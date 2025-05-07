Сделано красиво: знакомим с тремя самарскими проектами, которые помогут обуютить любой дом

Во-первых, декор от самарских мастеров – это красиво! А еще это универсально и по-настоящему стильно. Познакомились с тремя проектами, которые отвечают за хендмейд посуду, предметы интерьера из керамики и плейсматы для сервировки стола, и задали их основателям один простой вопрос: «Почему дом без разных – казалось бы! – мелочей сразу теряет свои уют и тепло?»
Анна Толстова
Основатель Fairy Airy, художник-реставратор, керамист
Как художник-керамист я верю, что керамика приносит в дом тепло и душу. Каждый предмет – будь-то кружка или ваза – рассказывает свою историю и создает атмосферу уюта. Керамика добавляет текстуру и цвет, превращая обычное пространство в нечто особенное. Без этих уникальных деталей дом может казаться немного безжизненным и холодным. Керамические изделия делают наш быт более личным и запоминающимся, вызывают приятные воспоминания и эмоции. В конце концов, именно такие вещи наполняют наш дом любовью и теплом.
Елизавета Короткова
Создатель бренда Epochica
Представьте стол, сервированный для семейного ужина: любимые ароматные блюда, красивая посуда, свежие цветы и душа любой кухни – текстиль! Именно он создает ту самую атмосферу уюта, тепла и гостеприимства, расставляет цветовые акценты и превращает обычный прием пищи в традиционный ритуал, объединяющий всю семью. Голый стол выглядит слишком строго, а интерьер кухни останется незавершенным. Салфетки от Epochica, как последний штрих в создании гармоничной картины, где кухня – центр притяжения всех домашних, а завтрак, обед и ужин – отличный повод собраться вместе, поделиться важными мыслями или просто поболтать обо всем и ни о чем. Можно наряжать стол в новое и задавать особое настроение хоть каждый день: в этом поможет большая весенне-летняя коллекция бренда.
Егор и Анна Самойловы
Основатели проекта Slow home
Наши изделия оживляют пространство и придают ему самобытность. Каждый предмет создается вручную и отражает авторский взгляд на то, каким может быть дом – современным, вне зависимости от трендов, подчеркивающим индивидуальность и свободу. Каждое изделие мы создаем в единичных экземплярах. Каждая чашечка, картина, скатерть не повторяются в нашей мастерской. Процесс создания изделия – это всегда немного эксперимент, в результате которого рождаются предметы с природными мотивами, способные вдохновлять, приносить радость или дарить душевное спокойствие. Ведь дома очень важно ощущать умиротворение и гармонию. И напоследок: изделия ручной работы невозможно спутать с массовой продукцией, они по-настоящему индивидуальны и наполнены любовью.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Анна Толстова, Анна Самойлова, Елизавета Короткова, Алекс Лайм
Комментарии (0)