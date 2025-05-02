Боссы гипса в деле: рассказываем, как самарский гипс превращается в лепнину

Наша компания объединила молодых мастеров, которые любят гипсовую лепнину. Но это не слепая любовь – у этого материала множество плюсов, о которых многие даже не догадываются. И одно из главных преимуществ – это возможность органично переплетать в своей работе вековые традиции и современные технологии. Именно поэтому мы работаем с «Самарским гипсовым комбинатом» – многолетним лидером на российском – и не только! – рынке гипса. В нашем штате есть скульптор, который может воплотить любую фантазию заказчика, так что, когда мы говорим про уникальность своих изделий, называя их настоящим искусством – это вовсе не красивые слова. И эта уникальность сохранится надолго: дело даже не в том, что гипс сам по себе долговечный материал, доказательством чему служит лепнина, которой обрамлены многие музеи и театры с вековой историей. Просто все сколы на лепнине легко – и быстро! – можно отреставрировать. А еще лепнина – это негорючий – у гипса самый низкий класс пожароопасности! – и экологически чистый материал, поэтому она никогда не выходила из моды. Просто сегодня, когда самыми актуальными трендами интерьерного дизайна стали экологичность и натуральность, интерес к ней резко возрос. Одним из ярких примеров использования лепнины можно назвать оформление самарского ресторана «Гринберг», которым занималась «Армада».

Перед нашими мастерами стояла задача создать атмосферу изысканной роскоши, и они справились на отлично: все элементы лепнины на этом объекте изготовлены под заказ по индивидуальным эскизам. Сегодня использовать лепнину из гипса можно не только в ресторанах, кафе и других общественных пространствах – она отлично дополнит домашний интерьер и станет той самой – уникальной – изюминкой в декоре вашей квартиры.