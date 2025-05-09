Чего ждать от «Виктории»: Екатерина Демина и Рената Насыбуллина рассказали о выборе концепции нового образа галереи

Что стало основой концепции нового интерьера «Виктории» и что повлияло на этот выбор?

Рената: Работу над каждым проектом мы начинаем с поиска образа для будущего пространства, который становится своеобразной красной нитью, проходящей через все решения, и постепенно обретает материальность и осязаемость. Начиная работу над интерьером «Виктории», мы много говорили с сотрудниками и кураторами галереи о ценностях институции и обсуждали с ними локальную идентичность галереи и Волгу, которая поддерживает и питает местных художников и в отрыве от которой невозможно говорить ни о чем самарском. Размышляя о галерее и погружаясь все глубже в ее внутренние процессы, мы поняли, что самым подходящим образом для этого проекта является река. И тут стоит отметить, что мы в данном случае – это не только я и Екатерина. Над созданием нового интерьера «Виктории» с нами работали архитекторы Владимир Изаксон, Елизавета Усачева, Артем Фадеев, Нана Маргиани, Ксения Шервен, Екатерина Михайлова и 3D-визуализатор Ирина Беляева.

Екатерина: Река всегда разная и изменчивая. Меняясь сама, она меняет все вокруг, питает и наполняет окружающее ее пространство. Река — это единая гармоничная экосистема, регенерирующаяся и эволюционирующая изо дня в день, из года в год, но при этом сохраняющая свою целостность. Река гомогенна — в ней нет главного и второстепенного. Река — это отражение действительности, но не буквальное, а более сложное, переосмысленное. Образ реки стал нашим маяком, и мы всегда думали о нем, размышляя о разных аспектах проекта: пространственных (как должно выстраиваться внутреннее наполнение здания, как должен выглядеть маршрут посетителя галереи, куратора, художника) и материальных (предметы мебели, цветовая гамма, текстуры и тактильные ощущения при соприкосновении с интерьером). Так в интерьере появился песочный оттенок напольных покрытий, нестандартные стеклянные поверхности, похожие на гладь реки, и акцентный цвет, отчасти напоминающий цвет бутылочного стекла, который мы назвали «волжский зеленый».

Рената: Образ реки повлиял и на наше отношение к главной лестнице, местоположение которой было определено структурой здания и делало ее довольно иерархичной. Мы решили рассматривать лестницу не как центральную ось, подчиняющую себе все остальные помещения, а как артерию, помогающую создать гибкое текучее зонирование, где пространства перетекают друг в друга, как бы обмениваются между собой общими элементами. Такая концепция пространства позволяет убрать границы между куратором и посетителем, художником и зрителем. Горизонтальность процессов — важная часть устройства галереи «Виктория» как институции, и мы хотели отразить ее и в интерьере.

Екатерина: Еще одно важное свойство пространства, которое мы спроектировали, — своеобразная контейнерность. Мы уделили особое внимание использованию четкой структуры для встроенной мебели: полки, стеллажи, шкафы запроектированы модульными. Такая ячеистая структура позволит кураторам, художникам и посетителям свободно заполнять / менять наполнение, но при этом хорошо структурировать контент. Подбирая мягкую мебель и декоративное освещение, мы позволили себе отойти от привычного и скучного: в некоторых пространствах будущих посетителей галереи будут ждать не совсем стандартные элементы: настенные бра-медузы, бархатные кресла и пуфы, твердые на вид, но мягкие на ощупь.