Чего ждать от «Виктории»: Екатерина Демина и Рената Насыбуллина рассказали о выборе концепции нового образа галереи

Триумфальное возвращение легендарной – не побоимся этого слова! – самарской галереи «Виктория» запланировано на осень этого года. Чтобы скрасить ожидание, Собака.ru встретилась с одними из самых ярких представителей новой волны самарского дизайна, которым доверили интерьерный ребрендинг крупнейшей независимой арт-площадки города: сооснователи link.bureau Екатерина Демина и Рената Насыбуллина рассказали о выборе концепции нового образа «Виктории» и инструментах, которые помогли перенести идеи с бумаги в жизнь.
Екатерина Демина
Соосновательница link.bureau
Рената Насыбуллина
Соосновательница link.bureau
Что стало основой концепции нового интерьера «Виктории» и что повлияло на этот выбор?
Рената: Работу над каждым проектом мы начинаем с поиска образа для будущего пространства, который становится своеобразной красной нитью, проходящей через все решения, и постепенно обретает материальность и осязаемость. Начиная работу над интерьером «Виктории», мы много говорили с сотрудниками и кураторами галереи о ценностях институции и обсуждали с ними локальную идентичность галереи и Волгу, которая поддерживает и питает местных художников и в отрыве от которой невозможно говорить ни о чем самарском. Размышляя о галерее и погружаясь все глубже в ее внутренние процессы, мы поняли, что самым подходящим образом для этого проекта является река. И тут стоит отметить, что мы в данном случае – это не только я и Екатерина. Над созданием нового интерьера «Виктории» с нами работали архитекторы Владимир Изаксон, Елизавета Усачева, Артем Фадеев, Нана Маргиани, Ксения Шервен, Екатерина Михайлова и 3D-визуализатор Ирина Беляева.
Екатерина: Река всегда разная и изменчивая. Меняясь сама, она меняет все вокруг, питает и наполняет окружающее ее пространство. Река — это единая гармоничная экосистема, регенерирующаяся и эволюционирующая изо дня в день, из года в год, но при этом сохраняющая свою целостность. Река гомогенна — в ней нет главного и второстепенного. Река — это отражение действительности, но не буквальное, а более сложное, переосмысленное. Образ реки стал нашим маяком, и мы всегда думали о нем, размышляя о разных аспектах проекта: пространственных (как должно выстраиваться внутреннее наполнение здания, как должен выглядеть маршрут посетителя галереи, куратора, художника) и материальных (предметы мебели, цветовая гамма, текстуры и тактильные ощущения при соприкосновении с интерьером). Так в интерьере появился песочный оттенок напольных покрытий, нестандартные стеклянные поверхности, похожие на гладь реки, и акцентный цвет, отчасти напоминающий цвет бутылочного стекла, который мы назвали «волжский зеленый».
Рената: Образ реки повлиял и на наше отношение к главной лестнице, местоположение которой было определено структурой здания и делало ее довольно иерархичной. Мы решили рассматривать лестницу не как центральную ось, подчиняющую себе все остальные помещения, а как артерию, помогающую создать гибкое текучее зонирование, где пространства перетекают друг в друга, как бы обмениваются между собой общими элементами. Такая концепция пространства позволяет убрать границы между куратором и посетителем, художником и зрителем. Горизонтальность процессов — важная часть устройства галереи «Виктория» как институции, и мы хотели отразить ее и в интерьере.
Екатерина: Еще одно важное свойство пространства, которое мы спроектировали, — своеобразная контейнерность. Мы уделили особое внимание использованию четкой структуры для встроенной мебели: полки, стеллажи, шкафы запроектированы модульными. Такая ячеистая структура позволит кураторам, художникам и посетителям свободно заполнять / менять наполнение, но при этом хорошо структурировать контент. Подбирая мягкую мебель и декоративное освещение, мы позволили себе отойти от привычного и скучного: в некоторых пространствах будущих посетителей галереи будут ждать не совсем стандартные элементы: настенные бра-медузы, бархатные кресла и пуфы, твердые на вид, но мягкие на ощупь.
Были ли у вас какие-то жесткие требования и обязательные условия и элементы?
Екатерина: С одной стороны, проектирование любых общественных пространств всегда регламентируется действующими нормативными документами и требованиями пожарной безопасности. В этих документах есть четкие требования к количеству эвакуационных выходов, минимальной ширине и высоте лестниц, коридоров, прописаны требования к пожарным характеристикам дверей, отделочных материалов и других элементов. Все эти требования должны соблюдаться при проектировании, и это, безусловно, накладывает отпечаток на многие архитектурные и интерьерные решения. С другой стороны, есть функциональная программа здания, сформированная совместно с командой галереи, которая очень хотела создать для города уникальное современное пространство с огромным количеством разных функций. И несмотря на то, что в процессе разработки архитектурного проекта (им занималось бюро «РБТЫ») площадь будущей галереи была увеличена практически в шесть раз, уместить все желаемое в ограниченные габариты здания было довольно сложно. Гончарная мастерская, студия шелкографии, кафе, библиотека — все эти помещения имеют достаточно сложные технологические процессы, которые нам нужно было вписать в довольно небольшие по площади помещения. В процессе работы мы тесно взаимодействовали с будущими операторами этих пространств, чтобы совместно найти оптимальные решения и отразить их в проекте.
Коснулось ли обновление конструктива: переноса стен, замены каких-то «несущих» элементов и так далее?
Рената: Конечно! Вы не узнаете пространство, когда в него попадете! Изменения коснулись всех частей здания, начиная с главного входа в «Викторию»: теперь он расположен со стороны Волги. Галерея существенно расширится: раньше она занимала лишь половину этажа, теперь будет занимать все три этажа здания, будет даже выход на крышу. Появилась новая структура пространства: лестница-артерия, соединяющая все этажи галереи и крышу, просторные выставочные залы, библиотека с одним из лучших видов на волжские закаты.
Екатерина: И архитекторами, и нами была проделана огромная работа — вписать комфортное функциональное пространство современной галереи в здание, изначально спроектированное для совсем другой функции. По нашему опыту, это всегда сложнее, чем разработать проект с нуля. О том, насколько хорошо мы справились с этой сложной задачей, будут судить посетители и команда галереи после открытия.
Были ли какие-то сложности, с которыми вы столкнулись в процессе работы?
Рената: Самые главные сложности и ограничения, безусловно, связаны с возможностями реконструируемого здания, его конструктивными особенностями и габаритами, в рамках которых нам приходилось работать. Любая стройка, а особенно реконструкция, — это очень сложный процесс. Особенно если это галерея современного искусства: здесь повышенные требования к вентиляции, климату, сохранности экспонатов и освещению. Кроме того, пространства должны быть гибкими и иметь возможность трансформироваться под различные выставки и мероприятия, а значит, в проект должно быть заложено разнообразное инженерное оборудование. Но это оборудование недостаточно просто где-то, не глядя, расположить — все должно быть организовано так, чтобы посетитель галереи, придя на выставку, видел предметы искусства, а не ворох инженерных коммуникаций.
Екатерина: Это очень кропотливый процесс — увязка инженерных коммуникаций с интерьерными решениями, особенно учитывая, что высота потолка ограничена конструктивом здания, и мы не можем разбрасываться драгоценными сантиметрами высоты выставочных пространств, имеющими большое значение для будущих экспозиций. И главное, это процесс длящийся, так как в ходе реализации проекта, уже на стройке, постоянно возникают различные «сюрпризы», связанные с неидеальностью строительных процессов. Это значит, что мы должны быть всегда на связи с инженерами и строителями, регулярно появляться на стройплощадке, чтобы избежать спонтанных вынужденных решений, не увязанных с первоначальным проектом.
Получилось ли у вас перенести все свои идеи с бумаги в жизнь?
Рената: Об этом рано говорить — стройка закончится только в августе. Но мы делаем все возможное, чтобы реализованное пространство не отличалось от 3D-визуализаций.
Какая из функций новой галереи ближе вам как потенциальному посетителю?
Рената: Это сложный вопрос. Одно из направлений нашего бюро — экспозиционный дизайн, поэтому мы всегда с интересом посещаем новые выставки, и в Самаре, и в других городах. Библиотека тоже кажется важным пространством — в новой галерее она запроектирована так, чтобы быть не просто помещением для чтения книг, но классным местом, где можно посидеть с ноутбуком, что тоже очень актуально для нас.
Екатерина: Лекторий близок Ренате, потому что она часто выступает на различных площадках города, рассказывая о нашей работе, архитектуре и урбанистике. Даже значение детской комнаты теперь стало выше в наших глазах, так как за время проектирования у меня появился малыш, и я вижу огромную нехватку общественных пространств, которые можно посетить вместе с ребенком, особенно в Самаре.
Рената: Получается, что мы — целевая аудитория галереи, поэтому так приятно над ней работать, вложить свою лепту в этот классный проект, реализация которого точно станет значимым событием в жизни Самары, а обновленное здание — важной точкой на карте города.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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