставишь посуду на массивный стол с грубой и брутальной обработкой в столовой и слышишь такой приятный глухой звук? Когда рассматриваешь узор на камне столешницы, вспоминая, что вот это пятно в виде рыбки – часть каменного узора, а кружок от красного вина появился в день, который не хочется забывать, понимаешь, что это вовсе не пятна, а следы твоей жизни. Когда сочетания предметов такие говорящие и вызывают какие-то чувства: родства, спокойного любования или легкой ностальгии.

Чтобы получить дом, пропитанный таким бытовым волшебством, его надо задумать таким. А для этого надо сначала немного помечтать, расслабиться и задействовать свою нерациональную часть. Потому что нужно представить свою жизнь – или жизнь заказчика – на уровне ощущений, а не найти рациональный ответ на вопрос, как разместить мокрые зоны. И это одна из причин, почему сегодня стали так популярны настроенческие борды.

А для чего тут эта ветка? Что это еще за веревочка? В процессе создания таких бордов рациональное изо всех сил сопротивляется чувственному подходу. Но тут важно понять одно: то, что приходит через руки, а не через голову, и есть настоящее творчество. Перебирая материалы, небольшие предметы, артефакты и ткани, мы пропускаем все через себя и видим, и ощущаем будущий дом, понимая, каким он будет: теплым или холодным, светлым или темным, гладким или шершавым. Так мы впускаем в свой дом тонкие материи – смыслы и философию. Так мы создаем совершенно особенный продукт вместо компиляции расхожих картинок из Pinterest: своеобразный и уникальный.

А как же рациональное?

Оно потом обязательно включится! Из материалов вырастут реальные предметы, отделки и обивки, все мысли обретут плоть и кровь, веточки займут свое место в вазах, а золотые украшения обернутся деталями мебели. Но – и это самое важное! – суть не изменится: это по-прежнему будет вызывать те эмоции, которые всплыли в тот момент, когда вы «отпустили» себя и позволили себе «поиграть» в свой дом.

И сделали его живым.