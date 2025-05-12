Идеальный дизайн по «Формуле»: проект, где можно найти все для дома – от натяжных потолков до постельного белья

Кепция галереи основана на адаптации известного всем правила «Одна голова хорошо, а две – лучше!» – «Формула» объединила шесть – и это только основных! – компаний, которые предлагают своим клиентам самый полный комплекс услуг: от освещения и натяжных потолков, до проектов по производству дизайнерских ковров и действительно стильных кухонь. И – это важный момент! – количество резидентов пространства постоянно растет.

Второе слагаемое «Формулы» – это возможность «собрать» весь дизайн своего дома в одном месте, вместо того, чтобы пытаться собрать все элементы в единый пазл самостоятельно. Да, ремонт может быть и таким – без головной боли и стресса. Здесь – буквально не отходя от кассы – можно определиться с видом напольного покрытия от 69 Tiles, освещением и натяжными потолкам от Saros, заказать межкомнатные и входные двери у Profil doors, купить краску, обои, шторы, матрасы и даже мягкую мебель у Texture house, сразу же позаботиться о новой кухне, корпусной мебели и встраиваемой технике вместе с New line, подумать о жалюзи и солнцезащитной системе от «Рона», добавить уюта благодаря дизайнерским коврам от «Ковер.ру» и постельному белью, сшитому по вашим размерам от «Самара постель». И никакого больше изматывающего ремонтного шоппинга!