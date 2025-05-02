Боссы гипса в деле: рассказываем, как самарский гипс превращается в лепнину

Весь мир давно выучил, что Самара — космическая, хлебная и даже котическая. А вот о том, что она еще и — не ожидали? — гипсовая, знают — пока! — не все, но это просто дело времени: в городе есть производитель, который уже известен далеко за пределами страны. Собака.ги вышла на гипсовый след, узнала, как высокопрочный и — что важно — натуральный продукт, который ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ» производит уже более восьмидесяти лет, превращается в лепнину и как команда молодых и талантливых мастеров из компании «АРМАДА» превращает его в настоящее украшение интерьера.
Надежда Макарова
Руководитель отраслевого направления «Гипсовый декор» SAMARAGIPS TM
История нашего предприятия началась более восьмидесяти лет назад. Сегодня «Самарский гипсовый комбинат» – это одно из крупнейших предприятий не только в Самаре, но и во всей стране: мы работаем не исключительно на внутренний рынок – от Калининграда до Владивостока. География поставок покрывает и Ближнее зарубежье, включая Беларусь, Прибалтику и Казахстан, а доля рынка, которую занимает комбинат, дает нам полное право называть себя лидерами. Казалось бы, что может быть интересного и разнообразного в производстве гипса? Вы даже представить не можете, как долго я могу рассказывать о нашей работе. Потому что гипс, который мы поставляем, очень разный и помогает специалистам из многих сфер. У нас есть высокопрочный и строительный гипс, пазогребневые гипсовые плиты и сухие строительные смеси, которые используются при строительстве. Но строительство – это не единственная отрасль, где можно встретиться с нашей продукцией: гипс применяют в медицине, сельском хозяйстве, ювелирном деле, производстве санитарно-строительных изделий, фарфора и даже – не удивляйтесь – при добыче нефти и угля. Но чаще всего вы встречаете его в интерьерах: гипс – универсальный помощник в создании уникальных – и действительно интересных – элементов декора. И это декор не только красив: гипсовые барельефы, скульптуры и настенные 3D-панели надежны, устойчивы к различным воздействиям, экологичны, антиаллергенны и не содержат никаких токсинов.
Кирилл Хлопков
Основатель и руководитель компании «Армада»
Наша компания объединила молодых мастеров, которые любят гипсовую лепнину. Но это не слепая любовь – у этого материала множество плюсов, о которых многие даже не догадываются. И одно из главных преимуществ – это возможность органично переплетать в своей работе вековые традиции и современные технологии. Именно поэтому мы работаем с «Самарским гипсовым комбинатом» – многолетним лидером на российском – и не только! – рынке гипса. В нашем штате есть скульптор, который может воплотить любую фантазию заказчика, так что, когда мы говорим про уникальность своих изделий, называя их настоящим искусством – это вовсе не красивые слова. И эта уникальность сохранится надолго: дело даже не в том, что гипс сам по себе долговечный материал, доказательством чему служит лепнина, которой обрамлены многие музеи и театры с вековой историей. Просто все сколы на лепнине легко – и быстро! – можно отреставрировать. А еще лепнина – это негорючий – у гипса самый низкий класс пожароопасности! – и экологически чистый материал, поэтому она никогда не выходила из моды. Просто сегодня, когда самыми актуальными трендами интерьерного дизайна стали экологичность и натуральность, интерес к ней резко возрос. Одним из ярких примеров использования лепнины можно назвать оформление самарского ресторана «Гринберг», которым занималась «Армада».
Перед нашими мастерами стояла задача создать атмосферу изысканной роскоши, и они справились на отлично: все элементы лепнины на этом объекте изготовлены под заказ по индивидуальным эскизам. Сегодня использовать лепнину из гипса можно не только в ресторанах, кафе и других общественных пространствах – она отлично дополнит домашний интерьер и станет той самой – уникальной – изюминкой в декоре вашей квартиры.
Фото: Михаил Денисов, архивы пресс-служб
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