Идеальный дизайн по «Формуле»: проект, где можно найти все для дома – от натяжных потолков до постельного белья

Человечество все время пытается найти «идеальные» формулы. И если в вопросах любви и вечного двигателя таких отыскать пока никому не удалось, то вот в домашнем дизайне дела идут получше: в Самаре появилась «Формула» – самарская галерея дизайна которая соответствует всем параметрам идеальной. Следите за руками, сейчас мы разложим ее на слагаемые, чтобы доказать, что все идеальное – просто.
Кепция галереи основана на адаптации известного всем правила «Одна голова хорошо, а две – лучше!» – «Формула» объединила шесть – и это только основных! – компаний, которые предлагают своим клиентам самый полный комплекс услуг: от освещения и натяжных потолков, до проектов по производству дизайнерских ковров и действительно стильных кухонь. И – это важный момент! – количество резидентов пространства постоянно растет.
Второе слагаемое «Формулы» – это возможность «собрать» весь дизайн своего дома в одном месте, вместо того, чтобы пытаться собрать все элементы в единый пазл самостоятельно. Да, ремонт может быть и таким – без головной боли и стресса. Здесь – буквально не отходя от кассы – можно определиться с видом напольного покрытия от 69 Tiles, освещением и натяжными потолкам от Saros, заказать межкомнатные и входные двери у Profil doors, купить краску, обои, шторы, матрасы и даже мягкую мебель у Texture house, сразу же позаботиться о новой кухне, корпусной мебели и встраиваемой технике вместе с New line, подумать о жалюзи и солнцезащитной системе от «Рона», добавить уюта благодаря дизайнерским коврам от «Ковер.ру» и постельному белью, сшитому по вашим размерам от «Самара постель». И никакого больше изматывающего ремонтного шоппинга!
Еще один элемент «Формулы», который становится для многих решающим аргументом: кроме возможности сэкономить массу времени, галерея дарит возможность получить приятный бонус – здесь могут помочь с выбором дизайнера интерьера, который создаст продуманный дизайн-проект для вашего дома или квартиры.
Чтобы доказать, что компании, которые работают в «Формуле» – не теоретики, а практики, пространство галереи – а это 800 квадратных метров! – полностью выполнено из собственных материалов.
А еще стоит отметить, что «Формула» – это не только про дизайн-шопинг и решение рабочих вопросов! Эту галерею можно смело назвать настоящим арт-пространством. Здесь регулярно устраивают выставки, приглашают лекторов, проводят мастер-классы и развлекательные мероприятия. Это помогает формировать комьюнити настоящих профессионалов и мастеров в сфере строительства, дизайна и ремонта и открывает безграничные возможности для всех, кто хочет расширить свои знания в сфере дизайна.
Фото: Архивы пресс-служб
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